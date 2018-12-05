«Яндекс» выпустил смартфон с «максимумом удобств за минимальные деньги». Цена. Опрос

«Яндекс» представил свой Android-смартфон стоимостью 18 тыс руб. Он имеет встроенный голосовой помощник «Алиса», NFC-модуль и улучшенный аудиокодек. В то же время в компании пока не нашли применения имеющейся у телефона второй задней камере.

Смартфон от «Яндекса»

«Яндекс» представил собственный смартфон - «Яндекс.Телефон». Аппарат работает на базе ОС Android и дополнен приложениями и сервисами «Яндекса». У аппарата два SIM-модуля, вместо одного из которых может использоваться карта памяти microSD.

Аппарат оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 630, ярким экраном с диагональю 5,65 дюймов, разрешением 2160x1080 точек и защитным стеклом Corning Goralla Glass 3. Также телефон оборудован сканером отпечатков пальцев, электронным компасом, гироскопом, датчиком освещенности, датчиком приближения и датчиком Холла.

Второй камере пока не нашли применения

Характеристики «Яндекс.Телефона» соответствуют данным утечки, у которой CNews писал 3 декабря 2018 г.

Основная память устройства составляет 64 ГБ, оперативная - 4 ГБ. У телефона две тыльных камеры разрешением 16 МП и 5 МП. Также есть фронтальная камера с разрешением 5 МП.

Интересно, что хотя обычно вторая задняя камера используется для эффекта Боке - размытия фона для улучшения портрета фотографируемого, «Яндекс.Телефон» данный эффект не поддерживает.

Вице-президент по экосистемным продуктам «Яндекса» Федор Ежов показывает «Яндекс.Телефон»

В «Яндексе» заявили, что вторая камера используется для некоторых улучшений изображения. В ходе неофициальных бесед в кулуарах презентации телефона CNews сообщили, что вторая камера пока просто не подключена.

Емкость акумулятора составляет 3050 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Телефон оборудован размьемом USB Type-C и разьемом для наушников.

«Яндекс.Телефон» поддерживает сети GSM, UMTS, LTE-FDD, LTE-TDD, LTE-Advanced. Также поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi a, b, g, n, ac с технологией MIMO.

Аппарат выполнен в черном цвете, к нему есть дополнительные цветные чехлы.

Встроенный голосовой помощник «Алиса» и улучшенный аудиокодек

Аппаратная часть разработана тайванской компанией In Beetwin. «Яндекс» добавил к нему аудио-кодек Qualcomm Aqstic. Утверждается, что благодаря этому звучание наушников телефона будет «революционным».

Также «Яндекс» добавил в аппарат NFC-модуль для бесконтактных платежей и голосовой помощник «Алиса». По умолчанию для платежей используется платежная система «Яндекс.Деньги», совладельцем которой является «Яндекс». но ее можно заменить на другую платежную систему, например, от Google.

Оплата виртуальной «Яндекс.картой» через NFC-модуль и приложение «Яндекс.Телефона»

«Алиса» может помочь пользователю в любой момент во время игры или просмотра фильма, из браузера или с домашнего экрана. Держать телефон в руках не требуется: телефон отзовется, если находится рядом.

«Алиса» предугадывает, какая информация может понадобиться человеку в определенное время и определенном месте, и показывает карточки-подсказки. Утром она может сообщить пользователю о пробках на его обычном маршруте, в пути предложить послушать составленную под его вкус подборку треков, а вечером рассказать о погоде на завтра.

«Яндекс.Телефон» будет запускать приложения из Google Play

За программную основу аппарата взята Open Android, версия Android с открытым кодом. «Яндекс» добавил к нему собственную оболочку Yandex.Launcher. Сейчас в аппарате используется версия Android 8.1, вскоре она будет обновлена то версии 9.0. «Яндекс» обещает программную поддержку аппарата в течении трех лет.

«Яндекс» осуществил предустановки восьми своих приложений: браузер, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Деньги» и др. Также предустановлены приложения Google, которые необходимы для полноценной работы с Android. Интересно, что в качестве магазина приложений используется Google Play, а не созданный «Яндексом» Yandex.Store.

Телефон имеет встроенный определитель номера. Он подключен к базе «Яндекс.Справочник», где собраны миллионы контактов.

Где и за сколько можно купить «Яндекс.Телефон»

В «Яндексе» характеризуют «Яндекс.Телефон» как устройство, которое за «минимальные деньги дает максимум удобств». Аппарат будет стоить 18 тыс. руб. Его продажи начнутся 6 декабря 2018 г.в офисе «Яндекса». 7 декабря «Яндекс.Телефон» появится в розничных сетях «М.Видео», «Эльдорадо» и «Билайн», а также в принадлежащем «Яндексе» маркетплейсе «Беру».

Покупатели «Яндекс.Телефона» получат полугодовую подписку на «Яндекс.Плюс», 300 руб. на заказ «Яндекс.Такси», 500 руб. на счет в «Яндекс.Деньгах» и 10% кэшбек на покупки, оплаченные «Яндекс.Деньгами», в течение трех месяцев. Максимальная сумма кэшбека составляет 2 тыс. руб.

«Яндекс.Телефон» - не первое устройство от «Яндекса». В 2018 г. компания выпустила «Яндекс.Станцию» - «умную колонку» с голосовым помошником «Алиса».