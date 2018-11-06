В день выборов в Конгресс США Facebook блокирует русскоязычные аккаунты

115 аккаунтов Facebook и Instagram, которые велись на русском, французском и английском языках, были заблокированы накануне выборов в Конгресс США, поскольку демонстрировали неаутентичное поведение. О подозрительной активности на этих страницах компанию предупредили американские правоохранители.

Блокировка аккаунтов

Facebook сообщил, что заблокировал 30 аккаунтов в самом Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, поскольку они могут быть связаны с зарубежными структурами. Об этом сообщил в официальном заявлении директор Facebook по безопасности Натаниэль Глейхер (Nathaniel Gleicher). Блокировка произошла накануне промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 6 ноября и призванных показать, поддерживает американское общество республиканцев или демократов.

О подозрительной активности на заблокированных страницах компанию предупредили правоохранительные органы. В качестве причины блокировки руководство соцсети называет «скоординированное неаутентичное поведение», которое демонстрировали аккаунты.

По словам Глейхера, практически все заблокированные страницы Facebook велись на французском и русском языках, в то время как аккаунты Instagram заполнялись светскими и политическими новостями на английском. Компания сообщает, что сейчас пытается выяснить точное предназначение страниц, и что блокировка является мерой предосторожности, продиктованной приближающимися выборами.

Глейхер пообещал рассказать больше об инциденте, как только у руководства появятся новые сведения. В частности, Facebook намерен выяснить, связаны ли заблокированные страницы с российской компанией «Агентство интернет-исследований», известной также как «фабрика троллей», или с какими-нибудь другими иностранными структурами.

Сотрудничество с правоохранителями

Глейхер пишет, что Facebook принимает ряд мер по пресечению умышленного влияния на пользователей соцсети во время выборов. В частности, компания регулярно контактирует с правоохранительными органами, сторонними экспертами и представителями бизнеса. По словам Глейхера, это взаимодействие и помогает удалять нежелательные страница с сайта.

Накануне выборов в парламент США Facebook заблокировал подозрительные русскоязычные аккаунты

Недавно Facebook заявил, что намерен убедиться в аутентичности каждого пользователя соцсети — после того, как в конце октября заблокировал 82 аккаунта, связанных с Ираном. О том, что эти страницы могут быть поддельными, компании также сообщили власти США. Аккаунты размещали публикации на политические темы, которые могли посеять рознь, при этом общая аудитория их подписчиков достигала 1 млн пользователей.

В общей сложности было заблокировано 30 страницы, 33 аккаунта и три группы Facebook, а также 16 аккаунтов Instagram. Компания признала, что не нашла связи между этими страницами и правительством Ирана, и что не может сказать точно, на ком лежит ответственность за распространение провокационных материалов. Страницы также успели организовать семь мероприятий, но Facebook не знает, состоялись ли они в реальности, и посетил ли их кто-нибудь.

Кроме того, в октябре Facebook удалил около 30 аккаунтов, принадлежащих сотрудникам российских компаний Social Data Hub и Fubutech за противоправный с точки зрения соцсети сбор данных. Один из проектов занимается анализом данных пользователей Facebook для российских властей, другой — для коммерческих заказчиков.

Скандал вокруг Cambridge Analytica

Опасения, что американский избирательный процесс может испытывать постороннее влияние через соцсети, возникли в США после скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica. Созданная в 2013 г., она специализируется на анализе данных пользователей интернета и использовании их в ходе предвыборных кампаний. О вмешательстве Cambridge Analytica в избирательный процесс заговорили после того, как во время президентской предвыборной гонки в США в 2016 г. она смогла эффективно раскрутить малопопулярного кандидата в президенты, респуликанца Теда Круза (Ted Cruz), а после его выхода из гонки поддержала Дональда Трампа (Donald Trump), ставшего в итоге президентом.

Как утверждает Facebook, в 2015 г. работавший на Cambridge Analytica профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган (Aleksandr Kogan) создал в соцсети приложение, которое позволило компании получить и затем использовать в политических целях данные примерно 87 млн пользователей Facebook. Соцсеть просила компанию удалить данные, но этого не произошло. Когда о сборе данных стало известно, Facebook пришлось принять ряд мер по защите приватности пользователей на фоне разразившегося скандала.

В частности, Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США. Кроме того, Facebook приостановил работу примерно 200 приложений, которые имели доступ к большим объемом информации о пользователях до 2014 г., когда соцсеть значительно ограничила набор данных, доступных сторонним проектам. Также соцсеть аннулировала более 20 соглашений с производителями смартфонов о передаче им данных пользователей, хотя большая часть таких соглашений по-прежнему остается в силе.