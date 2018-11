«Яндекс.Деньги» начали брать комиссию за оплату мобильников и интернета

Неожиданная комиссия

Небанковская кредитная организация (НКО) «Яндекс.Деньги» (ключевой акционер Сбербанк России) с 1 ноября 2018 г. будет взимать комиссию при оплате услуг телекоммуникационных сервисов.

Соответствующая запись появилась на сайте сервиса в разделе юридической информации, в меню «Услуги сотовой связи, Интернет», в подпункте «Оплата авторизованным в Кошельке клиентом».

При оплате услуг в сумме более 10 тыс. руб. через сервис «Яндекс.Деньги» за операции с mcc-кодом 4814 (телекоммуникационные услуги) взимается комиссия в размере 0,5%, сообщается на сайте сервиса. При оплате этих услуг банковской картой «Яндекс.Денег» в сумме до 9999 руб. за календарный месяц комиссия не взимается. Здесь же уточняется, что дополнительная комиссия при оплате банковской картой «Яндекс.Денег» применяется при автоплатежах, настроенных при оплате банковской картой «Яндекс.Денег» на стороне торгово-сервисного предприятия (ТСП) в случае суммы свыше 10 тыс. руб.

Комиссия при оплате «Кошельком» или банковской картой «Яндекс.Денег» телеком-услуг «Билайна» («Вымпелком»), «Мегафона»), МТС, Skylink Новосибирск («Т2 Мобайл») или Теле2 («Т2 Мобайл») в сумме от от 0 до 5 000 руб. включительно за календарный месяц комиссией не облагается, в сумме более 5 000 руб. в календарный месяц комиссия составляет 2%. При оплате иными лицами при сумме более 5 тыс. руб. рассчитывается по сумме платежей в оплату услуг каждого юридического лица из списка в отдельности.



При оплате неавторизованным в Кошельке клиентом основная комиссия при оплате телеком-платежей при использовании сервиса «Быстрый платеж через «Яндекс.Деньги» для абонентов «Билайн» («Вымпелком»), «Мегафон», «МТС» составляет 3 руб., однако при оплате банковской картой «Яндекс.Денег» возможно взимание дополнительной комиссии. Для абонентов Skylink Новосибирск («Т2 Мобайл») и Теле2 («Т2 Мобайл») комиссия составляет 2%.

Введение дополнительной комиссии при оплате традиционных услуг телекома выглядит несколько странным шагом, особенно на фоне серьезных шагов по повышению привлекательности сервиса. К моменту публикации этого материала «Яндекс.Деньги» не смогли ответить на вопросы CNews о причинах ввода комиссии.

Инициативы «Яндекс.Денег» по снижению комиссии

Введение комиссии за телеком-услуги – даже в незначительном полупроцентном размере, идет полностью вразрез со стратегией НКО «Яндекс.Деньги», последовательно продвигаемой несколько последних лет и направленной на всестороннее снижение сервисных выплат. Напротив, большинство инициатив «Яндекс.Денег» последнего времени было направлено на снижение комиссионных выплат и увеличение привлекательности сервиса за счет различных опций, таких как кэшбек.

Классическая банковская карта «Яндекс.Денег»

Так, с апреля 2018 г. «Яндекс.Деньги» отменили комиссию за операции по своим картам: пользователям именных пластиковых карт и идентифицированных кошельков «Яндекс.Деньги» больше не приходится платить комиссию за пополнение карты или снятие с нее наличных на сумму до 10 тыс. руб. До этого комиссия за снятие наличных составляла 3% от суммы, но не менее 100 руб., а комиссия за пополнение через мобильное приложение — 1%.

Ключевые ставки комиссии по картам «Яндекс.Денег»

Бесплатное пополнение и снятие средств будет доступно только владельцам именных пластиковых карт и полностью идентифицированных кошельков «Яндекс.Деньги».

С мая 2018 г. в кошельке «Яндекс.Денег» на постоянной основе появился бонусный баланс. Пользователи «Яндекс.Денег» получили возможность зарабатывать бонусные баллы посредством простых действий.

Условия комиссии при оплате картами «Яндекс.Деньги»

Так, баллы будут начислены за прохождение идентификации, привязку карты к кошельку или выпуск именной карты «Яндекс.Денег». Ссылкой на «Яндекс.Деньги» можно поделиться с другом: после его регистрации в сервисе с выпуском и активацией именной карты на кошельки обоих пользователей будет зачислено по 100 баллов. Заработанными баллами можно оплачивать покупки из кошелька, как обычными деньгами. Новая возможность доступна всем пользователям сервиса.

В специальном разделе на сайте «Яндекс.Денег» можно узнать количество баллов и витрины, эти баллы можно потратить. Например, можно купить подписку на «Яндекс.Музыку», заплатить за домашний интернет от Ростелекома, Билайна или Дом.ru, пополнить баланс на игровых сервисах Steam, PlayStation Storeили Xbox Live и многое другое.

Условия для неавторизованных пользователей «Яндекс.Денег»

В октябре 2018 г. совместными усилиями Сбербанка, «Яндекса» и Visa была представлена карта без пластикового носителя, но без ограничений, которые налагаются на виртуальные карты. Новой картой можно расплачиваться в обычных магазинах с помощью смартфона. В дополнение, владельцем карты полагается ряд привилегий от «Яндекса» и Visa.

Выпуск карты происходит мгновенно, ее реквизиты сразу появляются в приложении. Код безопасности, необходимый для оплаты покупок в интернете, клиент получает в SMS-сообщении. Добавить карту в мобильное устройство для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay владелец может сразу после ее выпуска.

Оплачивая покупки с помощью карты, ее владелец может получить доступ к сервисам, входящим в состав подписки «Яндекс.Плюс» — например, к бесплатной доставке на маркетплейсе «Беру». В состав «Яндекс.Плюс» входят скидки и возможность пользоваться полной функциональностью сервисов «Такси», «Музыка», «Драйв», «Диск», «Беру» и «Кинопоиск». Чтобы получить подписку, по карте ежемесячно нужно проводить покупки на сумму от 20 тыс. руб. — в этом случае Сбербанк оплатит подписку вместо клиента.

Visa предоставляет владельцу карты скидку в 50% на подписку в онлайн-кинотеатрах Amediateka и Okko, 15 тыс. бонусов «Вкусомании» за покупки в сети супермаркетов «Азбука вкуса» на сумму от 5 тыс. руб. и семь дней в год бесплатного доступа в интернет в роуминге за границей.

На лицевой стороне новых разноцветных карточек «Яндекс.Денег» нет персональных данных: там остались логотипы Mastercard и «Яндекс.Денег», чип и значок бесконтактной оплаты. Номер, срок действия, имя владельца и трёхзначный СVC-код указаны на обороте.

Владельцы карт «Яндекс.Денег» получили мгновенный кэшбэк баллами: 5% — за каждую покупку в категории месяца. В октябре — это кафе, рестораны, фастфуд и доставка еды, ещё 5% за каждую пятую покупку с картой в офлайне и 1% за покупки в онлайне. Чтобы получать кэшбэк, необходимо авторизоваться в кошельке, перейти в раздел с баллами и нажать на кнопку «Я хочу начать».

О кодах MCC

MCC-код представляет собой классификатор транзакций с использованием банковских карт. MCC-код устанавливается банком. Карты некоторых банков позволяют делать покупки с нулевым лимитом на карте и смотреть код отклоненной операции в интернет-банке.

Узнать MCC-код транзакции можно на горячей линии или в службе поддержки банка, но некоторые банки позволяют сделать это в интернет-банке.

Код MCC 4814 описывает «телекоммуникационные услуги» (Telecommunication Services including but not limited to prepaid phone services and recurring phone services). Этот код используется при проведении транзакций с поставщиками телекоммуникационных услуг, включая провайдеров предоплаченных телефонных услуг и провайдеров ежемесячно оплачиваемых счетов.