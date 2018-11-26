Mail.Ru закрыла непопулярный аналог «Яндекс.Маркета»

Сервис «Товары Mail.Ru», предназначенный для сравнения цен, прекращает работу с 24 декабря 2018 г. Причиной закрытия стала утрата популярности среди пользователей. Ранее сообщалось, что Rambler также избавляется от принадлежащего ему аналогичного сервиса.

«Товары Mail.Ru» прекратят работу

Mail.Ru закрывает сервис «Товары Mail.Ru», предназначенный для поиска товаров и сравнения цен на них. Сервис, запущенный в 2007 г., прекратит работу 24 декабря 2018 г., о чем компания сообщила на сайте проекта.

«Начиная с 23 ноября 2018 г., мы приостанавливаем прием заявок на регистрацию новых участников и закрываем прием платежей», — предупредила служба поддержки.

Причины закрытия

В Mail.Ru пояснили РБК, что сервисы типа «Товары Mail.Ru» теряют популярность у пользователей, это и стало причиной закрытия. Компания намерена уделять больше внимания тем своим торговым площадкам, где посещаемость выше. Опрошенные изданием эксперты оценили годовой оборот «Товары Mail.Ru» в 2,5 млрд руб.

Ранее в этом месяце СМИ писали, что Rambler Group продает принадлежащий ей аналогичный сервис для сравнения цен Price.ru холдингу S8 Capital. Источники «Коммерсанта» оценивали стоимость сделки на уровне $12 млн. В качестве причины указывалось стремление Rambler сосредоточиться на медиа и индустрии развлечений.

По данным ресурса SimilarWeb, на «Товары Mail.Ru» заходило примерно 2,3 млн пользователей в месяц. При этом ежемесячная аудитория сервиса для сравнения цен «Яндекс.Маркет» составляет 129 млн пользователей, а в случае Price.ru достигает 5,6 млн посетителей. Напомним, «Яндекс.Маркет» продолжает свое существование в виде сервиса для сравнения цен в составе совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.

Торговые площадки Mail.Ru

В сентябре 2017 г. Mail.Ru запустила торговую площадку Pandao, где российские покупатели могут приобрести товары у китайских продавцов. У сервиса есть приложения для Android и iOS. В финансовом отчете за II кв. 2018 г. компания отмечала, что Pandao набрала 20 млн загрузок и увеличила месячную активную аудиторию до более чем 6 млн пользователей. На тот момент на площадке было представлено 34 млн товарных позиций.

Вскоре Pandao должна быть передана в совместное предприятие в сфере e-commerce, которое создают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group. Добавив к этому некоторую сумму денег, Mail.Ru получит взамен 15% AliExpress Russia.

Mail.Ru закрыла свой сервис для сравнения цен

Кроме того, Mail.Ru предоставит совместному бизнесу дистрибуцию в формате интеграции со своими продуктами. По словам Бориса Добродеева, гендиректора Mail.Ru в России, совместное предприятие намерено сфокусироваться на интеграции продуктов в социальных сетях.

В рамках совместного предприятия AliExpress Russia сможет работать с пользовательской аудиторией Mail.Ru. Речь идет о пользователях соцсетей, мессенджеров, электронной почты и онлайн-игр российской компании. В совокупности эта аудитория оценивается примерно в 100 млн человек. Предполагается, что совместный бизнес сможет создать единую платформу для общения, игр и покупок.

AliExpress Russia и Mail.Ru также будут обмениваться трафиком и продуктовыми инициативами в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве. Кроме того, в будущем планируются совместные с Mail.Ru инвестиции в направления типа FoodTech, что должно расширить возможности площадки AliExpress Russia.

Структура сделки с AliExpress

В совместном предприятии китайской стороне, то есть Alibaba, достанется 48%, а российским участникам — 52%. При этом «Мегафон» получит 24%, Mail.Ru — 15%, и РПФИ — 13%.

Alibaba Group передаст в совместное предприятие российский сегмент торговой площадки AliExpress и российскую B2C-площадку Tmall. Совместному бизнесу отойдут как локальные, так и трансграничные операционные активы Alibaba в России. В будущем Alibaba собирается дополнительно инвестировать в совместный бизнес в деньгах и в других формах.

«Мегафон» по условиям сделки продаст Alibaba свою долю в 10% в Mail.Ru Group, получив взамен 24% доли в AliExpress Russia. РФПИ инвестирует средства в AliExpress Russia и приобретет дополнительную долю совместного предприятия у Alibaba, что обеспечит ему 13% и статус стратегического партнера в AliExpress Russia.