Google приговорил к уничтожению свой мессенджер Allo

В 2019 г. Google сосредоточится на развитии своего мессенджера Messages. Для этого ему придется закрыть схожий по своим возможностям проект Allo.

Прощай, Allo!

Интернет-гигант Google выступил с подтверждением распространившейся в Сети информации о закрытии очередного своего сервиса – мессенджера Allo. Поддержка проекта будет прекращена в марте 2019 г. о чем корпорация сообщила в официальном блоге. Но Google уже нашел применение всем реализованным в нем наработкам.

Основные функции Allo перекочуют в другой мессенджер Google, Messages, разрабатываемый параллельно. Некоторые из этих возможностей уже можно увидеть приложении Messages – это Smart Reply и поддержка анимаций. Помимо этого, Google продолжит развивать еще одно приложение для общения – сервис видеозвонков Duo, по умолчанию входящий в состав современных версий мобильной ОС Android.

Причины закрытия

Мессенджер Allo, представленный на конференции Google I/O весной 2016 г. и запущенный в сентябре 2016 г., за два года своего существования не вошел даже в пятерку самых популярных программ для общения. Это основная причина, по которой Google решил закрыть проект – несмотря на обширный список возможностей, востребованным среди пользователей он так и не стал. С другой стороны, уникальными функциями Allo не обладает – все, что в нем есть, в той или иной степени реализовано в большинстве продуктов сторонних разработчиков.

Google Allo не смог завоевать симпатию пользователей. Быть может, у Google Messages получится?

Allo не пользуется спросом во всем мире и в России в частности: согласно проведенному исследованию, его нет в топ-4 самых популярных мессенджеров в стране. Места распределены между WhatsApp, Viber, Telegram и Skype. И даже в рейтинге топ-8 самых безопасных мессенджеров для него тоже не нашлось места.

Решение о закрытии Allo окончательное и обжалованию пока не подлежит. Все немногочисленные пользователи сервиса могут скачать историю своих сообщений уже сейчас, и такая возможность сохранится у них до марта 2019 г., после чего диалоги будут удалены с серверов без возможности восстановления.

Не Allo первый, не Allo последний

С момента своего основания в 1998 г. Google запустил внушительное количество сервисов, многие из которых не дожили до наших дней, так что горевать по умирающему Allo точно не стоит, тем более, что у Google уже есть достойная ему замена. Но случалось и так, что Google предавал забвению и популярные проекты: так, 1 июля 2013 г. прекратил свое существование проект Google Reader, запущенный в 2005 г. и представлявший собой удобный агрегатор RSS-лент.

2009 г. и вовсе стал рекордным для Google по закрытию проектов – практически 10 лет назад прекратили работу сервисы Catalogs, Notebook, Dodgeball, Mashup Editor и многие другие.

Не станем забывать и почивший в 2014 г. сервис «Вопросы и ответы», а многие пользователи до сих пор тепло вспоминают фотосервис Picasa. Последний, впрочем, остался жить, но трансформировался в известный сейчас Google Photo.

2018 г. тоже стал годом казней: помимо Allo, Google приговорил сервис сокращения URL-адресов goo.gl. Его закрытие тоже назначено на март 2019 г., и компанию им составит социальная сеть Google+, хотя она проживет до августа 2019 г. Последняя тоже не оправдала ожиданий разработчиков и не нашла отклика в сердцах пользователей.