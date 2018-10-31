«Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов

В доменах зонах .Ru и .РФ может быть изменена схема «перехвата» освобождающихся доменов. Существующая схема с выделением квоты каждому регистратору привела к проблеме появления «фейковых» регистраторов. В связи с этим планируется ввести плату в размере 15 руб. за один запрос на регистрацию освобождающегося домена.

«Технический центр интернета» вводит дополнительные услуги для регистраторов доменов

«Технический центр интернета» (ТЦИ), выполняющий функции технического администратора доменных зон .ru, .РФ и .Su, намерен ввести дополнительные услуги для регистраторов доменов, которые к 2021 г. составят 10% выручки компании. Об этом на конференции TLDCON-2018 рассказал гендиректор ТЦИ Алексей Рогдев.

Среди новых платных услуг названы: Registry Lock (услуга по безопасности доменов), аналитические сервисы и монетизация «перехвата» освобождающихся доменов. Также ТЦИ в настоящее время тестирует работу отдельного реестра, который бы обрабатывал запросы регистраторов на регистрацию освобождающихся доменов. Такой шаг должен разгрузить работу основного реестра доменов.

Как сейчас регистрируют освобождающиеся домены

Между тем, вопрос о том, каким образом стоит обрабатывать запросы на регистрацию освобождающихся доменов, остается нерешенным. Существующая схема работает с 2012 г. Все регистраторы отдают домены, чей срок регистрации не был продлен, в «общую кучу».

ТЦИ в определенные промежутки времени – с 17:00 до 18:00 со вторника по пятницу (по рабочим дням) – удаляет по 15 тыс. освободившихся доменов. После этого домены становятся доступны для регистрации и между регистраторам начинается ожесточенная борьба за их «перехват».

Чтобы решить проблему «фейковых» регистраторов,

будет введена плата в размере 15 руб. за один запрос на регистрацию каждого освобождающегося домена

Каждый регистратор получает определенную квоту на число запросов с целью регистрацию освободившихся доменов. Размер квоты рассчитывается по формуле «N + 2,5 тыс.» , где N – число удаленных регистратором доменов.

Такая схема была введена с целью предоставить равный доступ регистраторам к регистрации освобождающихся доменов, ослабив позиции крупных регистраторов. Однако возникла другая проблема: ряд участников рынка стали «клонировать» регистраторов с целью аккумуляции квот на регистрацию освобождающихся доменов.

Проблема «фейковых» регистраторов

Например, как ранее писал CNews, в группу Salenames, директором по развитию которой является Роберт Гледенов, входит семь аккредитованных регистраторов.

У владельца калининградского регистратора «Ардис» Ильи Круковера есть в общей сложности четыре регистратора. Аккредитацией регистраторов занимается регулятор доменных зон .Ru и .РФ – Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ).

«В настоящее время из-за ценовых войн регистраторов маржинальность первичной регистрации доменов свелась к нулю, - объясняет глава комитета КЦ по инфраструктуре Александр Щербаков. - Сейчас прибыль можно получить только на вторичной регистрации доменов, а в части «перехвата» освобождающихся доменов между регистраторами начались технические войны. Доменные инвесторы стали создавать собственных регистраторов, причем, имея одного регистратора, методом copy- past можно клонировать еще целый ряд «фейковых» регистраторов».

Еще в конце 2017 г. регулятор доменных зон КЦ принял решение об изменении схемы регистрации освобождающихся доменов. Как говорит Щербаков, планируется осуществить переход от модели квотирования к модели платных запросов на регистрацию освобождающихся доменов.

Сколько может стоить один запрос на регистрацию освобождающихся доменов

Однако в начале 2018 г. в регулировании доменной сферы в России произошли более глобальные изменения. До той поры функции технического администратора российских доменных зон выполняло АО ТЦИ – «дочка» КЦ. Теперь же реестр доменов отошел к новому юридическому лицу со схожим названием – ООО ТЦИ, которое подконтрольно «Ростелекому».

Теперь вопрос со схемой обработки запросов на регистрацию освобождающихся доменов должен решать сообща «новым» ТЦИ и КЦ. Как удалось выяснить CNews в кулуарах TLDCON-2018, «новое» ТЦИ также планировала осуществить переход к платной модели и взимать 15 руб. за каждый запрос регистраторов на регистрацию освобождающихся доменов.

Модель платных автодорог

Но затем произошло еще одно событие. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении КЦ в связи с повышением им цен на первичную регистрацию домены.

В связи с этим, как рассказал CNews источник на доменном рынке, ТЦИ рассматривает иной вариант. Схема с квотами продолжит работать, но при желании регистратор сможет все-таки получить приоритет, доплачивая на запросы на регистрацию освобождающихся доменов.

Такого рода схема чем-то похожа на платные автодороги, которые всегда имеют бесплатную альтернативу, говорит собеседник издания. Но окончательного решения по ней еще не принято.

Участники рынка по-разному оценивают данную инициативу. Илья Круковер считает, что в случае взимания платы за запросы на регистрацию вторичных доменов на этом рынке останутся только два наиболее крупных регистратора – Ru-Center и Reg.ru.

Со своей стороны, директор одного из крупных регистраторов, наоборот, приветствует подобного рода инициативу. «Мы также может ввязаться в «игру» с клонированием регистраторов, созданием фиктивных юридических лиц, сдачей их бухгалтерской отчетности, но модель с платными запросами представляется более честной», - говорит собеседник издания.