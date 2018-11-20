Продажи российских интернет-магазинов за границу растут колоссальными темпами

Объемы продаж российских интернет-магазинов за рубеж вырастут в 2018 г. на 36%. За последние два года они увеличились с $430 млн до $746 млн. Экономический потенциал розничного онлайн-экспорта из России эксперты оценивают в $10 млрд.

Рост экспорта

За последние два года экспорт товаров через российские интернет-магазины увеличился с $430 млн до $746 млн. При этом количество отправленных посылок выросло с 7,9 млн до 11,2 млн. Одновременно средний чек заграничного покупателя вырос с $55 до $67.

В 2018 г. прогнозируется рост рынка примерно на 36%. К таким выводам пришли эксперты eBay и исследовательского агентства Data Insight, опубликовавшие результаты анализа рынка. Они отмечают, что этот рынок демонстрирует двузначный рост уже несколько лет, поскольку российские интернет-магазины торгуют все оживленнее.

Аналитики прогнозируют, что доля отправлений средних и малых российских интернет-экспортеров, вырастет с 15% в 2016 г. до 36% по состоянию на конец 2018 г. Речь идет о магазинах, которые торгуют через маркетплейсы и доставляют товары почтой. В целом же количество отправлений из интернет-магазинов сократится до 64% и составит 7,2 млн в 2018 г.

По словам Ильи Кретова, гендиректора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы, эксперты ожидали рост рынка на 14%, но вместо этого он продемонстрировал рост на 28% в 2017 г. и еще на 36% в 2018 г. В общем экономический потенциал розничного онлайн-экспорта из России аналитики оценивают в $10 млрд. Этот показатель достижим в ближайшие годы, если все игроки рынка и регуляторы объединят усилия.

Куда продаются товары

Если говорить о продажах в страны дальнего зарубежья, то за два года они продемонстрировал рост на 54%. В этот же период товарооборот со странами СНГ увеличился на 114%. Однако аналитики предупреждают, что рынок стран СНГ меньше рынка дальнего зарубежья, и быстрый рост экспорта в данном случае со временем прекратится.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе исследователи считают более логичным сконцентрироваться на экспорте в страны Европы, Северной Америки и в другие географически отдаленные страны. Среди причин они указывают более высокое проникновение интернета в этих регионах и более высокую, чем в СНГ, покупательную способность.

Российские продавцы в интернете все активнее продают товары за границу, в том числе через eBay

В 2018 г. доли Белоруссии и Украины в российском экспорте товаров, купленных по интернету, составили 18,6% и 8,3% соответственно, показав рост на 30-35% с 2016 г. Белоруссия вообще занимает первое место по этому показателю, далее следуют США с долей 17% и Казахстан с долей 12,8%. Российские экспортеры активно осуществляют продажи в Белоруссию и Казахстан, поскольку их привлекает рост количества пользователей интернета в этих странах, возможность общаться с клиентами по-русски, отсутствие таможенной очистки и сниженные таможенные платежи.

Еще одним перспективным рынком считается США — в связи с высокой платежеспособностью покупателей, дешевизной доставки и отсутствием пошлин на ввоз покупок стоимостью до $800.

Где находятся продавцы

Порядка 83% заказов, пришедших из-за границы, выполняют интернет-магазины из Центрального федерального округа. Причиной такого распределения заказов является концентрация крупных онлайн-магазинов в Москве.

Согласно экспортному индексу России, аналитики выделяют 12 перспективных регионов с долей онлайн-экспортеров на eBay выше, чем в среднем по стране. Первое место занимает Москва с экспортным индексом 196, за ней идет Санкт-Петербург с индексом 185 и Саратовская область с показателем 134. Экспортный индекс Волгоградской области равен 125, Московской — 117, Омской — 113, Самарской, Воронежской и Калининградской — 106, Республики Марий Эл — 128, Чувашии — 102, и Удмуртии — 101.

Драйверы и ограничения

Эксперты акцентируют внимание на том, что для развития экспорта необходим комплексный подход и работа всех участников рынка. Из факторов, способствующих росту рынка, они приводят в пример развитие логистической инфраструктуры розничного экспорта из России. Исследователи отмечают, что малые и средние интернет-магазины 86% посылок отправляют «Почтой России». На основании этих данных в 2018 г. eBay запустил интеграции с «Почтой» и экспресс-оператором DHL. В результате у российских экспортеров появился доступ к облегченной схеме отправки посылок за границу.

В то же время на рынке международных продаж продолжают существовать структурные ограничения, которые его регулируют. Примерно 8% российских интернет-продавцов из опрошенных исследователями сообщили, что добиться роста количества онлайн-экспортеров можно за счет снижения налога на экспорт. Порядка 14% магазинов отметили, что рост экспорта зависит от конкурентоспособности отечественных товаров. Еще 12% акцентировали внимание на том, что сдерживающим фактором является высокая стоимость доставки. Эксперты добавляют к списку ограничений невозвратный НДС и обратный импорт.

По словам Кретова, вопросы возврата НДС российским экспортерам и бондовых складов были рассмотрены Проектной мастерской РЭЦ по разработке национальной экспортной программы. В тоже время, у «Почты России» есть совместные с ФТС пилоты по ускоренному и упрощенному таможенному оформлению и оплате пошлин. Кретов также отмечает интерес, который проявляют к экспорту главы регионов, видя в нем альтернативный канал развития экономики и предпринимательства.

Самые популярные товары

Лидером трансграничных продаж в 2018 г. стала категория «Одежда и обувь», на долю которой приходится 36% от общей выручки российских онлайн-экспортеров. Далее в рейтинге следуют категории «Электроника» и «Товары для дома и интерьера» с долей по 14%.

Самыми перспективными категориями в будущем эксперты считают «Электронику и бытовую технику», «Косметику» и «Коллекционные вещи».

Экспортеры на eBay

По данным eBay и Data Insight, большой процент экспортных продаж является главной особенностью российских продавцов на eBay. В частности, 75% из них работают только с иностранными покупателями. При этом речь идет не о ближнем зарубежье: 89% осуществляют продажи в США, 56% — в Великобританию, 53% — в Германию. С Канадой торгуют 48%, с Францией — 43%, с Израилем — 30%.

Исследователи отмечают, что самому быть производителем не обязательно для успешной торговли. Например, 50% экспортеров на eBay не являются производителями — они лишь закупают товары с целью перепродажи; 22% производят товары сами, при этом выступая еще и дистрибьюторами. Исключительно производством занимаются также 22% экспортеров.

Для осуществления экспорта даже не нужен свой сайт, отмечают исследователи. Около 70% из опрошенных магазинов торгуют только на маркетплейсах. У 14% есть собственный домен, но туда не поступают заказы из-за границы.

По словам Кретова, сейчас на eBay предлагают свои товары 25 тыс. российских продавцов. Более 92% из них осуществляют продажи за границу, причем 42% делают это на регулярной основе. eBay, по собственным данным компании, пользуются более 177 млн покупателей во всем мире.