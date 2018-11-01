Инвестиционная площадка «Кэшбери» прекратила работу «из-за происков врагов»

Владелец платформы «Кэшбери» Артур Варданян сообщил о закрытии компании из-за «происков врагов». Пообещав пользователям площадки частичную компенсацию вложенных средств, предприниматель также поделился планами по созданию нового более масштабного проекта.

Закрытие «Кэшбери»

Директор и основатель инвестиционной площадки «Кэшбери» Артур Варданян объявил о прекращении работы компании с 1 ноября 2018 г. Об этом он рассказал в видеообращении к вкладчикам, опубликованном на YouTube.

Свое решение Варданян объяснил невозможностью продолжения работы из-за якобы развернутой против него информационной кампании с целью вытеснения организации с рынка.

«Каждый наш шаг будут поливать грязью и выставлять в невыгодном свете, – сказал Варданян. – Против нас развернута целая армия журналистов».

Директор признал наличие долгов перед вкладчиками, но посетовал на невозможность погашения их в полном объеме, во всяком случае на данный момент. Тем не менее, он пообещал начать выплаты со 2 ноября 2018 г. в соответствии с графиком, который также будет составлен в ближайшее время. По его словам, вскоре каждый пользователь платформы сможет увидеть остаточную сумму задолженности в своем личном кабинете, а выплаты будут осуществляться поэтапно, причем 25% от суммы долга предприниматель собрался компенсировать внутренней криптовалютой CashberryCoin.

Артур Варданян объявил о закрытии «Кэшбери»

Также он предостерег инвесторов от попыток вернуть деньги без его участия.

«Не ведитесь на предложения вернуть деньги. Кроме меня никто этого делать не будет», — сказал Варданян.

Чем знаменита «Кэшбери»

Напомним, «Кэшбери» предлагала инвестировать средства в выдачу микрозаймов под 600% годовых. Денежные средства привлекались как в рублях, так и криптовалюте. Инвесторы привлекались в проект по схеме сетевого маркетинга. Кроме того, руководством была развернута масштабная рекламная кампания площадки с использованием федеральных СМИ.

Банк России усмотрел в деятельности «Кэшбери» «явные признаки классической финансовой пирамиды», о чем сообщил в Генеральную прокуратуру и МВД.

В середине октября 2018 г. компания объявила о приостановке работы до 1 ноября 2018 г. на время «трехнедельных каникул».

В конце октября 2018 г. глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что по экспертным оценкам сумма ущерба от деятельности «Кэшбери» может составлять 1-3 млрд руб.

По данным ТАСС, суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск прокуратуры Ростовской области о блокировке двух сайтов «Кэшбери» 16 ноября 2018 г.

Шоу должно продолжаться

Немного успокоив вкладчиков, Варданян объявил о грандиозных планах по созданию новой компании под названием GDC (Global Decentralized Community).

Новая компания должна появиться в феврале 2019 г. и, судя по всему, унаследует принципы функционирования «Кэшбери». Модель «Кэшбери» бизнесмен окрестил «разминкой перед большой игрой на мировой арене».

«Во второй декаде февраля перед вами предстанет новый гигант финансово-инвестиционной индустрии», – заявил Варданян.

Также предприниматель пообещал, что действующие клиенты «Кэшбери» будут автоматически переведены на новую платформу.

Об Артуре Варданяне

По данным страницы в социальной сети «Вконтакте», предположительно принадлежащей нашему герою, и других открытых источников, Артур Варданян родился в 1983 г. в Екатеринбурге. Окончил Институт права и предпринимательства УрГЮУ в 2009 г., после чего якобы начал работу в банке ВТБ 24, где смог подняться по карьерной лестнице до поста руководителя кредитного отдела. В банке, впрочем, эту информацию опровергли.

В 2011 г. Варданян начал реализовывать собственную бизнес-идею и занялся микрофинансовым бизнесом с друзьями.

К 2013 г. количество точек по выдаче микрозаймов увеличилось, и компания уже представляла собой сеть.

В 2016 г. предложил клиентам три направления заработка с помощью платформы «Кэшбери»: микрозаймы частным лицам, кредитование среднего и малого бизнеса.