Интернет вещей не будут переводить на российское оборудование, потому что его нет

Госкомиссия по радиочастотам не стала обязывать операторов беспроводного интернета вещей стандарта LPWAN использовать российское оборудование. В Минкомсвязи посчитали целесообразным подождать, пока такое оборудование появится.

ГКРЧ не стали принимать решение о судьбу стандарта LPWAN

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не стала принимать решение относительно стандарта беспроводной связи LPWAN, который используется для передачи данных от устройств интернета вещей. Сейчас операторы данного стандарта работают в безлицензируемых участках диапазона 800 МГц (864 – 865 МГц, 866 – 868 МГц и 868,7 – 869,2 МГц).

Первоначально ГКРЧ планировала внести изменение в решение от 2007 г. о работе маломощных устройств, к числу которых относятся устройства LPWAN. Предполагалось ввести обязательное получение разрешения регистрацию базовых станций LPWAN и обязать использовать для данного стандарта только отечественное оборудование.

Почему участники рынка интернета вещей боялись решения ГКРЧ

Соответствующий проект решения вызвал широкую критику. Глава Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрей Колесников обращался с письмом к министру связи Константину Носкову с просьбой не допустить принятия такого решения.

Колесников указывал, что введение требования о получении разрешений на запуск базовых станций LPWAN значительно увеличит сроки строительства соответствующий сетей и приведет к подорожания услуг связи. Также возрастет нагрузка на Роскомнадзор, которому придется следить за работой данных сетей.

ГКРЧ не стала обязывать операторов беспроводного интернета вещей

использовать российское оборудование, сочтя целесообразным подождать, пока оно появится

Кроме того, в настоящее время сети LPWAN активно используются стартапами, в том числе в студенческой и научной среде. Введение разрешительной процедуры установки базовых станций сделает продолжение такого рода практики невозможной.

В Ассоциации участников рынка интернета вещей выступили и против требования об обязательном использовании отечественного оборудования. Колесников в своем письме указал, что российские производители пока не в состоянии обеспечить требуемый объем и качество оборудования.

Обязательная регистрация вместо получения разрешения на радиочастоты

Выступая на заседании ГКРЧ, замминистра связи Олег Иванов признал, что проект решения комиссии вызвал нарекания участников рынка, в которых есть доля истины. В связи с этим решение вопроса о судьбе LPWAN было решено перенести на следующее заседание ГКРЧ, которое намечено на декабрь 2018 г.

Получение разрешения на использование радиочастот сейчас занимает от трех месяцев до полугода, говорит Иванов. Поэтому такого рода порядок действительно затруднит работу сетей интернета вещей.

В то же время Иванов добавил, что продолжать бесконтрольное развитие сетей LPWAN будет неправильно, так как сети будут мешать друг другу. Кроме того, стандарт LPWAN требует тестирования на устойчивость . Базовые станции данного устройства могут выходить из строя из-за большого количества запросов к ним –своего рода DDoS-атак, говорит замминистра связи.

В связи с этим Иванов считает целесообразным вместо требования о получении разрешения на использование радиочастот ввести обязательную регистрацию средств стандарта LPWAN. Ее можно осуществлять по упрощенной процедуре через личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Интернет вещей на отечественном оборудовании, которого нет

Что касается отечественного оборудования для сетей LPWAN, то Олег Иванов согласился с тезисом о том, что пока его не существует. В связи с этим предлагается сделать отсрочку на один год для перехода на российское оборудование. Более точно срок перехода будет установлен после консультаций с Минпромторгом.

Кому могут быть выгодны предлагаемые ограничения

По мнению одного из участников рынка интернета вещей, предлагавшееся решение ГКРЧ лоббирует компания «ГЛОНАСС-ТП» - совместное предприятие АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и «РТ-Инвест» (оператор системы взимания платы с большегрузных автомобиелей «Платон»).

По имеющейся у CNews неофициальной информации, в 2017 г. ГКРЧ на своем закрытом заседании выделила частоты «ГЛОНАСС-ТП» в диапазоне 800 МГц для создания федеральной сети телематической информации вдоль автомобильных магистралей. Кроме того, под управлением «ГЛОНАСС-ТП» находится российский разработчик устройств интернета вещей «Стриж-Телематика», который разрабатывает собственный стандарт в данной сфере.