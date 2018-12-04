Российский онлайн-кинотеатр объявил о дружбе с Украиной

Союз догоняющих

Украинский сервис интерактивного телевидения Divan.TV будет продавать контент из библиотеки российского онлайн-видеосервиса Tvzavr. Об этом CNews рассказала коммерческий директор Tvzavr Варвара Давыдова.

На сайте Divan.TV стали доступны видео от Tvzavr — они соответствующим образом помечены. По словам представителей Tvzavr, на «Диване» доступна значительная часть из библиотеки, насчитывающей 50 тыс. позиций. Divan будет платить российскому партнеру за каждого нового подписчика (подписки стоят 49-300 гривен в месяц), размер отчислений не раскрывается.

Tvzavr и Divan.TV почти ровесники, запущены в 2010 и 2011 гг. соответственно, это одни из старейших игроков рынка «видео по запросу», но лидерами в своих странах они не являются. В отличие от России, рыночную долю подобных сервисов на Украине посчитать сложнее, так как некотирующиеся на бирже компании пока не раскрывают свои финансовые показатели. Тем не менее, на основании статистики посещений к крупнейшим игрокам здесь обычно относят YouTube, Megogo, OLL.tv, Divan.tv, сервис телеканала «1+1» и проч.

Специфика украинского рынка

До последнего времени украинские онлайн-видеосервисы росли с акцентом на телевизионный контент, соревнуясь по количеству охваченных каналов — в отличие от России, где сервисы росли с уклоном на фильмотеки, а не на телепередачи. Это связано, в частности, с засильем пиратов, из-за которых фильмы спросом не пользовались, а также с нацеленностью сервисов на работу с платформами Smart TV. Только в самом конце 2017 г. конкурент «Дивана» Oll.tv договорился с российской «Амедиатекой» о дистрибуции сериалов американской студии HBO. До этого, весной-2016, с «Амедиатекой» договорилась Megogo.

Российский интернет-кинотеатр Tvzavr выходит на украинский рынок

Теперь существенно расширяет библиотеку и Divan.TV. Приоритет каналов над фильмами подтверждает и цитата маркетинг-директора «Дивана» Евгения Тищенко по поводу партнерства с Tvzavr: «Стараемся давать им (потребителям - прим. CNews) сервис, который позволил бы использовать все возможности нового интерактивного телевидения, наполняем его интересным контентом. И это не только большой перечень премиальных телеканалов, но и подборка всевозможных фильмов под все группы аудитории».

Не всем удается закрепиться на Украине. Лидер российского интернет-проката Ivi.ru объявила о выходе в украинский сегмент еще в 2015 году, но об успехах компании на этом рынке не слышно. В рейтинги самых популярных украинских сервисов попадает нечасто, да и местного представительства компании в украинском корпоративном реестре найти не удалось. С таким названием на Украине существует только фермерское хозяйство «Иви» в Николаевской области. В компании «Иви.ру» отказались отвечать на вопросы CNews, связанные с украинской экспансией и спецификой местного бизнеса.

На ivi приходится около 20-25% российского рынка онлайн-видео. Выручка ivi росла темпами выше 50% в год, и за 2017 г. это 2,53 млрд руб. При этом убытки ivi — 100-300 млн руб. в год (лишь в 2016 г. зафиксировано 72 млн чистой прибыли), потери связаны в частности с крупными промо-расходами.

Tvzavr и Divan хотят перегнать рынок с помощью блокчейна

Однако говорить, что отрасль убыточная, нельзя. Международная компания Megogo со штаб-квартирой в Киеве работает в России с 2012 г., и на нынешний момент является самым прибыльным онлайн-кинотеатром, с выручкой в 1 млрд руб. и прибылью в 61 млн руб. (у Okko.tv тоже миллиард выручки, но многомиллионные убытки). Представитель компании Megogo сообщил CNews, что позитив в бухгалтерии сервиса связан главным образом с «бережливостью менеджмента». Megogo принадлежит Владимиру Боровику.

Tvzavr (ООО «Тивизавр») изначально контролировался Еленой Субботиной, к настоящему времени её доля составляет 75%. Оставшиеся 25% с 2015 г. принадлежат через ООО «ЛВС» Руслану Кафтанатию, который более 10 лет занимается инвестициями в сфере онлайн-видео. У проекта стабильно росла выручка (на 50-200% ежегодно), и по итогам 2017 г. показатель составлял 483 млн руб. при чистой прибыли 68 тыс. руб. — до 2016 года были крупные убытки, до 30 млн рублей.

В 2018 г. Tvzavr планировал привлечь $5 млн инвестиций в развитие своей блокчейн-платформы MoviesChain (децентрализованная дистрибуция кино, самостоятельное размещение контента правообладателями). Однако в июне 2018 г. Tvzavr объявила, что ICO не состоится из-за кризиса доверия к крипторазмещениям, и что проект MoviesChain компания профинансирует сама. При этом в октябре-ноябре продвигать аналогичный блокчейн-проект для ICO начал украинский партнер «Твзавра» Divan.TV Андрея Колодюка. Представители Tvzavr заверили CNews, что не имеют отношения к проекту и не передавали свои наработки киевским коллегам.