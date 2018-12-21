«Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса»

Объединенный онлайн-сервис «Яндекс.Такси» и Uber запускает новое приложение Uber Russia, с помощью которого планируется ускорить развитие бренда Uber в России. В рамках ребрендинга также ожидается появление новых ливрей автомобилей Uber.

Отдельное приложение для России

Совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber объявило о запуске в России нового мобильного приложения Uber Russia. По данным российского представительства Uber, приложение было разработано с учетом пожеланий пользователей и особенностей российского рынка.

С сегодняшнего дня приложение уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. В обоих версиях приложения разработчиком указана компания «Яндекс», однако техподдержка оказывается сайтом support-uber.com.

Как пояснили CNews в российском представительстве Uber, инвестиции в проект Uber Russia, включая скидки для пользователей, мотивационные программы для водителей и рекламу, в следующем году превысят 2 млрд руб. Инвестирование будет осуществляться из общего, ранее сформированного фонда совместного предприятия «Яндекс.Такси» и Uber, дополнительное привлечение средств на этот проект не планируется, уточнили в компании.

В новом приложении Uber Russia будут доступны новые функции, тарифы и предложения сервиса, в то время как традиционное приложение Uber с января 2019 г. будет работать только за границей.

Особенности нового приложения

В приложении Uber Russia используются векторные карты вместо растровых. Благодаря этому, приложение занимает в три раза меньше места в памяти мобильного устройства, при этом обеспечивается более стабильный доступ к сервису при медленном мобильном интернете.

Интерфейс приложения Uber Russia

Ряд функций представлен в приложении Uber Russia впервые и не был доступен в предыдущей версии. Так, например, теперь можно написать комментарий к заказу, добавить промежуточные адреса поездки, оплатить заказ с помощью Apple Pay и Google Pay, а также (по аналогии с приложением «Яндекс.Такси») оставить водителю чаевые, которые спишутся прямо с карты.

Приложение Uber Russia научилось советовать альтернативные точки посадки, до которых можно быстро дойти пешком – чтобы уехать быстрее и дешевле. Как пояснили в компании, ряд других новых функций появится в приложении в ближайшие месяцы.

Карты в приложении Uber Russia

Приложение Uber Russia сразу показывает стоимость и маршрут поездки. Для пассажиров доступно несколько различных тарифов: базовый uberX (недорогие поездки на каждый день), комфортные UberSELECT и UberSELECT+ (в Москве) в просторном салоне.

При заказе по тарифу UberBLACK приедет машина бизнес-класса строгих цветов. Для особых случаев предназначен тариф UberLUX (в Москве) с автомобилями флагманских моделей. Тариф uberKIDS позволяет заказать машину с детским креслом. Для пассажиров Uber в Москве также доступен еще один новый тариф – uberVAN, для поездок большой компанией или с багажом.

При заказе поездки с остановками по нескольким адресам приложение Uber Russia сразу построит для водителя полный маршрут и заранее укажет пассажиру полную стоимость поездки.

Скриншоты экранов в приложении Uber Russia

В течение суток после поездки мобильный номер водителя хранится в истории, так что в случае забытых в салоне такси вещей можно позвонить водителю прямо из приложения. Там же отмечена вся история маршрутов, время заказов и номера машин, которые при желании можно удалить в любой момент.

Приложение Uber Russia поддерживает возможность добавления адресов и даже просто точек на карте в избранное для быстрого заказа такси по повторяющемуся маршруту.

В компании также рассказали, что в честь выпуска нового приложения пользователям доступны персональные скидки до 80%, которые можно получить при заказе поездки в Uber Russia в конечную точку маршрута. Скидки не повлияют на заработок водителей — сервис компенсирует полную стоимость поездки за свой счет.

Как пояснили CNews в компании, переход на новое приложение Uber Russia будет прозрачным: при регистрации достаточно лишь ввести номер телефона, который был привязан к Uber, и ключевые данные будут портированы в новое приложение Uber Russia автоматически, включая историю поездок, любимые адреса, привязанные платежные карты и электронную почту для отчетов о заказах.

Новое оформление автомобилей Uber в России

В рамках обновления стиля сервиса планируется новая раскраска автомобилей, работающих с Uber в России.

Новая ливрея автомобилей Uber в России

Ребрендинг Uber в России в стилистику, напоминающую о фирменных цветах «Яндекса» уже начался.

Где будет работать приложение Uber Russia

Приложение Uber Russia запускается сразу в 50 городах России, включая 16 городов, где ранее уже было доступно приложение Uber, и 34 новых для сервиса городах.

Теперь вызвать такси через Uber Russia можно в Барнауле, Белгороде, Благовещенске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Ижевске, Калининграде, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Таганроге, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Хабаровске, Новом Уренгое, Кирове, Махачкале, Калуге, Саранске, Брянске, Твери, Мурманске, Кемерово и Чебоксарах, а не только в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде (включая Дзержинск, Кстово и Бор), Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре (и Тольятти), Сочи, Уфе, Челябинске.

Как пояснили в компании, вскоре этот список пополнится новыми городами.

Об объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber

Объединение сервисов «Яндекс.Такси» и Uber в единую компанию стоимостью $3,7 млрд состоялось в середине июля 2017 г. Компании договорились о партнерской работе в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Казахстане. Сделка была закрыта в IV квартале 2017 г.

По условиям сделки Uber инвестировал в объединенную компанию $225 млн, «Яндекс» $100 млн. Контроль в новой структуре принадлежит «Яндексу» с пакетом акций 59,3%, при этом 36,6% акций принадлежат Uber, и еще 4,1% принадлежат сотрудникам компании.

При заключении сделки стороны договорились, что новая компания будет использовать технологии и знания «Яндекса» в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем, и глобальный опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа перевозок.

В рамках соглашения «Яндекс.Такси» также договорился о роуминге с Uber, в рамках которого туристы из России могут вызывать такси за рубежом с помощью приложения «Яндекс.Такси», а туристы из-за рубежа могут заказать машины от «Яндекс.Такси» с помощью приложения Uber. Частью партнерства стал запущенный Uber сервис по доставке еды UberEats.

Уже по финансовым итогам I кв. 2018 г. в «Яндексе» отметили, что сервис заказа такси принес компании выручку в размере порядка 3,1 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 301%, при этом количество поездок увеличилось за год на 222%. В этот сегмент вошли поступления от деятельности «Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, а также от сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и UberEATs.