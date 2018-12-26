Бизнес «Яндекса» в Турции: «друг Трампа» не спас от убытков. Расследование CNews

CNews узнал детали финансирования и работы турецкого подразделения «Яндекса». Несмотря на привлечение на старте влиятельных партнёров, пока российскому поисковику не удается приблизиться к заявленным целям экспансии.

Впервые посчитаны турецкие инвестиции и потери «Яндекса»

Уставный капитал компании Yandex Reklamcilik Hizmetleri Limited Şirketi, операционного подразделения «Яндекса» в Турции, 5 декабря 2018 г. уменьшен с 69,41 млн турецких лир ($12 млн) до 34,27 млн лир ($6 млн) «в свете финансового положения компании». Об этом говорится в документах фирмы, поданных в турецкий коммерческий реестр.

С 2012 г., когда была учреждена Yandex Reklamcilik Hizmetleri («Яндекс Рекламные Услуги»), фирма часто и существенно меняла свой уставный капитал. Это говорит о том, что фирма через него финансировалась (equity financing), хотя обычно в подобных случаях технически проще финансировать через займы (debt financing), сказал CNews партнер консалтинговой компании Amond & Smith Сергей Назаркин.

Поэтому сумму вливаний в уставный капитал Yandex Reklamcilik можно считать суммой инвестиций в проект «Яндекс.Турция». По подсчетам CNews (см. таблицу на основе двух десятков документов), она составила 185 млн турецких лир, а списания и сокращения уставного капитала выразились в 151 млн лир. В долларах США это $77 млн инвестиций и $47 млн зафиксированных потерь.

Колебания уставного капитала турецкого подразделения «Яндекса»

Негативный эффект примерно на $23 млн связан с падением курса лиры: в последние 8 лет она обвалилась примерно как рубль. Всё это значительные, но не критичные для «Яндекса» суммы: к примеру, чистая прибыль компании за 2017 г. составила $150 млн.

Сергей Назаркин говорит, что уменьшение уставного капитала во многих юрисдикциях осложнено (иначе могут пострадать контрагенты, отношения с которыми гарантированы этим уставным капиталом) и должно быть обосновано решением суда или, например, заключениями аудиторов. Поэтому уведомления о снижении уставного капитала Yandex Reklamcilik сопровождаются ссылками на отчеты сертифицированных аудиторов. В документах есть формулировки вроде «уменьшен в связи с финансовым положением», «на фоне дефицита баланса», «в результате убытков пропорционально дефициту» — то есть возникли проблемы и инвестиции не дали отдачи.

Финансовые трудности подтверждаются и ежегодными уведомлениями о том, что дивиденды не выплачиваются, а директора не получают вознаграждения и премий.

Главой «Яндекс.Турции» был «друг Трампа» со связями во власти

Сначала у Yandex Reklamcilik было четыре директора: гендир «Яндекса» Аркадий Волож, опытный менеджер в IT-сфере поляк Богдан Вишневский (Bogdan Wisniewski), медиаменеджер Мехмет Али Ялчиндаг (Mehmet Ali Yalçındağ, гендиректор турецкого офиса), а также Александр Ларьяновский, отвечавший за международную экспансию поисковика.

Решение о последних сокращениях капитала Yandex Reklamcilik утверждено ее нынешним директором, голландцем Альфредом Александром де Куба. Он юрист, работает в структурах «Яндекса» с 2012 г. (обслуживает деятельность голландских юрлиц), а директором турецкой «дочки» был назначен в июне 2016 г.

Александр де Куба

Тогда же в устав Yandex Reklamcilik внесены поправки, по которым совет директоров состоит только из представителя Yandex B.V. (то есть из Александра де Кубы), и тогда же с поста директора Yandex Reklamcilik ушел Мехмет Али Ялчиндаг. По каким причинам приняты эти решения — в пресс-службе «Яндекса» не ответили CNews, отказавшись от комментариев по всем вопросам.

Мехмет Али Ялчиндаг (слева)

Официально об уходе Ялчиндага из Yandex не сообщалось, и если даже если он сохранил некую должность, в оперативном управлении «Яндекс.Турцией» он почти не участвует. Как раз в 2015-2017 гг. Ялчиндаг основал торговую компанию E-Glober, это турецкий представитель Alibaba; возглавил Турецко-американскую торговую палату; стал партнером и инвестором May Cyber Technology (кибербезопасность) и вернулся к работе в многопрофильном холдинге своего тестя Doğan Group. В октябре-2018 Ялчиндаг вошел в президентский совет по науке, технологиями и инновациям. В «Догане», специализирующемся на строительстве, недвижимости, автоторговле, промышленности, финансах, энергетике, медиа, Ялчиндаг с 1990-х годов отвечал за медийные активы. Dogan Yayin Holding AS объединяет крупнейшие газеты и телеканалы страны. Даже с уходом в «Яндекс» в 2012 г. он сохранил в Dogan пост члена совета директоров.

Можно только гадать, насколько высокой была зарплата такого топ-менеджера, но с ним связаны и другие существенные расходы «Яндекса». Семейный холдинг Dogan — застройщик и владелец сдвоенной лицензионной «башни Трампа» в Стамбуле. Именно сюда в ноябре 2013 г. заселился «Яндекс», чей штат в Турции тогда составлял около 50 человек, следует из поправок в устав Yandex Reklamcilik. В некоторых турецких справочниках «Яндекс» до сих пор значится в Trump Towers.

Башни Трампа и торговый центр Trump Towers Mall в Стамбуле

В ноябре 2016 г. Дональд Трамп после своего избрания в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом назвал Ялчиндага своим «близким другом». В 2012 году Ялчиндаг вместе с Иванкой Трамп и будущим президентом США открывал башню Трампа в Стамбуле.

Мехмет Али Ялчиндаг, Иванка Трамп, Дональд Трамп (2012)

Осенью 2016 года вскрылась переписка между Ялчиндагом и зятем Эрдогана — показывающая обширный контроль властей над СМИ. Медиаподразделению Dogan-холдинга было трудно сопротивляться цензуре: в 2009 г. власти оштрафовали Dogan Yayin Holding на $2,5 млрд за уклонение от уплаты налогов, но считалось, что это месть Эрдогана (тогда был премьер-министром) за критику в СМИ, принадлежащих семье Доган.

После отставки Ялчиндага, к ноябрю 2016 г., «Яндекс» съехал из Trump Tower — возможно, ради экономии.

3-5% поисковых запросов вместо плановых 30%

Таким образом, перевесившим всё мотивом найма Ялчиндага мог быть расчет на хорошие отношения с властями и быстрое привлечение медийной рекламы.

Тем не менее, основной продукт «Яндекса» не выстрелил. Ялчиндаг в 2012 г. заявлял о планах «Яндекса» за пять лет получить 30-35% турецкого рынка, но за 2-3 года поисковик добрался лишь до 5% отметки и редко её превышает. По итогам ноября 2018 г., согласно данным StatCounter, у «Яндекса» 3,3% турецких поисковых запросов. Поисковики зарабатывают в основном за счет контекстной, целевой рекламы на основании запросов.

Осенью 2017 г. Turkcell объявила о запуске поисковика и браузера Yaani (yaani.com.tr). Известно, что разрабатывать систему помогал «Яндекс», и Yandex также упоминается в коде страницы поисковика, однако официально факт сотрудничества не признавался. В России «Яндекс» лицензирует свой поисковый движок «Рамблеру».

Turkcell не упоминает сторонние движки при описании своей системы, преподнося её как национальный поисковик, хотя в турецких блогах были предположения, что Yaani использует API разных поисковиков. Заявленная цель Yaani — 25% рынка.

Особо подчеркивалась смысловая нагрузка нейминга: yani означает «то есть», «в смысле», «имею в виду». К названию «яндекс» в турецком языке наиболее близко yandık («яндык»), что означает «сгорели»; авторитетные словари также выдают под yandik словосочетание «the jig is up», то есть «всё пропало», «игра окончена», «дело провалилось».



Победа над Google в судах

Что касается отношений с турецкими властями, то здесь у «Яндекса» есть перспективы, особенно с учетом того, что Турция уже не раз блокировала принадлежащие Google Inc. сервисы. В 2015 г. по жалобе «Яндекса» в Турции началось антимонопольное расследование против Google о злоупотреблении доминирующим положением. Предметом спора стала обязательная предустановка приложений Google на главные экраны мобильных устройств на эксклюзивной основе; корпорация легко склоняет производителей к сотрудничеству, так как владеет правами на ОС Android.

Это дело могло кончиться для «Яндекса» ничем, потому что предварительная экспертиза турецких антимонопольщиков не обнаружила нарушений. Но в 2017 г. провести полноценное расследование вынудили турецкие суды. Также помогла позиция Евросоюза: летом 2018 г. Google был оштрафован здесь на 4,34 млрд евро за те же нарушения. В итоге компания Google Reklamcilik ve Pazarlama Limited Şirketi, учрежденная в 2005 г., в сентябре 2018 г. заплатила турецким властям штраф на 93 млн лир, что на момент штрафа составляло примерно $15 млн. В России аналогичное дело кончилось для Google в 2017 г. штрафом в 438 млн руб., или около $7,5 млн.