«Яндекс» обвинили в раскрытии секретных военных объектов по всему миру

Исследователь Мэтт Корда обвинил «Яндекс» в том, что на его картах можно найти военные и стратегические объекты подавляющего большинства стран мира.

Тайное стало явным

Исследователь Федерации американских ученых Мэтт Корда (Matt Korda) обвинил российскую корпорацию «Яндекс» в раскрытии секретных военных объектов. Проведя исследование различных картографических сервисов, он выяснил, что «Яндекс.Карты» показывают местоположение секретных военных объектов в большинстве стран мира.

В своей опубликованной в интернете статье Мэтт Корда утверждает, что «Яндекс.Карты» закрашивают объекты лишь Израиля и Турции. Исследователь насчитал около 300 заретушированных построек, среди которых есть военные аэродромы и бункеры для хранения боеприпасов и запчастей к технике.

По словам исследователя, у сервиса «Яндекс.Карты» существует договоренность с властями Израиля и Турции на сокрытие секретных объектов. Мэтт Корда в качестве сравнения привел Сирию – на территории этой страны ни один военный объект не скрыт, однако карты этой страны сервис отображает в очень низком разрешении, что не позволяет рассмотреть ее в деталях. Причина, по которой карты Сирии приведены в низком качестве, не установлены, но это, пишет исследователь, не связано с проводимыми Россией на территории этой страны военными действиями. Для примера, карты Донбасса существенно более качественные.

«Яндекс» не виноват?

По информации ресурса TJ со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», карты Израиля, представленные в «Яндекс.Картах», взяты из открытых источников и полностью соответствуют официальным картам этой страны.

Один и тот же стратегический объект НАТО в Турции на снимках Google.Maps и Яндекс.Карт

На запрос CNews по поводу дальнейших действий «Яндекс.Карт» относительно военных объектов в других странах мира, помимо Израиля и Турции, пресс-служба российского интернет-гиганта не дает точного ответа на вопрос, станет ли сервис впредь ретушировать секретные объекты по всей планете, особенно российские.

Попутно источник CNews в «Яндексе» усомнился в компетентности исследователя Мэтта Корда, назвав его сторонником теории заговора.

Не в первый раз, и не только «Яндекс»

«Яндекс» и раньше попадался на рассекречивании военных объектов других стран. В частности, по информации украинского онлайн-издания Agrimpasa, в октябре 2015 г. российский картографический сервис открыл доступ к обновленным спутниковым снимкам Донбасса, на которых были отчетливо видны склады военной техники и местоположение солдат. По состоянию на 2018 г. снимки утратили свою актуальность.

Google тоже неоднократно раскрывал место дислокации военных объектов собственном картографическом сервисе Maps. Последний пример: в сентябре 2018 г. Google отказался ретушировать часть стратегических объектов Бельгии, по информации бельгийского издания LaCapitale. Министерство обороны страны даже пригрозило американской корпорации судом.

К российским стратегическим объектам Google относится не менее безответственно: как сообщает портал TopWar, в редакции спутниковых снимков Google Maps 2015 г. отчетливо видны отечественные военные объекты, включая место базирования подвижных ракетных комплексов в Ивановской области.

История «Яндекс.Карт»

Картографический сервис «Яндекса» начал свою работу в 2004 г., и за почти 15 лет своего существования он крайне редно становился участником скандалов с раскрытием секретных данных. Случай с военными объектами на Донбассе и исследование Мэтта Корды носят единичный характер.

Сервис регулярно обновляется и пополняется новыми сведениями. Так, в 2012 г. в «Картах» появилась подробная карта мира, а уже в 2013 г. она была полностью переведена на русский язык. В 2015 г. доступ к редактированию «Карт» получили все жители страны благодаря запуску фирменного сервиса «Народная карта». Сервис пользуется широким спросом в России – по состоянию на май 2017 г. российская аудитория «Карт» достигла 25 млн человек.