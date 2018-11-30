США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии

У властей США появились вопросы к «Яндексу» относительно бизнеса в странах, находящихся под санкциями. В частности, на сайте «Яндекса» можно купить авиабилеты до Северной Кореи и Судана. А Samsung интегрировал «Яндекс.Маркет» в голосовой помощник Bixby, доступный в Сирии.

SEC проверят «Яндекс» на предмет сотрудничества со странами, находящимися под санкциями

Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) опубликовала переписку с компанией Yandex, владеющей российским «Яндексом», на предмет соблюдения санкционного законодательства. SEC заподозрила, что у Yandex есть бизнес-активности в странах, находящихся под американскими санкциями из-за обвинений в поддержке терроризма: Северной Корее, Судане и Сирии.

Yandex позволяет улететь в Северную Корею и Судан

В частности, сервис продаж авиабилетов flight.yandex.com, относящийся к международной версии «Яндекса» yandex.com позволяет приобрести авиабилеты до Судана и Северной Кореи.

Кроме того, SEC обратила свое внимание на то обстоятельство, что южнокорейская корпорация Samsung сделала товарный агрегатор «Яндекс.Маркет» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка) основной площадкой для поиска товаров в голосовом помощнике Bixby.

В частности, обладатель совместимого с Bixby смартфона Samsung может навести камеру на товар и найти соответствующие предложения на «Яндекс.Маркете». Помощник Bixby доступен в 200 странах мира, включая Сирию, указано в запросе американских властей.

В своем ответе Yandex отвергает подозрения в работе со странами, находящимися под санкциями США. Компания указывают, что у нее действительно есть англоязычная версия портала yandex.com, которая зарабатывает на рекламе. При этом данная версия обеспечивает менее 1% от общего трафика и менее 1% от общей выручки компании.

У властей США появились вопросы к «Яндексу» относительно бизнеса в Северной Корее, Судане и Сирии, находящихся под санкциями

Что касается сервиса flight.yandex.com, то он не получает денег от продаж авиабилетов. Сервис агрегирует предложения от авиакомпаний и туристических агентств, которые выплачивают Yandex комиссии за переходы его пользователей на их ресурсы. Выручка этого сервиса незначительна в общей выручке Yandex.

Как убедился CNews, на flight.yandex.com. действительно можно приобрести авиабилеты по маршруту Москва - Хартум (столица Судана). Соответствующие рейсы с пересадками в третьих странах предлагают Turkish Airlines, FlyDubai, Air Arabia и авиакомпания Emirates. Но для приобретения соответствующих билетов нужно переходить на сторонний ресурс: агрегатор Gotogate.com.

Билетов по маршруту Москва - Пхеньян (столица Северной Кореи) нет. Но до север-корейской столицы можно долететь, купив билеты из Владивостока с пересадкой в Пекине. Совместный Перелет осуществляют «Аэрофлот» и China Airlines. Для оформления билетов пользователя также переводят на сайт gotogate.com.

«Яндекс.Маркет» и Bixby в Сирии

Что касается сотрудничества с Samsung относительно кооперации «Яндекс.Маркет» и Bixby, то в Yandex отметили, что оно распространяется только на Россию. В Сирии «Яндекс.Маркет» недоступен и никакого бизнеса в этой стране компания не ведет.

В то же время Yandex проверил платежи, поступавшие от продажи рекламы, и обнаружил, что однажды некий житель Сирии заплатил компании $200. Платеж был проведен через американскую платежную систему Paypal, в связи с чем Yandex не смог идентифицировать его происхождение. В SEC ответили, что удовлетворены разъяснениями от Yandex.

Пресс-служба «Яндекс» заявила CNews, что все ответы на запросы SEC были даны в соответствующей переписке. В пресс-службе российского представительства Samsung подтвердили, что интеграция «Яндекс.Маркет» и Bixby осуществляется только на телефонах с русскоязычной прошивкой.

Как SEC проверяет зарубежные компании на предмет работы с недружественными странами

Вопросы SEC к Yandex связаны с тем, что акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Аналогичные вопросы на предмет сотрудничества со странами, находящимися под санкциями, SEC задает и другим компаниям, имеющим листинг на фондовых площадках США.

Например, в 2013 г. SEC задавала вопросы группе Vimpelcom (нынешнее название - Veon, работает в России под торговой маркой «Билайн»), чьи акции котируются на американской бирже NASDAQ, а ранее котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже. SEC спрашивала о предоставлени операторами группы Vimpelcom роуминга в Судане, Иране, Сирии и Кубе и о прокладке армянской «дочкой» Vimpelcom «Арментел» магистрального канала до Ирана.