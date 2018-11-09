Рассекречены характеристики «Яндекс.Телефона». Опрос

«Яндекс» выпустит первый полноценный смартфон под своим брендом. Устройство получит актуальные характеристики, в том числе модуль NFC для совершения бесконтактных платежей.

«Яндекс.Телефон»

«Яндекс.Телефон» получит экран с диагональю 5,65 дюйма с разрешением Full HD+. У него будет модуль NFC для совершения бесконтактных платежей – в России действуют несколько платежных систем: Apple Pay, Samsung Pay и G Pay непосредственно от Google.

В центральном процессоре смартфона присутствуют восемь вычислительных ядер. Объем оперативной памяти «Яндекс.Телефона» составит 4 ГБ, при емкости встроенного накопителя 64 ГБ.

Эти данные указаны на коробке «Яндекс.Телефона», фото которой опубликовал в своем Twitter блогер Эльдар Муртазин. Прочие спецификации гаджета на изображении не приводятся, только уточняется срок гарантии – ровно один год. Пресс-служба «Яндекса» отказалась подтвердить или опровергнуть подлинность опубликованного изображения.

Поскольку смартфон от «Яндекс» пока не представлен официально, нет сведений о его внешнем виде, и невозможно сравнить его дизайн с моделями 2018 г. от других производителей.

Аналоги «Яндекс.Телефона»

Смартфонов с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти на рынке довольно много: сейчас такой объем памяти устанавливают даже в бюджетные китайские устройства стоимостью от $200. Для определения конкурентов первого смартфона «Яндекса» не хватает информации о его процессоре: это может оказаться Qualcomm Snapdragon 845, восьмиядерный флагманский чип с мощнейшей начинкой или, к примеру, Qualcomm Snapdragon 660 – тоже восьмиядерный CPU, но уже среднего уровня.

Фото коробки «Яндекс.Телефона»

Если «Яндекс.Телефон» получит именно флагманский процессор, то его конкурентами автоматически станут схожие по размерам экрана и по начинке Samsung Galaxy S9 и LG G7 ThinQ. Многие топовые смартфоны 2018 г. поставляются с минимум 6 ГБ оперативной памяти – Xiaomi Mi 8, HTC U12+, OnePlus 6, и «Яндекс.Телефон» уже не сможет на равных сражаться с ними за потенциального покупателя.

Если сравнивать смартфон с продукцией Apple, то его соперниками станет iPhone X 2017 г. В его составе есть 3 ГБ оперативной памяти, но те же 64 ГБ памяти встроенной, к тому же его экран больше – 5,8 дюйма против 5,65 дюйма у «Яндекс.Телефона».

Программная оболочка смартфона

Сведения о программной составляющей «Яндекс.Телефона» пока держатся в секрете. Тем не менее, опыт в разработке мобильных ОС у компании есть: в 2012 г. «Яндекс» представил интерфейс «Яндекс.Shell» для смартфонов на базе ОС Android. Продукт был разработан на базе оболочки SPB.Shell, изначально созданной компанией SPB Software. В ноябре 2011 г. «Яндекс» купил SPB Software. «Яндекс.Shell» пользовался высоким спросом за счет интересного дизайна и расширенной функциональности, и последняя на сегодняшний день его версия датирована мартом 2015 г.

На место Яндекс.Shell пришла «Яндекс.Кит» – полноценная мобильная ОС на базе открытого исходного кода Google Android 4.2.2 Jelly Bean. Продукт, на разработку которого потребовалось три года, был представлен 19 февраля 2014 г., но в мае 2015 г. был закрыт. На момент релиза «Кита» было представлено два смартфона на его основе – Huawei Honor 3 Yandex и Explay Flame.

Вероятнее всего, «Яндекс.Телефон» будет работать под управлением одной из актуальных версий ОС Android или на дистрибутиве, созданном «Яндексом» на ее основе.

Брендированные смартфоны других компаний

Идея «Яндекса» выпустить смартфон под своим брендом не нова для интернет- и ИТ-компаний: Google еще в 2010 г. представила линейку смартфонов Nexus, которые разрабатывали для нее LG, HTC и Huawei. Позже на смену Nexus пришла линейка Pixel, смартфоны которой в 2018 г. обновились до третьего поколения. К слову, это тоже вероятные конкуренты «Яндекс.Телефона». Разработкой аппаратной части смартфонов Pixel занимается компания HTC а кто ответственен за электронную начинку «Яндекс.Телефона» пока загадка.

Компания Microsoft, в 2014 г. выкупившая мобильный бизнес финской Nokia. Она начала выпуск устройств серии Lumia на Windows Phone 8.1 (позже под Windows 10 Mobile) под своим логотипом, но гаджеты славы не снискали, и их производство было окончательно свернуто в 2017 г.