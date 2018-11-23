Самым «продающим» мессенджером России стал заблокированный Telegram

Пользователи Telegram активнее всех заключают в своем мессенджере сделки купли-продажи, если сравнивать с WhatsApp, Viber и т.д. В общей сложности продажи через социальные сети, мессенджеры и сайты объявлений осуществляют 22 млн россиян. В 2017 г. объем таких сделок достиг 591 млрд руб.

Продажи в Telegram

Telegram оказался самым «продающим» мессенджером в России по количеству сделок купли-продажи различных товаров, которые заключают через мессенджер его пользователи. В среднем на каждого пользователя приходится 2,5 сделки. У других популярных мессенджеров этот показатель существенно ниже: на пользователя WhatsApp приходится 0,7 сделки, на пользователя Viber — 0,4 сделки.

Однако по объему сделок Telegram уступает WhatsApp. На долю Telegram приходится 3% всех сделок купли-продажи, которые заключаются через так называемые социальные каналы — соцсети, мессенджеры и сайты объявлений — а на долю WhatsApp приходится 4% таких сделок. Viber отстает от Telegram с показателем 2%. Выручка от продаж, осуществляемых через Telegram, составляет около 13 млрд руб. в год.

К таким выводам пришли «Яндекс.Касса» и Data Insight, обнародовавшие результаты исследования продаж в социальных каналах. В исследовании были рассмотрены продажи и компаний, и частных пользователей интернета.

Telegram стал самым «продающим» мессенджером в России несмотря на то, что с апреля 2018 г. он находится под блокировкой Роскомнадзора. Это было связано с неисполнением мессенджером требования, которые российское законодательство накладывает на организаторов распространения информации, в частности, с отказом предоставить правоохранителям ключи шифрования переписки пользователей.

Основные результаты

Объем рынка продаж через соцсети, мессенджеры и сайты объявлений по итогам 2017 г. составил 591 млрд руб. Это сравнимо с показателями обычной онлайн-торговли, которая осуществляется через специализированные торговые площадки — ее объем в 2017 г. слегка превысил 1 трлн руб.

В общей сложности с марта 2017 г. по март 2018 г. в социальных каналах было заключено 394 млн сделок купли-продажи. Сумма среднего чека при заключении таких сделок находится на уровне 1,5 тыс. руб. Около 73% покупок стоят до 3 тыс. руб., две пятых покупок ограничиваются стоимостью до 1 тыс. руб., а на покупки стоимостью свыше 50 тыс. руб. приходится всего 1% сделок.

Продажи от бизнеса

Из всех компаний, которые занимаются продажами в интернете, 76% что-то продают через социальные каналы, причем у таких продавцов они являются источником примерно 40% выручки. Доля продаж на социальных площадках, как правило, выше у мелких торговцев. Тем продавцам, которые получают до 10 заказов в день, социальные каналы приносят 45% всей выручки от онлайн-продаж, а тем, кто получает 10 заказов в день и более — 25%.

Пользователи Telegram продают друг другу различные товары активнее, чем в других мессенджерах

Примерно 13% компаний, которые ведут торговлю через социальные каналы, продают детские товары. Еще 11% — товары для дома и ремонта, 10% — цифровой контент.

Около 94% компаний предпочитают осуществлять продажи через соцсети, причем 55% из них намерены нарастить продажи именно в этом канале. Однако за последние 12 месяцев самая лучшая динамика продаж наблюдалось у тех, кто торгует через мессенджеры — 74% таких продавцов сообщили о росте выручки. Среди компаний, которые торгуют через доски объявлений, рост зафиксировали 42%. Если говорить обо всех предпринимателях, торгующих на социальных площадках, то рост отметили 55%.

Продажи частных лиц

В общей сложности в России что-нибудь продают через социальные площадки 22 млн пользователей интернета, то есть 31% от общего числа пользователей. Для 4,5% аудитории интернета в возрасте 14-54 лет, что составляет около 3 млн россиян, продажи по социальным каналам является единственным или важным источником дохода. Примерно 55% из них не пользуются никакими другими каналами продаж.

Около 71% частных пользователей осуществляют продажи через сайты объявлений. Примерно 56% продавцов предлагают товары, уже бывшие в употреблении. Среди частных продавцов, торгующих через социальные площадки, равно представлены мужчины и женщины. При этом два из трех продавцов находится в возрасте от 25 до 44 лет и имеют детей.

Самые популярные площадки

Около 33% продаж в социальных каналах, если говорить о стоимости товаров, совершается через сервисы объявлений типа Avito, «Из рук в руки», «Юла» и т.д. Если говорить о количестве сделок, то здесь лидируют соцсети — на них приходится 32% продаж, а на сайты объявлений всего 27%. Однако средний чек в соцсетях ниже, что не дает им вырваться в лидеры по стоимости сделок — они остаются на уровне 26%.

На сайты sharing economy приходится 21% продаж по деньгам и 23% — по количеству сделок. Для мессенджеров эти показатели составляют 16% и 11% соответственно. При этом в мессенджерах самая высокая сумма среднего чека — 2250 руб.

Если учитывать все сделки — и компаний, и частных лиц — то 15% объема продаж приходится на соцсеть «ВКонтакте», которая занимает первое место по этому показателю. На втором месте находится сайт объявлений Avito с результатом 14%, на третьем «Юла» с показателем 12%. Через Instagram заключается 6% сделок, через YouDo — 5%, через Profi — 4%, через «Одноклассники» — 4%.

Самые популярные товары

Самыми популярными товарами, которые продаются по социальным каналам, являются одежда и обувь. Выручка от их продажи составляет более 100 млрд руб. в год, на их долю приходится 15,7% всех сделок. Продажа электроники и бытовой техники через социальные площадки приносит продавцам 97,6 млрд руб. в год, это 8,2% всех сделок.

Выручка от аренды недвижимости через социальные каналы составляет почти 80 млрд руб. в год, доля в количестве сделок достигает 3,7%. Продажа животных и растений приносит ежегодно продавцам 63,5 млрд руб., это 6,4% от общего числа сделок. Поступления от продажи по социальным каналам детских товаров составляют 31 млрд руб. в год, на них приходится 6,9% всех сделок.

Билеты на транспорт и различные мероприятия приносят продавцам 22,8 млрд руб. в год, в этой категории заключается 6,2% всех сделок. Товары для дома и ремонта приносит выручку в размере 21 млрд руб. в год, это 4,2% всех сделок. Выручка от продажи товаров для хобби и рукоделия достигает 18,1 млрд руб. в год, в этом сегменте заключается 3% всех сделок.

На подарки и украшения приходится годовая выручка в размере 15,3 млрд руб. в год и доля в количестве сделок 3,6%. Для продуктов питания эти же показатели составляют 12,3 млрд руб. и 3,7%, для персонажей и объектов для игр — 11,6 млрд руб. и 10,1%, для автозапчастей и аксессуаров — 9,1 млрд руб. и 1,1%.