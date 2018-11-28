Умерла крупнейшая в мире ИТ-выставка

В Ганновере отменена CeBIT 2019 — ежегодная ИКТ-выставка, которая считалась крупнейшей в годы бума доткомов. Организаторы объясняют это спадом посещаемости и сокращением количества арендаторов павильонов. Часть тем они обещают включить в состав ганноверской промышленной ярмарки Hannover Messe.

Конец CeBIT

Deutsche Messe, управляющая компания Ганноверского выставочного центра, отменила технологическую выставку CeBIT, запланированную на 2019 г. Отмене подлежит все — выставка, конференция и фестиваль, из которых состояла CeBIT. Часть тем CeBIT будет включена в состав промышленной ярмарки Hannover Messe, также организаторы обещают ряд дополнительных мероприятий.

Реорганизацию CeBIT в Deutsche Messe объясняют уменьшением количества посетителей выставки и небольшим количеством заказов на аренду площадок на CeBIT 2019 со стороны технологических компаний. По их словам, развитие технологий в рамках цифровой экономики в последние годы в целом снижает спрос на подобные мероприятия. В то же время постоянные гости CeBIT начинают уделять больше внимания событиям в сферах прикладной промышленности, намереваясь основать там новый бизнес, поясняет Deutsche Messe.

«В последние годы было много дискуссий в немецкой отрасли насчет тематического пересечения CeBIT и Hannover Messe. Настало время включить темы CeBIT, относящиеся к производству, энергетике и логистике, в Hannover Messe. Сейчас мы исследуем цифровой рынок, чтобы определить, какие из оставшихся тем CeBIT можно превратить в новые мероприятия», — сообщил гендиректор Deutsche Messe Йохен Кеклер (Jochen Köckler).

Оливер Фрезе (Oliver Frese) — член совета директоров Deutsche Messe, ответственный за организацию CeBIT — попросил освободить его от соответствующих обязанностей с начала 2019 г.

Что такое CeBIT

CeBIT — некогда крупнейшая в мире международная ИКТ-выставка, которая проводилась в Ганновере с 1947 г. В 1970 г. появилось название CeBIT (Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation — в переводе с немецкого «Центр офисной автоматизации, ИТ и телекоммуникаций»). Изначально проводилась в рамках Hannover Messe, но в связи с ростом ажиотажа вокруг ИТ с 1986 г. стала отдельным событием, которое проходило на месяц раньше промышленной ярмарки. С 1999 г. Deutsche Messe начала проводить локальные выставки CeBIT в Китае, Австралии, Турции и США.

В Ганновере закрыли технологическую выставку CeBIT

Во времена бума на доткомы площадь, занимаемая CeBIT, равнялась 450 тыс. кв. м, а количество посетителей достигало 850 тыс. человек. Это делала выставку больше азиатского конкурента COMPUTEX и американского аналога COMDEX.

В начале 2010-х годов тематика CeBIT сместилась с потребительской техники на корпоративный и государственный сектор. В связи с этим на шоу перестали допускаться лица моложе 18 лет. В результате среди арендаторов павильонов стали преобладать крупные компании, которые работают с бизнесом и госсектором, а в целом посещаемость мероприятия упала.

В 2007 г. посещаемость CeBIT снизилась до 200 тыс. человек, но в 2010 г. восстановилась до 334 тыс. посетителей. В 2008 г. выставка была омрачена полицейскими рейдами, поскольку 51 арендатор павильонов оказался нарушителем патентных прав.

В 2018 г. на выставке ожидалось от 2,5 тыс. до 2,8 тыс. арендаторов из 70 стран. Это примерно на 200 компаний меньше, чем в предыдущем году, и всего четверть от количества компаний, которые приезжали на CeBIT во время бума доткомов.