«Яндекс» и Сбербанк открыли магазин для покупок исключительно за границей

В рамках создания «российского Amazon» Сбербанк и «Яндекс» запустили в России маркетплейс, где представлены товары только зарубежных продавцов. Площадка называется Bringly.ru. Цель ее создания — предложить альтернативу засилью китайских товаров в интернете.

Запуск Bringly.ru

«Яндекс.Маркет» запустил в интернете торговую площадку Bringly.ru, на которой российские покупатели могут заказать товары у зарубежных продавцов. Там представлена продукция из Китая, Южной Кореи, Германии, Великобритании, Турции, Израиля и других стран, сообщает компания. Пока что Bringly.ru работает в тестовом режиме.

Bringly.ru задуман как маркетплейс — он монетизируется за счет того, что продавцы платят фиксированный процент с каждой продажи. Процент варьируется в зависимости от категории товара, но обычно составляет 5-10% стоимости покупки. Воспользоваться услугами маркетплейса можно на сайте Bringly.ru и через приложения для iOS и Android.

Зачем это нужно

Директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев отмечает, что в настоящий момент примерно две трети россиян совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. В 90% случаев это товары из Китая. Запуск Bringly.ru он объясняет желанием «разнообразить выбор покупателей, предложив им сервис с большим выбором качественных товаров со всего мира».

Отметим, что предоставление российскому покупателю возможности приобретать товары у заграничных продавцов через российские же маркетплейсы, а не через иностранные — это актуальное направление в отечественной электронной коммерции. Например, в сентябре 2018 г. РФПИ, Alibaba, «МегаФон» и Mail.Ru создали совместное предприятие на основе российской AliExpress. Китайской стороне в совместном бизнесе досталось 48%, российским участникам — 52%.

При этом покупка россиянами заграничных товаров через интернет испытывает давление со стороны государства — власти последовательно повышают долю товаров, которые облагаются пошлиной при ввозе в Россию. С начала 2010 г. в России действуют таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро. Однако в ближайшем будущем порог будет снижен до 500 евро, а потом его ужесточат до 200 евро. В конечном счете россияне начнут платить пошлины за все покупки, совершенные в иностранных интернет-магазинах, независимо от их стоимости.

Оплата и доставка

За покупку на Bringly.ru заказчик может расплатиться банковской картой. Если товар был поврежден во время доставки, или покупатель заказал одно наименование, а ему пришло другое, сотрудники маркетплейса помогут с возвратом средств.

Как именно будет доставлен товар, и сколько это будет стоить, зависит от конкретной страны и продавца. В частности, товары из Китая и Латвии доставляются бесплатно. Любой товар также может быть доставлен «Почтой России» — как обычным способом, так и экспресс-доставкой.

«Яндекс» и Сбербанк запустили интернет-площадку для покупок за рубежом

У Bringly.ru есть свой склад в Латвии, где будут храниться популярные товары. Доставка в Россию с этого склада занимает три-пять дней.

Что можно купить на Bringly.ru

В общей сложности на площадке представлено более 4 млн наименований товаров, в их число входят одежда и обувь, электроника, косметика, товары для дома и т.д. Компания отмечает, что там можно приобрести одежду и обувь марок Koton и Lumberjack и корейскую косметику. Из электроники в пример приводятся противоударные и водонепроницаемые смартфоны китайских брендов Cubot и Nomu.

Васильев уверяет, что цены на Bringly.ru будут ниже, чем в розничных оффлайн-магазинах. Как он поясняет, это связано с тем, что цены на многие товары за рубежом ниже, но при ввозе их в Россию цена повышается за счет наценок посредников. Bringly.ru ввозит товары без посредников, что позволяет избежать наценок.

«Российский Amazon» «Яндекса» и Сбербанка

В конце апреля 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк завершили оформление сделки по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Стоимость предприятия составляет 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. были предоставлены «Яндексу» Сбербанком по условиям сделки. 10% акций нового предприятия пошли в опционной фонд для сотрудников, остальные были поровну разделены между «Яндексом» и Сбербанком. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon».

Совместное предприятие работает по трем направлениям. Во-первых, оно создало маркетплейс «Беру» — розничную площадку в интернете, где покупатели могут приобретать товары у различных продавцов. Площадка самостоятельно осуществляет обработку заказов, обслуживание клиентов, организацию логистической цепочки и доставки покупок. «Беру» заработал в тестовом режиме в мае, а в полноценном — в октябре 2018 г. За время тестирования было добавлено 100 тыс. товаров в 600 категориях от 1 тыс. продавцов и обработано 180 тыс. заказов покупателей.

Во-вторых, совместное предприятие работает в направлении развития трансграничной онлайн-торговли — с этой целью и был запущен Bringly.ru. Третьим направлением является развитие «Яндекс.Маркета» в прежнем виде, то есть в качестве площадки для сравнения цен и выбора товаров.