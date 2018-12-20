Microsoft написала новое приложение в Office для Windows 10

Веб-приложение Office for Windows 10 от Microsoft упростит и ускорит процесс работы с офисными документами на разных компьютерах и в облачных сервисах. Утилита бесплатна, и ее интегрируют в состав Windows 10 в одном из следующих обновлений.

«Офисный» хаб

Корпорация Microsoft анонсировала новое веб-приложение Office for Windows 10, позволяющее упростить работу со всеми документами, созданными в программах из пакета MS Office и онлайн-сервисах Office. Это своего рода универсальный хаб, позволяющий быстро находить документы на локальном рабочем месте или в облаках OneDrive и Sharepoint, работать с ними и делиться ими с сотрудниками без необходимости запускать несколько сервисов одновременно и переключаться между ними.

Новое приложение Office for Windows 10, пишет портал ZDNet, заменит собой уже существующее ПО MyOffice.

Возможности Office

Новая разработка Microsoft – это не полноценный пакет офисных программ, в нем нет самих утилит. Это именно хаб, взаимодействующий с интернет-сервисом Office 365, веб-сайтом Office Online и офлайн-версиями MS Office, включая Office 2016 и самый актуальный на сегодняшний день Office 2019, вышедший в конце сентября 2018 г. Продукт позволит быстро переключаться между используемыми «офисными» приложениями и оперативно отслеживать местоположение нужных документов. К тому же, в утилиту встроят недавно анонсированный алгоритм поиска Microsoft Search. Все это создано для упрощения взаимодействия пользователя с различными сервисами и упорядочивания алгоритмов работы с документами, расположенными в разных местах – на рабочем ПК, в локальной сети или в облаке. По сути, решение Office for Windows 10 разрабатывалось в первую очередь для бизнес-сегмента и компаний с большим числом удаленных сотрудников, использующих различные версии Office. Приложение избавит от необходимости пересылать документы по электронной почте и мессенджерам и избавит от путаницы в названиях и различных версиях одних и тех же документов.

Предварительный дизайн интерфейса Office for Windows 10

Помимо этого, В Office появится отдельное меню, в котором будут отображаться все подписки пользователя на «офисные сервисы» Microsoft. Из окна программы можно будет управлять ими, а также находить и устанавливать дополнительные сервисы. Фактически, Office станет универсальным инструментом для работы со всем, что так или иначе связано с существующими и поддерживаемыми Microsoft онлайн-сервисами и пакетами программ Office.

Напомним, в чем заключаются отличия Office 365 от Office Online. Первый – это все тот же MS Office, но при этом работающий непосредственно в интернете и наделенный полным спектром возможностей офлайновых приложений. Его не нужно устанавливать на компьютер, что упрощает компаниям вопрос с приобретением и обновлением лицензии на продукт. Office 365 вышел в 2011 г. и сейчас предлагает гибкую систему тарифных планов, включающих различные наборы программ.

В то же время Office Online, заработавший в 2010 г. – это условно бесплатный сервис, содержащий в себе лишь базовые возможности программ из пакета MS Office – Word, Excel, PowerPoint и OneNote. По факту это аналог сервиса Google Docs.

Когда ждать

Сроки релиза веб-приложения Office for Windows 10 для конечных пользователей на данный момент не установлены. Доступ к бета-версии программного продукта сейчас есть только у тестировщиков, участвующих в программе Windows Insider.

Microsoft официально заявил, что Office for Windows 10 выйдет в обозримом будущем. Приложение войдет в состав настольной версии ОС Windows 10 (список поддерживаемых модификаций не уточняется), но не будет являться обязательным к использованию. Тем не менее, начиная с лета 2019 г. Office for Windows 10 будет устанавливаться на все новые ПК и ноутбуки, распространяемые с предустановленной ОС Windows 10. Добавим, что программа полностью бесплатна и входит в стоимость лицензии на операционную систему.

Другие нововведения в Windows 10

На 2019 г. Microsoft запланировал сразу несколько крупных изменений в составе ОС Windows 10. Помимо нового «офисного» хаба, софтверный гигант намерен встроить в систему так называемую «песочницу» Windows Sandbox – изолированную программную среду, виртуальную машину с установленной операционной системой. В ней пользователи смогут безопасно запускать сомнительные программы и документы из неизвестных источников. Windows Sandbox снизит вероятность заражения компьютера вирусами или другими видами malware до нуля.

Немаловажные изменения коснутся и фирменного браузера Microsoft Edge. Обозреватель, заменивший собой Internet Explorer в 2015 г., переедет на новый для себя движок Chromium, лежащий в основе подавляющего большинства всех современных браузеров. На нем собраны Google Chrome, Vivaldi, современная версия Opera и многие другие. Microsoft решил отказаться от дальнейшего развития собственного браузерного движка EdgeHTML, чтобы его обозреватель оперативно получал нужные обновления и лучше соответствовал современным веб-стандартам.

Все перечисленные новшества войдут в состав Windows 10 уже в первой половине 2019 г. Апдейт, несущий в себе песочницу Windows Sandbox, может увидеть свет и вовсе в первом квартале нового года.