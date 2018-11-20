Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео

Глава Аналитического центра при Правительстве, организации, которая играет роль проектного офиса для «Цифровой экономики», рассказал о главных вызовах программы, отметив, что взаимодействию госорганов в ее рамках сейчас мешает неготовность технологической инфраструктуры, в том числе отсталость СМЭВ.

Проблема отсталости СМЭВ

Существующая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающая передачу данных между федеральными и региональными органами власти, а также внебюджетными фондами, накопила технологическое отставание от растущих потребностей цифрового обмена информацией. Такое мнение высказал на CNews Forum в ноябре 2018 г. Владислав Онищенко — руководитель Аналитического центра при Правительстве России, организации, которая выполняет функцию проектного офиса программы «Цифровая экономика». Напомним, предшественником Онищенко на этом посту в течение почти шести лет — с 30 ноября 2012 г. — выступал действующий глава Минкомсвязи Константин Носков.

СМЭВ была упомянута преемником министра в контексте рассуждений о том, что одной из главных проблем на пути эффективного взаимодействия госорганов в контексте предстоящей цифровизации экономики страны является неготовность технологической инфраструктуры.

Напомним, СМЭВ, призванная упростить гражданам процесс получения госуслуг за счет того, что чиновники одного ведомства не могут требовать с человека документы из другого (обязаны запрашивать и получать их самостоятельно), создавалась и модернизировалась много лет. Первое упоминание необходимости автоматизации соответствующих процессов можно найти еще в концепции формирования в России электронного правительства до 2010 г. Ее в 2007-2008 гг. подготовило Мининформсвязи под руководством Леонида Реймана. С 2008 г. по май 2012 гг. за создание системы отвечало Минкомсвязи под руководством Игоря Щеголева, а затем проект курировала новая команда министерства во главе с Николаем Никифоровым.

Владислав Онищенко очертил круг вызовов цифровизации экономики России

«Сейчас СМЭВ не отвечает даже существующим потребностям, которые предъявляются участниками, скажем так, данного рынка — по объемам и скорости передачи данных, по разнообразию сервисов и функциональности. — считает Онищенко. — Это касается и пакетного обмена, и маршрутизации, и стрессоустойчивости и т. д.».

Другие проблемы межведомственного взаимодействия

Среди других технологических сложностей межведомственного взаимодействия Владислав Онищенко упоминает проблему управления массивами данных, которые есть у государства. «Это вопрос достоверности данных и их взаимоувязанности между собой; его призвано решить в рамках национальной системы управления данными, — говорит он. — Кроме того, существует вопрос виртуализации единого хранилища посредством создания так называемого гособлака, а также вопрос унификации требований к создаваемым информационным системам. Сейчас в значительной степени каждая система делается по-своему, и потом их взаимоувязывать бывает очень дорого».

Также в свете рассмотрения темы взаимодействия чиновников Онищенко упомянул важность запуска единого регистра граждан, который могли бы использовать все ведомства (его предтечей стал недавно запущенный ФНС реестр ЗАГСов). Эксперт отметил, что этот вопрос в «Цифровой экономике» сейчас решается в более широком смысле посредством создания «цифрового профиля гражданина». Что именно в него войдет — пока предмет обсуждений.

Также в этой связи Онищенко указывает на проблему общей нормативной неурегулированности сферы данных. В России не достаточно четко определено, что и кому можно обрабатывать, а что нет. «Это и вопросы тайн, которых у нас много в законодательстве, и вопрос вообще правил обмена и использования данных», — резюмирует он.

Что нужно для успеха «Цифровой экономики»

Рассуждая о факторах, от которых в первую очередь зависит успех программы «Цифровая экономика», Владислав Онищенко отметил, что базовой трудностью, которую стране предстоит преодолеть, является необходимость объяснить всем участником процесса, что данный проект не связан напрямую с автоматизацией. «Автоматизация — это частный случай, — поясняет он. — А “Цифровая экономика” — это изменение принципов работы рынков, отраслей и государства, а также взаимодействия людей между собой». По словам эксперта, с непониманием этого аспекта ему по долгу службы сейчас приходится сталкиваться постоянно — новые появляющиеся проекты преимущественно связаны с дальнейшей автоматизацией уже существующих процессов.

«Вторая большая сложность и, собственно, ключевое условие успеха — это создание цифровой среды доверия, — продолжает он. — Чтобы граждане, бизнес и государство (как внутри страны, так и трансгранично) могли взаимодействовать друг с другом и совершать привычные действия — заключать сделки, подписывать и получать документы, запускать бизнес, платить деньги и т. д., но уже в цифровом виде».

Следующая важная тема — вопрос регулирования и обмена данными. «Для государства проблема заключается в том, что в существующих информационных системах (а их сотни) разные части не связаны между собой, по-разному характеризуют один и тот же объект по одной и той же характеристике, — говорит Онищенко. — Не существует никаких требований по адаптации этих информационных систем к современным реалиям, и попытка связать все это между собой для государства является сильным вызовом. Без этого цифровизация государственного управления, а также онлайн-госуслуги, проактивное их предоставление, оказание услуг на основе жизненных ситуаций и пр. будут невозможны.

Последнее, что отметил эксперт по данной тематике, — это необходимость не ограничиваться в процессе цифровизации экономики Москвой и несколькими крупнейшими городами России. «Все-таки вопрос цифровизации и перехода к цифровой экономике — это вопрос того, как быстро жизнь можно будет перестроить на местах, и как быстро регионы включатся в этот процесс, — уверен Онищенко. — Сейчас многие регионы (не только Москва) демонстрируют успехи в цифровизации. Например, Татарстан. Но в целом на местах проблема значимая. У нас очень разные территории, и подходы, которые работают в одном случае, слишком тяжелые и капиталоемкие в другом».

В остальной части своего выступления на CNews Forum 2018 Владислав Онищенко описал, как именно построена работа Аналитического центра, который он возглавляет, рассказал о целевых показателях его деятельности, а также объяснил свое видение перспектив развития принятой концепции, касающейся появления в каждом ведомстве замруководителей, ответственных за информатизацию (см. видео).

CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости

В 2018 г. CNews Forum — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — собрала рекордное число гостей: свыше 1600 человек. На форуме прозвучало около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку свыше 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В традиционном присуждении наград CNews Awards были отмечены самые значимые ИТ-проекты уходящего года в различных отраслях. В отдельных номинациях победителей могли выбрать все участники пленарного заседания с помощью электронного голосования.

Помимо Владислава Онищенко на форуме выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководитель блока ИТ Альфа-банка Александр Сахаров, директор по ИТ компании «М.видео» Сергей Сергеев, директор по ИТ в СО ЕЭС Глеб Лигачев, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов и многие другие.