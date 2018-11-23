Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить

Из года в год интернет-магазины пытаются воспользоваться «черной пятницей» с максимальной выгодой для себя — и некоторые магазины продают товары дороже, чем они стоили вчера.

Грабли — 2018

CNews нашел явные признаки того, что российские интернет-магазины и в 2018 г. не изменили своей традиции завышать цены во всеобщий день скидок. Например, в эту «черную пятницу» наушники Airpods подорожали на Ozon, а свитер S.Oliver — на Wildberries. Всего пару дней назад они стоили дешевле.



У акции «черная пятница» в Рунете два конкурирующих организатора: ООО «Блэк фрайдэй» (blackfridaysale.ru) и АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли). Они обещали наказывать нарушителей «снятием товаров с распродажи» или «исключением из акции» за рецидивы. Ozon и Wildberries являются участниками и партнерами обеих организаций, но в реальности такие санкции представить сложно.

Впрочем, Ozon формально наказывать не за что: на странице с Airpods и нет указания на черную пятницу (кстати, до конца 2017 г. это словосочетание даже было запрещено использовать всем подряд, оно охранялось как товарный знак). Сегодняшняя цена на наушники Apple Airpods составляет 12 990 руб. (см. скриншот 1).

За два дня до «черной пятницы» лот стоил более чем на тысячу рублей дешевле (см. скриншот 2).

И все же это сработало. К 14-30 по Москве 23 ноября 2018 г. на странице товара в появился статус «товар закончился» (см. скриншот 3).

Правда, чуть позже этот лот снова стал доступен для заказа.

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Отличился и магазин Wildberries. Ценовых «накладок» по технике в нем не обнаружилось, зато зафиксирован рост цен на одежду. Кофта S.Oliver еще 19 ноября в Wildberries стоила 3096 руб. (см. скриншот 4).

А 23 ноября — стоила уже 3349 руб. (см. скриншот 5)

В «черную пятницу» и следующий за ней «киберпонедельник» ценовые странности случаются ежегодно, в них попадали самые разные торговые площадки: Aliexpress, «Юлмарт», Enter, Medimarkt и пр.

Наиболее полное исследование по чернопятничным ценам в 2014-2016 гг. делал пользователь «Хабра» Pashkevich — спустя 3-6 недель после «распродажи» он делал выкладки по большому массиву ценовых данных. Вышло, что цены в «черную пятницу» в несколько раз чаще растут, нежели снижаются. И наоборот, цены в основном снижаются как раз после «черной пятницы» — но менее значительно, чем растут. В выборку Пашкевича попадали: ozon.ru, enter.ru, technopark.ru, mvideo.ru, euroset.ru, svyaznoy.ru, eldorado.ru, citilink.ru, tehnosila.ru, holodilnik.ru, pleer.ru.

Мало кто из потребителей знает об этом исследовании, но большинство и так это чувствуют. На днях стали известны результаты опроса («Битрикс24»), согласно которым 62% респондентов никогда не покупали товары во время «черной пятницы», а три четверти опрошенных не верят, что российские ритейлеры дают настоящие скидки на свои товары во время «черной пятницы».