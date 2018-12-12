Власти обещают заблокировать Google в России

Google выдворят из Рунета

Роскомнадзор готов рассмотреть возможность полной блокировки на территории России поискового сервиса Google в случае, если американская корпорация продолжит игнорировать требования российского законодательства. С таким сообщением, по данным «Интерфакса» выступил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Субботин подчеркнул, что в случае необходимости Роскомнадзор предпримет все попытки для блокировки Google в стране. Сюда относится и внесение правок в текущее законодательство, позволяющих закрыть к поиску доступ с российских IP-адресов.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание – такое, как блокировка», – отметил Вадим Субботин. При этом заместитель главы Роскомнадзора подчеркнул, что надеется, что прибегать к столь серьезным мерам не придется, и что Google все же решит сотрудничать с властями.

Уточним, что речь идет о Федеральном законе «Об информации» и добавим, что в летом 2018 г. в схожей ситуации оказался и «Яндекс»: за размещение ссылок на пиратский контент мог быть заблокирован популярный в стране сервис «Яндекс.Видео». «Яндекс» решил сотрудничать с властями и удалил ссылки.

Суть конфликта

Google действительно нарушает российское законодательство, которому подчинились уже все крупные поисковые системы, действующие на территории страны. Американская корпорация отказывается подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и удалять из поисковой выдачи ссылки, ведущие на запрещенные в России сайты, в том числе и ресурсы с заведомо пиратским контентом – торренты, файлохранилища и др. Соответствующие поправки к закону вступили в силу 1 октября 2018 г.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин

О том, что над Google нависла угроза со стороны российских властей, было известно заранее, причем корпорации была дана возможность не подключаться к ФГИС в случае наличия у нее другого способа фильтрации поисковой выдачи. Тем не менее, Google так и не подчинилась требованиям закона.

Последствия для Google

Отказ Google сотрудничать с российскими властями привел к тому, что в октябре 2018 г. появилась вероятность корпорации стать фигурантом административного дела по статье 13.40 КоАП и получить крупный штраф.

Возможно, даже поиском Google в ближайшем будущем придется пользоваться через VPN

Предупреждения Роскомнадзора с делом не разошлись, и 11 декабря 2018 г. в соответствии со статьей 23.44 КоАП штраф в размере 500 000 руб. все же был выписан. По данным «Интерфакса» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, юрист Google присутствовал при возбуждении административного производства.

Добавим, что всего одним штрафом Роскомнадзор может не ограничиться: существует вероятность составления второго протокола об административном правонарушении с суммой штрафа в размере до 700 тыс. руб.

Больше штрафных санкций!

За последние несколько лет российские власти регулярно штрафовали Google по различным поводам. Самым громким делом стал конфликт между Google и «Яндексом» в 2016 г. с участием Федеральной антимонопольной службы, и на тот момент сумма взысканий составляла все те же 500 тыс. руб.

Помимо этого, в 2015 г. по решению Московского суда Google выплатил штраф в размере 50 тыс. руб за нарушение тайны переписки российского пользователя Gmail.