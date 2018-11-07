Крипторубль станет полным аналогом обычного рубля

Крипторубль может стать заменой рублю в блокчейн-пространстве. Госдума примет законы о криптовалюте до конца 2018 г.

Криптоальтернатива рублю

В России может появиться крипторубль – полноценный аналог фиатного рубля, его виртуальная копия. Для закрепления за крипторублем статуса официальной криптовалюты страны необходимо принятие соответствующих законов и согласие Банка России.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что «крипторубль – это тот же российский рубль, только в зашифрованном виде. Он отслеживает денежный оборот между участниками блокчейна, делая его полностью прозрачным», - цитирует политика РИА «Новости» .

Курс крипторубля

В интервью Анатолий Аксаков подчеркнул, что отличий между рублем реальным и крипторублем не будет даже в их курсах. «Вы заводите в банк 100 тыс. рублей и получаете 100 тыс. крипторублей», - пояснил Аксаков. Курс крипторублей будет один к одному к фиатным рублям. Полученные крипторубли могут быть использованы для покупки зафиксированного в блокчейне товара.

Криптовалюта в экономике страны

По мнению Анатолия Аксакова, крипторубль появится тогда, когда технология блокчейнов станет значимой частью российской экономики. Только тогда возникнет необходимость обслуживания товарооборота и экономических процессоров в виртуальной валюте в больших мастштабах, и только тогда начнется массовое использование крипторубля для расчетов.

По замыслу главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова,

крипторубль станет полным аналогом фиатного рубля для товаров, зафиксированных в блокчейне

Председатель Госдумы добавил также, что все процессы, связанные с крипторублем, должны строго регулироваться Центробанком. Только ЦБ может дать разрешение на создание виртуальной российской валюты, но пока он относится к этому с большой осторожностью.

Правовой статус криптовалюты в России

Анатолий Аксаков уточняет, что его идеи о крипторубле не отражены в существующих российских законопроектах о криптовалюте.

По его словам, законы о криптовалютах и краудфандинге будут приняты Госдумой до конца 2018 г.

На ноябрь 2018 г. в России не было принято ни одного закона, определяющего правовой статус криптовалюты и всего, что с ней связано.

В марте 2018 г. на рассмотрение Госдумы были внесены три законопроекта, однако на данный момент они не приняты. Один из них – это проект закона «О цифровых финансовых активах», в котором вводятся понятия токенов, криптовалют, майнинга, цифровых кошельков и смарт-контрактов.

Документ охватывает все действия с цифровыми финансовыми активами (криптовалютой) – создание, выпуск, хранение и обращение. Анатолий Аксаков входит в число авторов проекта.

В предложенном к рассмотрению законопроекте криптовалюта и токены признаются имуществом, цифровым финансовым активом. Допускается возможность обмена активов на иностранную валюту и рубли, но условия этих сделок определят Центробанк и Президент России.

Легализация майнинга в других странах

Сразу после появления информации о готовящихся к принятию законах о криптовалюте появились слухи о ее запрете на территории России. Под ограничения могут попасть как майнинг, так и покупка, продажа и обмен криптовалюты.

Другой вариант развития событий подразумевает полную деанонимизацию всех сделок с криптой: пользователи из России будут вынуждены указывать свои ФИО. В настоящее время правительство не опровергает и не подтверждает эти слухи.

В то же время в Белоруссии майнинг официально легализован. Жителям и гостям глава страны Александр Лукашенко официально разрешил добывать, владеть и обменивать криптовалюту. Все соответствующие положения приведены в декрете «О развитии цифровой экономики».

Любые операции с криптовалютой в Белоруссии официально не считаются предпринимательской деятельностью. Кроме того, участники сделки могут рассчитывать на различные налоговые льготы: в частности, их освободят от НДС, налога на прибыль и подоходного налога. Майнерам и предпринимателям также дозволено совершать сделки анонимно, без указания своих реальных имен и фамилий.

Состояние рынка криптовалют

Пик роста курса всех крупнейших криптовалют пришелся на 2017 г. Биткоин, самая популярная виртуальная валюта в мире, выросла до $20 000, тем самым подтолкнув многих людей к покупке майнинговых ферм. В 2018 г. наблюдается иная картина: крипта постепенно обесценивается. Курс биткоина на сегодняшний день упал до $6568, а эфир и лайткоин оценивают в $222 и $56.