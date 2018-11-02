Власти накажут Ozon.ru за торговлю лекарствами через интернет

Росздравнадзор вынес предостережение онлайн-магазину Ozon.ru из-за начала дистанционной торговли лекарственными препаратами. Такая деятельность в России запрещена. Правда, сам Ozon.ru уверяет, что он толлько позволяет покупателям поручить курьерам забрать лекарства из офлайн-аптек.

Росздравнадзор вынес предостережение Ozon.ru

Росздравнадзор вынес предостережение интернет-магазину ozon.ru в связи с началом дистанционной продажи лекарственных препаратов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Обращение в Росздравнадзор и другие надзорные на предмет проверки деятельности Ozon.ru направил Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). Росздравнадзор согласился, что в деятельности Ozon.ru есть нарушения, и передал соответствующую информацию в правоохранительные органы, Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Роскомнадзрор.

Запрещенная в России деятельность

Несколько лет назад дистанционная торговля лекарственными препаратами в России была запрещена. Крупные аптечные сети предлагают лекарства в своих интернет-магазинах только при условии их самовывоза из аптек. Доступ к онлайн-аптекам, нарушающим данный запрет, блокируется Роскомнадзором на основании решений судов.

Со своей стороны, в октябре Ozon.ru начал эксперимент по онлайн-продаже лекарственных препаратов. В компании уверены в законности используемой ей схемы.

Как Ozon.ru продает лекарства из офлайн-аптек

«Правила продажи товаров дистанционным способом» говорят о том, что лекарственные препараты не могут продаваться способами, не подразумевающими ознакомление с товаров, - говорит представитель Ozon.ru - То есть если бы мы на далеком складе паковали лекарства в коробки и отправляли их бы почтой, то да, закон был бы нарушен – клиент не имел бы возможности ознакомиться с товаром».

Аптечный пункт Ozon.ru

Однако Ozon.ru получил лицензии от Росздравнадзора и открыл две офлайн-аптеки – в Москве и в Твери. В этих аптеках работают фармацевты, соблюдаются все правила хранения и отпуска лекарственных средств, утверждают в компании. В рамках эксперимента продаются только безрецептурные препараты.

Клиент может оформить заказ на сайте и затем забрать его в офлайн-аптеке у фармацевта, где он может ознакомиться с товаром. Либо клиент может дать поручение курьеру ознакомиться с заказом в офлайн-аптеке, а затем привезти его по нужному адресу. Представитель Ozon.ru уверен, что такого рода подход не противоречит действующему законодательству.

Отметим, что интернет-компании уже давно выступают за легализацию онлайн-торговли лекарственными препаратами. Минздрав даже разработал соответствующий законопроект, который был одобрен правительством, а в конце 2017 г. – и Госдумой в первом чтении. Однако дальнейшего рассмотрения документа пока не производилось.