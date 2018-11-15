Российские краудфандинговые цифровые платформы решат проблему недостающих инвестиций в Крыму

Выступая на CNews Forum 2018, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился своими соображениями относительно того, как готовящиеся к принятию законы о цифровых финансовых активах могут оздоровить инвестиционный климат в Крыму.

Цифровизация — для наведения порядка в Крыму

Предстоящее в России принятие пакета законов о цифровых финансовых активах, которые нормализуют работу краудфандинговых инвестиционных платформ, в том числе с использованием технологии блокчейн, могут кардинально исправить ситуацию в Крыму, где частные лица и предприятия сейчас испытывают колоссальный инвестиционный голод. Это можно было заключить со слов председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова во время его выступления на CNews Forum в середине ноября 2018 г.

Под упомянутыми платформами в данном случае подразумеваются сетевые площадки для финансирования тех или иных проектов методом сбора средств от сторонних, зачастую непрофессиональных инвесторов.

«В Крыму кредитов на одного человека либо одно предприятие в десять раз примерно меньше, чем на материке, — отмечает он. — Это со многими причинами связано. Например, с тем, что многие наши банки туда не идут. Так вот инвестиционные платформы, с моей точки зрения, смогут этот процесс нормализовать, поскольку желающих получить инвестиции и кредиты очень много».

Анатолий Аксаков: законы о цифровых финансовых активах и об инвестиционных платформах планируется принять до конца 2018 года

Анатолий Аксаков в рамках своей деятельности в некотором роде выступает куратором Крыма с точки зрения пилотной реализации цифровых проектов в этом регионе. «Причем, я специально выбрал Крым, потому что сам оттуда, там вырос, там закончил школу, — поясняет он. — Но главное — Крым находится в особой ситуации. Он в блокаде». В понимании Аксакова, цифровые технологии как раз и позволят эту блокаду прорвать и наведут там порядок. «Там беспорядка очень много, — говорит он. — Там практически весь прошлый период деятельность осуществлялась по понятиям, а не по закону. И соответственно очень важно наладить нормальную цивилизованную работу».

Когда ждать перемен?

По расчетам Аксакова, пакет поправок в Гражданский кодекс, касающихся понятий цифровых прав и смарт-контрактов, а также законопроекты о цифровых финансовых активах и об инвестиционных платформах удастся принять до конца 2018 г. Он признает, что этот процесс несколько затянулся — по первоначальным планам он мог завершиться еще 1 июля 2018 г. Но при этом отмечает, что с работой над десятками законодательных актов, которые требуются для реализации госпрограммы «Цифровая экономика» все оказалось «намного сложнее», чем можно было предположить.

Закон о блокчейне, а не о криптовалюте

Парламентарий отдельно подчеркивает, что закон о цифровых финансовых активах не нужно воспринимать как закон о криптовалютах и майнинге, хотя некоторые его положения и можно трактовать как относящиеся именно к этой сфере. «Он об инвестиционном процессе с использованием технологии блокчейн, — говорит Аксаков. — Наша цель была все-таки — не легализовать криптовалютный рынок и не дать владельцам криптовалют возможность превратить их в фиатные деньги с помощью российского законодательства. Наша задача была построить систему, которая позволяла бы инвестировать в проекты, в том числе стартапы, с помощью цифровых технологий».

Выступление Анатолия Аксакова на CNews Forum 2018

Разного рода инвестиционные платформы существуют и сейчас, демонстрируя общественности как позитивный опыт своей работы, так и негативный. В этом смысле платформу Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), которая уже собрала миллиарды рублей для разных проектов, и они успешно реализовываются, парламентарий относит к категории положительных примеров. А вот известную платформу «Кэшбери», которая предлагала инвестировать средства в выдачу микрозаймов под 600% годовых, была отнесена Банком России к финансовым пирамидам с уведомлением об этом МВД и Генпрокуратуры, после чего 1 ноября 2018г. объявила о своем закрытии, — к категории отрицательных примеров.

«Нам надо установить правила работы таких инвестиционных платформ, — поясняет Аксаков суть принимаемых законопроектов. — Они должны быть гибкими, не должны закрывать дорогу к работе с этими платформами. Но их надо прописать так, чтобы максимально защитить инвесторов от недобросовестных участников рынка».

В остальной части своего выступления на CNews Forum 2018 Анатолий Аксаков рассмотрел проблематику законодательного регулирования электронного документооборота — в контексте предстоящих изменений в закон об архивном деле, а также затронул тему легального использования открытых персональных данных в коммерческих целях (см. видео).

Как прошел CNews Forum 2018

В 2018 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала близкое к рекордному число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку свыше 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Помимо Анатолия Аксакова на форуме выступили руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко, руководитель блока ИТ Альфа-банка Александр Сахаров, директор по ИТ компании «М.Видео» Сергей Сергеев, директор по ИТ в СО ЕЭС Глеб Лигачев, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов и многие другие.