Власти возбудили дело против Google. У интернет-гиганта есть 2 недели, чтобы исправиться

Роскомнадзор возбудил дело против Google. Компания будет вынуждена заплатить штраф, за отказ от фильтрации поисковой выдачи. Google может избежать административной ответственности, если подключится к ФГИС до 11 декабря 2018 г., говорят чиновники Роскомнадзора.

Дело против Google

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 26 ноября 2018 г. возбудило административное дело против корпорации Google. Интернет-гигант не исполнил требование российского законодательства исключать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы, сообщило ведомство на своем сайте.

Для автоматической фильтрации результатов поиска, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора, компании, предоставляющей населению услугу поиска информации в интернете, необходимо подключиться к специально созданному для этих целей ресурсу - Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей в себе регулярно пополняемый реестр запрещенных в России веб-ресурсов.

Google может избежать административной ответственности, если подключится к ФГИС до 11 декабря 2018 г., сообщил ТАСС заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ответственность за неподчинение

Во время в октябре 2018 г. проверки Роскомназор выявил факт отсутствия Google в перечне компаний, подключенных к соответствующей государственной системе. Это послужило составом административного правонарушения в рамках статьи 13.40 ч.1 КоАП России. За нарушение этой статьи всем юридическим лицам, действующим на территории России, грозит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей в зависимости от постановления суда.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Таким образом, Google может пополнить бюджет России на сумму с пятью нулями уже в самом ближайшем будущем. На нынешний момент в отношении корпорации составлен протокол о правонарушении, а рассмотрение дела перенесено на декабрь 2018 г. Пресс-служба Google пока не дает комментарии по данному вопросу.

Закон суров, но это закон

Закон, за неподчинение которому Google может заплатить до 700 тыс. руб., вступил в силу 1 ноября 2017 г. Документ представляет собой поправки к Закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и запрещает использование анонимайзеров и VPN-сервисов для обхода блокировок сайтов на территории России. Закон также обязывает поисковые системы подключаться к ФГИС и удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России сайты.

Согласно требованиям, Google и другие поисковые системы должны подключиться к системе ФГИС в течение 30 дней с момента получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора и в течение еще трех дней приступить к фильтрации поисковой выдачи. По информации Роскомнадзора, уведомление было направлено Google своевременно.

Google заплатит еще больше

В законе, на который опирался Роскомнадзор, выписывая Google протокол об административном правонарушении, не сказано, что штраф может быть выписан лишь единожды.

При этом уже сейчас российские власти, по информации агентства Reuters, готовят поправки к законодательству, которые позволят штрафовать интернет-компании на сумму в размере 1% от их годовой выручки.

Мнение о том, что оборотные штрафы станут здоровой альтернативой блокировке интернет-ресурсов за повторные невопиющие нарушения высказал в середине ноября 2018 г. глава Роскомнадзора Александр Жаров.