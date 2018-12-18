Microsoft отказалась от собственного браузерного движка из-за постоянных диверсий Google

Бывший сотрудник Microsoft раскрыл причину, по которой компания решила отказаться от разработки собственного браузерного движка EdgeHTML и перейти на Chromium. Главной причиной оказались постоянные диверсии со стороны Google, которая непредсказуемо вносила изменения в свои приложения, из-за чего они переставали нормально работать в сторонних браузерах.

Google на тропе диверсии

Стала известна причина, по которой Microsoft решила перевести браузер Edge на движок Chromium. По официальной версии, переход был осуществлен ради улучшения совместимости с сайтами и упрощения процесса разработки приложений. Однако на самом деле решение было принято потому, что Google слишком часто и непредсказуемо модифицировала свои веб-приложения, из-за чего в других браузерах они работали с ошибками. Такую версию выдвинул бывший стажер команды Microsoft Edge Джошуа Бакита (Joshua Bakita).

«Например, они могут начать интегрировать технологии, к которым у них есть эксклюзивный или по крайней мере “специальный” доступ. Можете себе представить, как внезапно приложения Google начинают работать лучше всех остальных? Это уже происходит. Я совсем недавно работал в команде Edge, и одной из причин, почему мы решили покончить с EdgeHTML, было то, что Google продолжала вносить на своих сайтах изменения, которые ломали другие браузеры, а мы не могли за ней угнаться», — пишет Бакита на ресурсе Hacker News.

Случай с YouTube

В частности, по словам Бакиты, Edge лишился возможности использовать аппаратное ускорение после того как Google добавила пустой блочный элемент <div> в YouTube. Накладка была устранена с выходом октябрьского обновления Windows 10.

«До этого наше действительно современнейшее ускорение позволяло нам быть существенно впереди Chrome по времени воспроизведения видео на батарее, но почти сразу после того, как они сломали YouTube, они начали рекламировать превосходство Chrome над Edge в продолжительности работы аккумулятора при просмотре видео. Печальнее всего, что это превосходство было достигнуто не за счет искусной оптимизации Chrome, а благодаря ошибке YouTube. В целом они просто сделали веб медленнее», — разъясняет ситуацию Бакита.

Браузер Microsoft Edge перейдет на движок Chromium

«Сейчас лично я не очень уверен, что YouTube был модифицирован специально, чтобы замедлить Edge, но многие мои коллеги в этом вполне убеждены — и это те, кто занимался данным вопросом непосредственно. Остается добавить, что когда мы попросили, YouTube отказался удалять скрытый пустой <div>, не пояснив, почему. И это только один пример», — отмечает разработчик.

Отказ от EdgeHTML

Напомним, в этом месяце стало известно, что Microsoft работает над новым фирменным браузером, в основу которого лег движок Chromium. Сообщалось, что дальнейшее продвижение собственного движка EdgeHTML компания не планирует. Профильные СМИ писали, что переход на новый движок может произойти незаметно для пользователей, то есть Microsoft не будет менять внешний вид и название Edge. Несколько дней спустя компания подтвердила факт смены движка.

К основным причинам отказа от Edge Microsoft относит низкую популярность своего браузера, даже несмотря на то, что он по умолчанию входит в состав самой распространенной ОС в мире — Windows 10. По состоянию на ноябрь 2018 г., согласно статистике компании StatCounter, доля Windows 10 на мировом рынке настольных ОС составляет 52,7%, а некогда самая популярная Windows 7 удерживает 35,55%.

Кроме того, в Edge имеются известные проблемы со стабильностью и совместимостью как с сайтами, так и с веб-приложениями, из-за чего большинство пользователей переходят на Chrome и другие браузеры на базе Chromium. Еще одна причина может заключаться в незащищенности Edge: в августе 2018 г. в нем была обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам красть любые файлы, расположенные на накопителе в компьютере жертвы.