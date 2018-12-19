Власти запрещают в России новостные агрегаторы, принадлежащие иностранцам. Под ударом «Яндекс.Новости»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами в интернете. Доступ к сайтам, нарушающим данное требование, будет блокироваться. «Яндекс» выступил против предлагаемых ограничений.

Госдума одобрила законопроект о новостных агрегаторах

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, вводящий новые требования к владельцам новостных агрегаторов в интернете. Документ в виде поправок в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» был внесен в парламент группой депутатов во главе с Андреем Луговым.

Работа новостных агрегаторов уже регулируется указанным законом с 2016 г. Роскомнадзор ведет реестр новостных агрегаторов, в который попадают ресурсы, работающие на русском языке либо на языках республик России, размещающих ориентированную на жителей России рекламу и имеющую суточную посещаемость не менее 1 млн человек.

Новостные агрегаторы без иностранцев

Согласно нынешнему законопроекту, владельцем новостного агрегатора не может быть иностранное лицо. А совокупная доля иностранцев в уставном капитале новостных агрегаторов не должна превышать 20%.

Под иностранцами понимаются иностранные и международные организации, российские организации с долей иностранного владения более 20%, граждане иностранных государств, лица с двойным гражданством или без такового. Ограничения распространяются и на организации, находящиеся под контролем указанных лиц.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами в Рунете

Также законопроект запрещает иностранца осуществлять иные формы контроля над владельцами новостных агрегаторов и их участников, которые позволят им владеть, управлять, контролировать владельцев новостных агрегаторов и фактически определять принимаемые им решения.

Любые сделки, нарушающие данные ограничения, будут признаваться ничтожными. Если доля иностранцев все-таки будет превышать разрешенное значение, их голоса не будут учитываться на собраниях акционеров владельцев новостных агрегаторов, а их доли не будут влиять на определение кворума.

В случае нарушения указанных требований Роскомнадзор будет вправе обратиться с иском в суд о блокировке доступа к соответствующим сайтам. Владельцы новостных агрегаторов, уже включенных в Реестр Роскомнадзора, после вступления в силу данного закона должны будут в течение полугода привести свою структуру собственности в соответствие с новыми требованиями.

Авторы законопроекта отмечают, что новостные агрегаторы оказывают «активное информационное воздействие на население России». Поэтому в отношении их владельцев целесообразно применять те же ограничения, что и в отношении СМИ. С 2016 г. в России иностранцам уже запретили владеть более чем 20% в уставном капитале СМИ. А в 2017 г. аналогичные ограничения были введены и в отношении аудио-визуальных сервисов в интернете. Предлагаемые изменения «создадут благоприятные условия для развития гражданского общества», считают авторы документа.

Что будет с «Яндекс.Новостями»

В компании «Яндекс», владеющей крупнейшим новостным агрегатором «Яндекс.Новости» заявили, что, с учетом уже имеющегося регулирования данных сервисов, не видят смысла в введении предлагаемых ограничений. В то же время, в случае утверждения законопроекта, «Яндекс» рассмотрим варианты реорганизации работы «Яндекс.Новости» для соответствия будущих требованиям.

Вторая попытка регулировать работу новостных агрегаторов

Напомним, первый раз законопроект о новостных агрегаторах был внесен в Госдуму в 2016 г., среди его соавторов был также Андрей Луговой. Тогда документ также предполагал запретить иностранцам владеть более чем 20% в уставном капитале владельцев новостных агрегаторов и вводил для них ответственность за распространяемые новости.

Документ был одобрен в первом чтении. В ответ «Яндекс» заявил, что утверждение законопроекта сделает невозможной продолжение работы «Яндекс.Новости». После этого законопроект был скорректирован во втором чтении: норма об ограничении иностранного владения была исключена, а ответственность за распространение информации снимается с агрегатора при условии цитирования зарегистрированных СМИ.