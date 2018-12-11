Lamoda открывает первый оффлайн-магазин

Онлайн-ритейлер Lamoda открывает свой первый оффлайн-магазин, в котором присутствуют черты интернет-магазина. Например, магазин будет предлагать покупателям доставку покупок на дом, а также менять ассортимент раз в месяц, а не раз в сезон, благодаря богатому выбору товаров на интернет-площадке Lamoda.

Первый оффлайн-магазин

Российская компания Lamoda, которая занимается продажами одежды и обуви через интернет, открывает свой первый оффлайн-магазин под названием Lamoda Market. Открытие магазина запланировано на первый квартал 2019 г. Он будет находиться в центре Москвы в ТЦ «Атриум», где займет площадь 1 тыс. кв. м.

Оффлайн-магазин будет работать в том числе как точка выдачи заказов: здесь можно будет примерить и забрать одежду и обувь, заказанную по интернету. Также в магазине предусмотрена возможность воспользоваться Wi-Fi и посетить кафе. Кофейней будет управлять отдельный оператор, напитки для посетителей магазина будут платными. Авторы проекта полагают, что такое устройство магазина позволит познакомить клиентов, которые обычно не совершают покупок в интернете, с форматом онлайн-шопинга.

Как уточнили в Lamoda по просьбе CNews, открывать сеть оффлайн-магазинов компания пока не планирует. Решение об открытии следующих таких точек будет принято по результам наблюдения за работой Lamoda Market.

Отличия от обычных магазинов

Гендиректор Lamoda Флориан Янсен (Florian Jansen) поясняет, что Lamoda Market будет глубоко интегрирован с онлайн-платформой Lamoda, в связи с чем будет иметь ряд особенностей по сравнению с обычными магазинами. Янсен характеризует его как связующее звено между онлайн- и традиционным ритейлом.

Например, в большинстве магазинов одежды и обуви ассортимент меняется один раз в сезон. Но на площадке Lamoda в интернете представлено более 2 млн товаров от 2 тыс. брендов, что позволит менять наполнение оффлайн-магазина раз в месяц или чаще. Этому поспособствует также развитая логистическая система Lamoda. Одновременно в Lamoda Market можно будет разместить товары от 200 брендов.

Основатели Lamoda Нильс Тонзен, Флориан Янсен, Буркхард Биндер и Доминик Пикер

Существующая в Lamoda система доставки обеспечила еще одну особенность оффлайн-магазина — выбранные и оплаченные там товары покупатель может не везти домой сам, а просто отправить по своему адресу с помощью системы LM Express. Как поясняет коммерческий директор Lamoda Эрик Коллиер (Eric Collier), «это будет шопинг без громоздких пакетов и тяжестей».

Как идут дела Lamoda

Lamoda — это один из крупнейших в России интернет-магазинов одежды, обуви, парфюмерии и товаров для дома. Был основан в 2011 г. Домиником Пикером (Dominik Picker), Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером (Burkhard Binder) и Нильсом Тонзеном (Niels Tonsen). В марте 2018 г. Тонзен и Пикер покинули компанию для реализации новых бизнес-проектов. Кресло гендиректора перешло от Тонзена к Янсену.

Lamoda является частной компанией. С 2010 по 2015 гг. привлекала инвестиции от таких структур как HV Holtzbrinck Ventures, Rocket Internet, J.P. Morgan Asset Management, PPR, Access Industries, Summit Partners, Tengelmann, International Finance Corporation и Global Fashion Group. Самый крупный инвестиционный раунд был проведен в июне 2013 г. — компания собрала $130 млн.

В рейтинге самых дорогих компаний Рунета от Forbes за 2018 г. Lamoda занимает пятое место при оценке в $454 млн.

Инфраструктура Lamoda

У компании есть сеть пунктов выдачи заказов, которая по состоянию на 2018 г. насчитывает 112 точек. В конце 2017 г. Lamoda выкупила сеть таких пунктов у партнерской организации Pick-up.ru, которой принадлежало 56 точек выдачи в Москве и Санкт-Петербурге.

За время своего существования Lamoda создала собственную логистическую структуру LM Express, которая обеспечивает доставку покупок в 150 городов России.

Lamoda сотрудничает с 3 тыс. локальных и международных брендов. Партнерские бренды могут подключаться к сервисам компании так же, как это происходит в маркетплейсах. В своих программных решениях Lamoda применяет искусственный интеллект — например, для поиска товаров по фото.

У Lamoda есть мобильное приложение, которое насчитывает более 10 млн установок. По данным компании, оно является лидером в России в своей категории. Это дало возможность интернет-магазину нарастить долю покупок с мобильных устройств до 60% и выше, установив рекорд на рынке. На онлайн-сервисы Lamoda каждый месяц заходит более 11 млн пользователей. Штат компании насчитывает порядка 5 тыс. человек.