Россияне выпустили гаджеты с «Яндекс.Алисой» в разы дешевле «Яндекс.Станции». Опрос

«Яндекс» представил два музыкальных устройства с интегрированным помощником «Алиса», которые являются упрощенной версией «Яндекс.Станция». Одновременно «Яндекс» представил новый поисковый алгоритм «Андромеда», который содержит встроенные ответы на вопросы пользователей.

«Яндекс» представил дешевое и компактное устройство с «Алисой»

Компания «Яндекс» показала несколько новинок. В первую очередь, речь идет о двух «умных» колонках с интегрированным голосовым помощником «Алиса», выпущенных партнерами компании - Irbis A (производства российской компании «Ланит») и Dexp Smartbox (производства российской группы DNS).

Минувшим летом «Яндекс» уже представил «Яндекс.Станцию» - фирменное мультимедийное устройство с интегрированной «Алисой». Нынешние устройства являются ее упрощенной версией.

Irbis A и Dexp Smartbox обладают скромными габаритами (не больше чайной чашки) и имеют различные сценарии применения. На кухне они могут подсказать рецепт блюд, в детской - прочитать сказу, в спальне - поставить будильник.

В чем разница «Яндекс.Станции» и новых устройств

Dexp Smartbox подключается к аудиосистеме по интерфейсу Bluetooth, Irbis A - по кабелю. Мощность устройств составляет 2 Вт. Устройства поступят в продажу в сетях «М.Видео» и DNS до конца 2018 г., цена каждого из них составит 3,3 тыс. руб. Покупатели новых устройств получат бесплатную полугодовую подписку на набор «Яндекс.Плюс», который включает в себя подписку на «Яндекс.Музыку» и другие сервисы.

Dexp Smartbox производства российской группы DNS

«Яндекс.Станция» - более совершенное устройство, оно обладает мощностью 50 Вт и выходом HDMI, что позволяет ему транслировать видео на телевизор. Но и стоимость его выше - 10 тыс. руб. «Яндекс.Станция» больше подходит для дискотеки и мультимедийной системы, тогда как новые устройства будут выполнять роль мобильных помощников.

Новые «умные» колонки работают на базе интерфейса Yandex.IO, который позволяет встраивать «Алису» в различные устройства. Ранее «Алиса» уже была встроена в детские часы Elari KidPhone 3G и наушники Sony Xperia Ear Du.

«Андромеда» пришла на смену «Королеву»

Одновременно «Яндекс» представил новый поисковый алгоритм - «Андромеда», который придет на смену запущенному в 2017 г. алгоритму «Королев». «Андромеда» содержит более тысячи улучшений.

Irbis A производства российской компании «Ланит»

Основная новинка - возможность получения быстрых ответов прямо в поиске. Уже давно в поисковой выдачи «Яндекс» показывает различные факты, например, сколько страна будет отдыхать на Новый год. Теперь ответы будут разнообразнее, например, где можно поесть и чем увлекается та или иная знаменитость.

Кроме того, «Яндекс» запускает сервис знатоков. Если человек на найдет ответ на тот или иной вопрос, он может обратиться к экспертам в различных областях, которые помогут ему помочь.

Отметим, что ранее сервисы ответов на вопросы пользователей запустили Mail.ru и Google, причем позднее Google его закрыл. Но в «Яндексе» считают сравнение с этими сервисами некорректным, так как «Яндекс.Знатоки» будет давать ответы прямо в поисковой выдаче.

Отметка для популярных сайтов и возможность создания коллекций

Изменен и алгоритм ранжирования поисковой выдачи. Теперь при ранжировании сайта будут учитываться его качество: насколько хорошо он решает задачи пользователей, часто ли они туда возвращаются и есть ли на сайте раздражающая реклама.

Кроме того, самые посещаемые ресурсы теперь отмечаются значком «Популярный сайт», а сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности пользователей - значком «Выбор пользователей». Особую отметку получили официальные сайты Центробанка, Портал госуслуг, ГИБДД и др.

Еще одно нововведение поиска - возможность в один клик сохранять все, что понравилось в сети: ссылки, фильмы, видео, места или картинки. Они попадут на сервис «Яндекс.Коллекции» и будут доступны на любом устройстве с «Яндексом».

Помимо создания своих коллекции, пользователь сможет еще и подписать на чужие коллекции. При этом публичные коллекции будут доступны прямо в поиске - например, можно будет найти подборку причесок или интерьера в скандинавском стиле.