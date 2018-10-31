CNews выпустил рейтинг ИКТ-расходов регионов России

CNews Analytics подготовил рейтинг ИКТ-расходов 85 регионов России в рамках обзора « ИКТ в госсекторе ». В 2018 г. региональные власти планируют направить на ИКТ-проекты на 9,2% больше средств, чем годом ранее. Наиболее существенные ИКТ-затраты на душу населения запланированы в Ненецком автономном округе.

ИКТ-расходы растут

В 2018 г. российские регионы планируют направить на реализацию ИКТ-проектов ₽110,7 млрд. Это на 9,2% больше, чем в 2017 г., когда согласно данным ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти составили ₽101,3 млрд. За все время формирования рейтинга региональные ИКТ-бюджеты увеличились более чем полтора раза – с ₽69,6 млрд в 2013 г.

За время составления рейтинга число регионов, в которых основные ИКТ-расходы аккумулируются в руках одного профильного ведомства, значительно увеличилось. Как правило, в руках других региональных органов власти находятся бюджеты на внедрение региональных ИТ-систем в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, электронного бюджета и создания «Безопасного города».



Суммарные ИКТ-расходы регионов России

Источник: CNews Analytics, 2018

В 2018 г. впервые за все время формирования рейтинга в нем отсутствуют данные о субсидии, полученной регионом от Минкомсвязи. Напомним, что субсидии на реализацию мероприятий по созданию и доработке различных информационных систем предоставлялись примерно 20-25 регионам ежегодно начиная с 2012 г. В 2018 г. информация о размере такой субсидии и регионах, которые ее получили, на сайте Минкомсвязи обнаружить не удалось.

Кто больше

Лидерами рейтинга «CNews: ИКТ в регионах 2018» являются Москва (₽49,2 млрд), Санкт-Петербург (₽13,5 млрд), Московская область (₽5,7млрд). На четвертое место с шестого в 2017 г. переместилась Республика Татарстан (₽2,6 млрд). На пятом месте по-прежнему Республика Саха (Якутия) (₽2,5 млрд). На долю этих 5 субъектов РФ приходится ₽73,6 млрд или 66,5% всех региональных ИКТ-расходов.

Топ 10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов

№ в 2018 г. № в 2017 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2018/2017, % Численность населения на 01,01.2018 г., млн человек Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2018 г., ₽ 2018 2017 1 1 Москва 49 239 45 710,8 7,7% 12,4 3 970,9 2 2 Санкт-Петербург 13 526,4 11 360,3 19,1% 5,3 2 552,2 3 3 Московская область 5 712,1 6 156,9 -7,2% 7,4 771,9 4 6 Республика Татарстан 2 596,3 1 984,6 30,8% 3,9 665,7 5 5 Республика Саха (Якутия) 2 545,2 2 036,9 25% 1 2 545,2 6 10 Самарская область 2 492,2 1 406,9 77,1% 3,2 778,8 7 7 Новосибирская область 2 130,8 1 863,9 14,3% 2,8 761 8 8 ХМАО-Югра 1 701,4 1 816,7 -6,3% 1,7 1 000,8 9 12 Волгоградская область 1 652,5 1 337,9 23,5% 2,5 661 10 20 Пермский край 1 519,5 826,2 83,9% 2,6 584,4

Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

По уровню ИКТ-расходов на душу населения в 2018 г., как и годом ранее, лидирует Ненецкий автономный округ, который потратит на каждого проживающего в нем гражданина ₽9332. На втором месте Москва, где ИКТ-затраты на душу населения составляют ₽3970. На третьем – Сахалинская область с показателем ₽2979.

Топ 10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения

№ в 2018 г. № в 2017 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Численность населения на 01,01.2018 г., млн человек ИКТ-расходы на душу населения в 2018 г., ₽ 2018 2017 1 1 Ненецкий АО 373,3 291,6 0,04 9 332,5 2 3 Москва 49 239 45 710,8 12,4 3 970,9 3 2 Сахалинская область 1 489,5 2 131,7 0,5 2 979 4 4 Санкт-Петербург 13 526,4 11 360,3 5,3 2 552,2 5 6 Республика Саха (Якутия) 2 545,2 2 036,9 1 2 545,2 6 7 Чукотский АО 98,8 89,3 0,05 1 976 7 5 Ямало-Ненецкий АО 924,4 1 063,6 0,5 1 848,8 8 9 Магаданская область 135,2 112,2 0,1 1 352 9 11 Хабаровский край 1 439 1 295,9 1,3 1 106,9 10 10 ХМАО-Югра 1 701,4 1 816,7 1,7 1 000,8

Источник: CNews Analytics, 2018

На последнем месте Брянская область с показателем ИКТ-расходов на душу населения ₽18,7 – в 500 раз меньше, чем уже упомянутый Ненецкий АО. На предпоследнем месте Республика Дагестан, где на каждого гражданина приходится ₽34,2 регионального ИКТ-бюджета. Менее ₽50 ИКТ-расходов также приходится на каждого жителя Иркутской области и Алтайского края.