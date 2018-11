Россиянам запретили читать знаменитые научные сайты с российскими корнями

В России заблокированы Sci-Hub и LibGen

Роскомнадзор заблокировал доступ к научной библиотеке Sci-Hub. Об этом говорится в Telegram-канале Sci-Hub. Информация о блокировке ресурса подтверждается и данными из Реестра Роскомнадзора.

Основанием для блокировки стало определение Мосгорсуда, уполномоченного на блокировку пиратских ресурсов. С жалобой в суд обратилось научное издательство Springer Nature.

Согласно определению Мосгорсуда, блокировки должны быть подвергнуты восемь ресурсов. Два из них - это непосредственно Sci-Hib и его зеркало. Шесть остальных это научная поисковая система Library Genesis (LibGen) и ее зеркала (одно из них расположено на домене заблокированной ранее онлайн-библиотеки «Либрусек»).

Причиной обращения в суд стало незаконное размещение указанными ресурсами ряда научных статей: Effect of glucose-lowering therapies on heart failure («Влияние снижения уровня глюкозы на сердечную недостаточность»), Nitric oxide signalling in cardiovascular health and disease («Передача оксида азота при сердечно-сосудистых заболеваниях») и Lactate in the brain: from metabolic end-product to signalling molecule («Лактат в головном мозге: от метаболического конечного продукта до сигнальной молекулы»).

Как зарубежом боролись с Sci-Hub

Sci-Hub – англоязычный научный сайт, предоставляющий бесплатный сайт к более чем 60 млн статей. Создан проживающей в России Александрой Элбакян. Основательница Sci-Hub гражданка Казахстана, она пыталась получить российское гражданство, но безуспешно.

За рубежом ресурс давно подвергается преследованию со стороны правообладателей. В 2015 г. иск против сайта в суд Нью-Йорка выдвинуло американское издательство Elsevier. Издательство утверждало, что Sci-Hub незаконно использует аккаунты студентов и аспирантов для доступа к статьям через созданную Elsevieer платформу ScienceDirect

Суд присудил выплатить Elsevier $15 млн. Однако сервер Sci-Hub находился в Санкт-Петербурге, и решение суда его не затронуло. В 2017 г. иск против Sci-Hub в суд штата Вирджиниа выдвинула Американская химическая ассоциация. Суд постановил прекратить делегирование доменов Sci-Hub, предоставление ресурсы услуг хостинга, индексирование его поисковиками и т.д.

Sci-Hub лишился ряда своих доменов и возможности использовать ресурсы хостинг-провайдера CloudFlare. Но ресурс продолжает работать, меняя домены и IP-адреса.

Осенью 2017 г. Александра Элбакян прекратила доступ к Sci-Hub из России. Элбакян объяснила свои действия «оскорбительным поведением российских ученых» в ее адрес. После многочисленных просьб пользователей Элбакян возобновила доступ к Sci-Hub из России.

Как правообладатели боролись с LibGen

Другой заблокированный Роскомнадзором ресурс – поисковая система Genesis – содержит 50 млн статей. Сайт также является давним объектом охоты зарубежных правообладателей. В 2015 г. суд Великобритании обязал местных провайдеров блокировать доступ к нему.

В том же году суд Нью-Йорка по иску вышеупомянутого издательства Elsevier постановил изъять домен LibGen. Ресурс продолжил работать на другим доменах. В ходе судебных разбирательств утверждалось, что LibGen расположен на серверах в России и Нидерландах.