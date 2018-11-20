На рынке биткоина обвал: курс рухнул ниже $4500

Начало конца биткоина?

Курс биткоина опустился ниже отметки $4500, обновив собственный антирекорд за 2018 г. Это его первое падение ниже $5000 с октября 2017 г. Всего за сутки биткоин подешевел сразу на 16%, и падение затронуло все основные криптовалюты мира.

Так, Etherium за 19 ноября подешевел на 15% до $134, а XRP упал на 10% до $0,42, Ripple – на 2,95% до $0,494, Bitcoin Cash – на 10,73% до $343,31. Капитализация всей блокчейн-индустрии тоже спикировала сразу на 35%, упав со вчерашних $220 млрд до сегодняшних $144 млрд.

Рынок криптовалют, переживший стремительный рост в 2017 г., в начале 2018 г. стал сокращаться. Летом 2018 г. ситуация стабилизировалась, однако сейчас наметился новый резкий спад.

Последствия для инвесторов, майнеров и производителей видеокарт

Несмотря на оптимизм, демонстрируемый аналитиками и экспертами, ситуация с крнптовалютой продолжает ухудшаться. В краткосрочной перспективе это не замедлит отразиться не только на инвесторах, вложивших деньги непосредственно в крипту, но и на майнерах. Последние тоже инвестируют, но уже в оборудование для добычи криптовалют – так называемые «фермы», состоящие из десятков, а в некоторых случаях сотен и даже тысяч видеокарт. Крах крипторынка уже не позволит многим из них вернуть хотя бы вложенные средства, не говоря уже о получении прибыли.

Цена биткоина упала до уровня октября 2017 года

Если криптопузырь лопнет, то в числе пострадавших окажутся и производители видеокарт, в отчетах за 2017 г. отрапортовавшие о рекордной прибыли. Майнеры, ставшие основными покупателями графических ускорителей, потеряют интерес к ним, а геймерам видеокарты в таких количествах не требуются.

Нет худа без добра

Однако, в возможном исчезновении рынка криптовалют есть и плюсы. Добыча биткоина и альткоинов требует колоссальных объемов электроэнергии и ведет к росту ее добычи и, как следствие, к увеличению объемов выбрасываемых в атмосферу вредных веществ, включая СО 2 .

Другими словами, майнинг влияет на изменение климата и ведет к глобальному потеплению. По подсчетам американских ученых Макса Краузе (Max Krause) и Табета Толаймата (Thabet Tolaymat), криптошахтеры несут ответственность за 3-15 млн тонн СО 2 , выброшенных в атмосферу всего за 2,5 г. – с 1 января 2016 г. по 30 июня 2018 г.

Криптолихорадка

История криптовалют берет свое начало в 2008 г., когда была представлена первая виртуальная валюта, биткоин, а вместе с ней – и технология блокчейн. В течение первых пяти лет своего существования биткоин не был интересен ни для майнеров, ни для инвесторов – внимание к нему приковал случившийся в 2013 г. первый скачок курса. Тогда биткоин резко подорожал с $5 до $1100. Второй взлет курса пришелся на первый квартал 2017 г. – цена крипты резко повысилась до $20 тыс., что и спровоцировало практически моментальный рост всей мировой криптоиндустрии и инвестиций в нее, в видеокарты, готовые фермы и все, что так или иначе связано с виртуальной валютой.