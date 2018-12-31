CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей, всех уважаемых работников ИТ и телекома и почтенных коллег.

Российская ИКТ-отрасль вместе со всей страной научилась жить в эпохе, ознаменованной не слишком дорогой нефтью и не самыми богатыми бюджетами.

В уходящем 2018 году отечественные ИТ и вся страна вышли на широкую дорогу реального импортозамещения. Пользователи российского интернета в полной мере ощутили на себе заботу государства. CNews в меру сил освещал события нашего интересного времени.

Есть надежда, что наступающий 2019 год станет еще более увлекательным и разнообразным.

В начале 2019 года редакция CNews желает всем своим читателям здоровья, преодоления житейских трудностей, а российским ИТ и телекому - роста!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 2 января 2019 г.

Пожалуйста, обратите внимание на публикации, посвященные итогам прошедшего года.

Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование

10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России

С Новым годом!