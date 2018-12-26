На «Яндекс.музыке» появился раздел с подкастами, где представлены передачи «Медузы», «Лайфхакера», «Радио Arzamas» и других изданий. Среди них есть также собственный подкаст «Яндекса». Добавить в раздел свою передачу может любой желающий, но для этого нужно быть правообладателем всех использованных в ней материалов.

Подкасты на «Яндекс.музыке»

В сервисе «Яндекс.музыка» появился раздел «Немузыка» с аудиолекциями и подкастами, запущенный пока что в режиме тестирования. Подкастами называются аудиопередачи, записанные специально для последующего распространения через интернет. Это может быть выступление человека, интервью или коллективное обсуждение.

На данный момент подкасты «Яндекс.музыки» можно слушать только в веб-версии сервиса, включая мобильный сайт. Вскоре «Немузыка» должна заработать также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Состав подкастов

«Яндекс» обещает в своем блоге, что состав подкастов будет разнообразным, как по тематике так и по авторству. В разделе уже представлены подкасты издания «Медуза», тематика которых варьируется от книг до личных финансов. Есть и передачи «Лайфхакера» на тему самостоятельной организация путешествия, вариантов проведения новогодних праздников и т. д. Любителям литературы может быть интересно познакомиться с подкастами «Радио Arzamas».

Авторы раздела уверяют, что некоторые передачи будут интересны поклонникам Apple, веб-разработчикам и геймерам. В «Немузыке» есть как недавно появившиеся подкасты, так и достаточно давние, вроде «Радио-т», которое выходит с 2006 г.

«Яндекс» запустил подкасты

Вместе с запуском нового раздела «Яндекс» решил выпустить собственный подкаст под названием «Слушай, Алиса». Тематику передачи компания определяет как «маленькие истории про большие данные». В первом выпуске, который уже добавлен в раздел, речь идет о природе сновидений и запросах о снах.

В будущем компания намерена добавить в «Немузыку» передачи на английском языке и настроить искусственный интеллект, составляющий умные плейлисты для пользователей «Музыки», таким образом, чтобы он рекомендовал слушателям подходящие индивидуально для них подкасты. Также «Яндекс» проводит в разделе опрос и обещает учесть пожелания аудитории в дальнейшем развитии «Немузыки».

Новые авторы

«Яндекс» сообщает, что у любого автора, который записывает подкасты или озвучивает статьи, есть возможность разместить их на «Яндекс.музыке». В разделе, где перечислены правила размещения подкастов, компания предупреждает, что слушать их можно пока только на территории России.

Для размещения подкаста необходимо записать его в формате MP3 с двухканальным кодированием и битрейтом не ниже 96 Кбит/с. У автора подкаста должно быть право на использование всех аудиоматериалов, которые звучат в передаче. То есть, например, если в подкасте звучит какая-то музыка, то автору предварительно нужно договориться об ее использовании с правообладателем. Кроме того, аудиопередачи не должны нарушать российское законодательство.