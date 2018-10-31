Россияне знают, что их данные доступны посторонним, но совершенно не беспокоятся

Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 47% пользователей Сети размещали информацию в соцсетях за последний год. При этом 55% пользователей соцсетей из числа респондентов полагают, что их персональные данные могут использоваться третьими лицами. 52% опрошенных не усмотрели в этом угрозы.

Россияне высказались по поводу персональных данных в соцсетях

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Проектным офисом по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации представили результаты опроса о том, как россияне оценивают использование своих персональных данных в социальных сетях третьими лицами.

Как показал опрос, более половины пользователей соцсетей считают сведения о зарегистрированных в них людях доступными третьим лицам. При этом каждый второй опрошенный полагает, что использование персональных данных третьими лицами не таит в себе никакой угрозы.

Также ВЦИОМ выяснил, что лишь 20% россиян вовсе не пользуются интернетом, зато почти четверть опрошенных проводит в Сети больше четырех часов в день.



Пользуетесь ли Вы интернетом и если да, то как часто? (в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ) Провожу в интернете более четырех часов ежедневно 24 Пользуюсь интернетом ежедневно, менее четырех часов в день 39 Несколько раз в неделю 11 Несколько раз в месяц 3 Эпизодически, но не менее одного раза в полгода 2 Не пользуюсь 20 Источник: ВЦИОМ

Почти две трети жителей России (62%) пользуются социальными сетями с некоторой периодичностью: 41% опрошенных заходят в соцсети ежедневно, 14% — более одного раза в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц.

По данным ВЦИОМ, лишь 17% российских пользователей соцсетей видят угрозу в использовании их персональных данных третьими лицами

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет является самым активным пользовательским кластером – среди молодых людей доля ежедневного пользования составляет 82% в то время, как среди людей от 60 лет и старше — 15%.



Пользуетесь ли Вы какими-либо социальными сетями (например, Facebook, «Одноклассниками», «Вконтакте», Instagram или другими)? Если да, то как часто Вы ими пользуетесь? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Все опрошенные 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Каждый/почти каждый день 41 82 65 47 32 15 Несколько раз в неделю 14 11 14 15 14 12 Несколько раз в месяц 4 1 5 5 6 3 Один раз в месяц и реже 3 1 3 4 4 3 Не пользуюсь 18 4 9 22 26 17 Не знаю, что это такое/ Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 1 Не отвечали на вопрос, поскольку не пользуются интернетом 20 1 4 7 18 49 Источник: ВЦИОМ

Почти половина (47%) пользователей размещала в социальных сетях какую-либо информацию о себе за последний год. Наиболее популярное действие в социальных сетях – расставление «лайков» – практикуют 85% опрошенных пользователей соцсетей.

Бывает ли такое, что Вы совершаете следующие действия в социальных сетях, или Вы никогда этого не делаете? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, % от тех, кто пользуется социальными сетями) Да, бывает Нет, никогда этого не делаю Затрудняюсь ответить Размещаю свои фотографии, видео 67 32 1 Публикую собственные тексты, публикации/посты в социальных сетях 23 77 0 Комментирую другие публикации/посты, фото/видео в соцсетях 56 44 0 Отмечаю то, что нравится, ставлю отметки «нравится»/«лайки» 85 15 0 Оставляю информацию о своих хобби, увлечениях 30 70 0 Источник: ВЦИОМ

Две трети опрошенных (67%) размещают фотографии и видео на своих страничках в социальных сетях. Более половины респондентов (56%) комментируют посты, фото и видео других пользователей. Оставляют информацию о своих увлечениях и хобби 30% пользователей социальных сетей. Наконец, 23% участников опроса публикуют собственные тексты и посты в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей размещают разного рода информацию о себе при создании личного профиля и в процессе общения: кто-то добавляет фотографии, кто-то отмечает место отдыха, кто-то описывает свое настроение и т.д. Скажите, пожалуйста, в последние полгода-год Вы размещали какую-либо информацию в социальных сетях о себе или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется социальными сетями) Пользователи социальных сетей 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Да, размещал 47 67 58 47 36 26 Нет, не размещал 53 33 42 53 64 74 Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 Источник: ВЦИОМ

Доминирующим является мнение, что информация о пользователях используется третьими лицами (55%), но лишь 18% пользователей социальных сетей уверены в этом, а 37% склонны так считать. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов (доля ответов «определенно не используется» — 14%).

Как Вы думаете информация, которую Вы размещаете в соцсетях, используется третьими лицами или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется социальными сетями) Пользователи социальных сетей 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Определенно используется 18 20 20 21 17 10 Скорее используется 37 31 42 42 36 27 Скорее не используется 20 27 20 17 21 18 Определенно не используется 14 15 10 12 11 27 Затрудняюсь ответить 11 7 8 8 15 18 Источник: ВЦИОМ

Отношение к использованию данных в социальных сетях третьими лицами — преимущественно негативное (55%).

Как Вы в целом относитесь к тому, что Ваша личная информация в социальных сетях используется/ может быть использована третьими лицами? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто ответил, что информация «определенно используется/скорее используется/скорее не используется» третьими лицами) % от тех, кто ответил, что информация «определенно используется/скорее используется/скорее не используется» третьими лицами 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Положительно 7 5 6 6 8 10 Отрицательно 55 46 57 55 60 55 Безразлично 36 48 35 37 30 33 Затрудняюсь ответить 2 0 2 2 2 2 Источник: ВЦИОМ

Отрицательно пользователи относятся и к использованию данных, на обработку и использование которых сами дали согласие операторам социальных сетей (60%).

Операторы социальных сетей могут использовать в своих целях Ваши личные данные, для которых Вы дали согласие на обработку и использование (в том числе передавать их другим компаниям). Как Вы к этому относитесь? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется социальными сетями) Пользователи социальных сетей Положительно 4 Негативно 60 Нейтрально 34 Затрудняюсь ответить 2 Источник: ВЦИОМ

Каждый второй (52%) считает, что использование персональных данных третьими лицами не несет никакой угрозы. Тем не менее, твердо уверены в этом лишь 17% опрошенных.

Как Вы считаете, использование информации о Вас третьими лицами может нести какие-то угрозы для Вас, Вашей семьи или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто ответил, что информация «определенно используется/скорее используется/скорее не используется» третьими лицами) % от тех, кто ответил, что информация «определенно используется/скорее используется/скорее не используется» третьими лицами 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Определенно да 14 14 17 14 16 8 Скорее да 29 30 28 31 31 24 Скорее нет 35 34 38 35 34 35 Определенно нет 17 22 15 16 13 23 Затрудняюсь ответить 5 1 2 4 6 10 Источник: ВЦИОМ

Предоставление пользователям возможности разрешать или запрещать доступ третьим лицам к той или иной личной информации рассматривается, скорее, как формальная мера (77%), которая не может полностью обезопасить личные данные.

С каким мнением Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется социальными сетями) Пользователи социальных сетей Eсли пользователи социальных сетей будут иметь возможность разрешать/запрещать использовать личную информацию, это полностью обезопасит их данные 18 Такая мера не позволит полностью обезопасить личные данные пользователей 77 Затрудняюсь ответить 5 Источник: ВЦИОМ

Мнения экспертов

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин считает, что для большинства населения угроза столкновения с противоправными действиями в отношении себя или близких пока в большинстве случаев носит гипотетический характер и в значительной мере слабо рефлексируется. Несмотря на это, использование персональных данных нуждается в правовом регулировании.

По мнению руководителя проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве России Владимира Месропяна, поставить точку в вопросе «кому принадлежат персональные данные?» необходимо при принятии соответствующего законопроекта в национальной программе «Цифровая экономика РФ». Он должен в равной степени учитывать интересы как граждан, так и бизнес-сообщества. Приоритетные задачи должны быть направлены на рост цифровой грамотности через образовательные программы и инициативы для разных возрастных категорий граждан. Эксперт также предложил опереться на европейский опыт и обратить внимание на положения Общего регламента по защите данных, принятого в Европе (GDPR).

Методика проведения опроса

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 3,2 тыс. респондентов.



Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ



Защита персональных данных в России, Европе и США

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