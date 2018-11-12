Россиянин объяснил, почему Gmail так тормозит. Опрос

Gmail уже не тот

Пользователь ресурса «Хабрахабр» и сотрудник «Яндекса» Борис Сердюк опубликовал в своем блоге результаты поиска причин медленной работы почтового сервиса Google Gmail. Проблема, как выяснилось, кроется не в компьютерах конечных пользователей: все дело в самом сервисе, которому явно требуется оптимизация.

Почтовый сервис Gmail в апреле 2018 г. получил новый дизайн, который, несмотря на многочисленные протесты пользователей, Google все же сделал основным. Именно с новым обликом, показавшимся многим неудобным, и пришел спад производительности.

Начало расследования

Поиски ответа на извечный вопрос «Кто виноват?» пользователь «Хабрахабра» начал с инструмента Lighthouse, встроенного в Google Chrome Devtools. Он предназначен для анализа производительности любого интернет-ресурса, вывода отчета со статистикой и присвоения оценки по 100-балльной шкале.

Скрипты, загружаемые страницей Gmail

Стандартный инструмент Google оценил производительность Gmail всего на 2 балла из 100 возможных. Поскольку проверка происходит не на конечном компьютере пользователя, то на этом этапе уже исключается такая причина, как устаревшее пользовательское оборудование – ПК или ноутбук.

Минимизация запросов с сайта

Вторым этапом расследования стала постепенная блокировка запросов с сайта Gmail, частично вручную, частично при помощи всем известного расширения Adblock. Данное решение результатов не принесло – почтовый сервис по-прежнему грузился долго, зависая на начальной заставке в среднем на 10 секунд.

Проблема в исходном коде

На третьем этапе «следователь» изучил доступный код JavaScript, что и позволило ему установить причину медлительности Gmail. Код почтового сервиса написан в среде разработки Google Closure Library, представленной девять лет назад и с тех пор практически не обновлявшийся.

Новый дизайн Gmail подталкивает к просмотру писем

Написанный в столь неактуальном фреймворке код оказался неоптимизированным. В нем нашлись отдельные фрагменты, отвечающие за совместимость с устаревшими и более не поддерживаемыми браузерами, но загружающиеся каждый раз. Помимо этого, сервис подгружает второстепенные элементы сразу же при загрузке самой страницы, в том числе и виджет Hangouts, в котором нуждаются далеко не все пользователи. На это ему требуется еще некоторое время, и в итоге время ожидания загрузки интерфейса переваливает за 10 секунд. Напомним, что речь о крупном проекте от крупнейшей интернет-компании в мире.

Итог неутешителен: в текущем виде Gmail требует глубокой оптимизации. Он одинаково медленно работает как на современных ПК и ноутбуках, так и на моделях пятиетней давности. Производительность сервиса никак не зависит от возможностей конечного пользовательского устройства.

Методы решения проблемы

Повлиять на ускорение работы Gmail можно лишь отправкой большого количества жалоб на сервис в техническую поддержку: это даст шанс выход обновления, потенциально способного решить возникшую проблему.

Вторым вариантом может стать отказ от использования Gmail и переход на другой аналогичный по функционалу сервис с предварительной настройкой пересылки всех писем с адреса в Gmail на адрес в новом сервисе. И третий вариант – установка и настройка универсального почтового клиента на ПК. Это позволит не зависеть от изменений в веб-интерфейсах любых почтовых сервисов и работать с электронной почтой максимально быстро.

Старый дизайн лучше новых двух

Сервис Gmail, запущенный 1 апреля 2004 г., и по состоянию на апрель 2018 г. насчитывающий более 1,4 млрд пользователей, за 14 лет уже несколько раз переживал редизайн.

Первую глобальную смену интерфейса своего почтового сервиса Google произвел в 2011 г., а весной 2018 ресурс получил свой нынешний облик. Если второй по счету дизайн не вызвал у пользователей серьезных нареканий, то третий, нынешний, напротив, получает все большее количество негативных отзывов.