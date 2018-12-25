В России впервые отменен приговор за репост

В стране впервые за 16 лет существования статьи 282 Уголовного кодекса отменен вынесенный по ней приговор. Однако, дело обвиняемого будет рассмотрено повторно.

Отмена приговора за репост

Мосгорсуд постановил отменить приговор Евгению Корту, вынесенный еще 3 ноября 2016 г. Зеленоградским судом Москвы, сообщает «Интерфакс». Корта, напомним, признали виновным в возбуждении ненависти и вражды путем репоста изображения в отечественной социальной сети «Вконтакте». Отмена приговора в данном случае не означает, что обвиняемый оправдан - его дело отправлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Тем не менее, решение Мосгорсуда об отмене приговора по статье 282 УК России - это первый в стране случай такого рода.

Начало истории

По решению Зеленоградского суда Евгений Корт первоначально был приговорен к году колонии-поселения в соответствии со статьей 282 ч.1 УК России. Немного позже, в 16 января 2017 г., Мосгорсуд изменил наказание на штраф в размере 200 тыс. руб.

Дело Евгения Корта было направлено в Мосгорсуд после жалобы на приговор, поданной адвокатом общественного сетевого движения «Открытая Россия» Сергеем Бадамшиным в Верховный суд России. По словам заместителя председателя Верховного суда Владимира Давыдова, в вынесенном Зеленоградским судом приговоре отсутствовали подтверждения тому факту, что обвиняемый действовал с целью унизить достоинство группы лиц по национальному признаку. «Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях», – добавили в Верховном суде.

Евгений Корт с вынесенным Зеленоградским судом приговором.

Дата повторного рассмотрения дела Евгения Корта судом первой инстанции не установлена.

Смягчение наказания для всех

Отметим, что 19 декабря 2018 г. Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла поправки к статье 282 УК России, предложенные Президентом России. Нововведения подразумевают частичную декриминализацию статьи: теперь россияне, пойманные за репостом экстремистких записей и изображений в социальных сетях, не отправятся в места не столь отдаленные.

Вместо переезда в колонию пользователи социальных сетей будут обязаны выплатить штраф в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.. Мера наказания может быть заменена на исправительные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток. На юридические лица за содеянное будет наложен штраф в размере от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб.. в зависимости от решения суда.

Отделаться штрафом, административным арестом или обязательными работами получится лишь единожды: в случае рецидива владелец страницы или группы в социальных сетях, действующих на территории России, получит реальный срок.

По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова, внесенные в закон поправки имеют и обратную силу. Под этим подразумевается, что уже вступившие в силу приговоры по статье 282 УК России в обязательном порядке должны быть пересмотрены.

Десятки и сотни приговоров

Статья 282 УК России – вовсе не новая, ее внесли в кодекс еще в 2002 г., а разработана она была и вовсе при Борисе Ельцине. Однако лишь в последние годы упоминания ее в прессе стали регулярными, что напрямую связано с ростом популярности социальных сетей.

Самый первый приговор по этой статье был вынесен еще в апреле 2006 г., когда до запуска сети «Вконтакте» оставалось еще пять месяцев. Тогда за «сетевой экстремизм» осудили на тот момент 21-летнего студента Константина Строкольского: Кемеровский суд присудил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Причиной уголовного преследования стало размещение Строкольским в январе 2005 г. на своем личном сайте статьи, пропагандирующей деятельность кемеровских национал-большевиков.

С течением времени количество обвиненных по статье 282 УК России лишь росло: по официальной статистике Судебного департамента при Верховном суде, уже в 2012 г. число осужденных по ч.1 статьи 282 достигло 118 человек, по ч.2 – 12 человек. В 2013 г. было уже 174 и 11 человек соответственно, в 2014 г. – 258 и 9 человек, в 2015 г. – 369 и 9 человек, в 2016 г. – 389 и 6 человек, в 2017 г. – 460 и 1 человек соответственно.

Напомним, как звучат названия частей этой статьи: ч.1 – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»; ч.2 – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации».

Кибердоносчики

Однако смягчение наказания за репосты, которые могут быть признаны экстремисткими, вовсе не означает, что теперь власти будут чаще закрывать на них глаза. Приговоров, вынесенных по вышеупомянутой статье, может стать еще больше, поскольку поиском экстремистких репостов теперь займутся не только силовые структуры и госорганы, но и так называемые кибердружинники. С соответствующей инициативой в начале ноября 2018 г. выступили депутаты Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и ряд их коллег.

Деятельность кибердружин будет заключаться в поиске и передаче любых сведений о найденной в сети противоправной информации. К примеру, это может быть адрес личной страницы россиянина в соцсети, его номер телефона и другие контактные данные или просто адрес веб-сайта.

В дружины будут приниматься граждане России в возрасте от 18 лет, вне зависимости от пола или места постоянного проживания. Участие в кибердружинах будет осуществляться на добровольной основе.