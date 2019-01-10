Google запускает собственный поиск для каждого пользователя

Поисковик Google начал создавать для каждого пользователя карточки активности, в которые собирает поисковые запросы, рассортированные по темам. Теперь, осуществляя новый поиск, пользователь будет видеть вверху страницы ссылки на результаты прошлых поисков по связанным запросам.

Карточки активности

Google начала разворачивать новую функцию в поисковой системе, которая должна облегчить долгосрочный многоступенчатый поиск в интернете на ту или иную тему. Как пишет The Verge, поисковик теперь будет создавать так называемые карточки активности пользователя, привязанные к аккаунту Google. В этих карточках будут по темам рассортированы запросы из истории поиска конкретного пользователя.

Теперь, когда пользователь будет осуществлять поиск по новому запросу, вверху поисковой выдачи он будет видеть свои предыдущие запросы на похожие темы и ссылки на результаты по ним. Для этого достаточно будет развернуть пункт «Связанная активность». Это должно дать пользователю возможность продолжить исследование темы с того места, где он остановился, сообщает компания.

Карточки активности могут быть посвящены таким темам как кулинария, забота о красоте и коже, фитнес, какое-либо хобби и т. д., поясняет Google в своем блоге. Если пользователю не понравится новая функция, ее можно отключить. Кроме того, карточки активности можно редактировать, удаляя из них запросы.

Помимо этого, ранее просмотренные пользователем страницы могут быть сохранены в коллекцию, что облегчит последующий доступ к ним. Просмотреть коллекцию можно из меню в верхнем левом углу страницы с результатами поиска или через нижнюю панель в приложении Google.

Карточки активности стали доступны сегодня в мобильной версии сайта Google и в англоязычном приложении для США. О глобальном развертывании функции компания сообщит отдельно. О появлении функции Google предупредила в сентябре 2018 г. — ее запуск стал одним из изменений, приуроченных к 20-летию компании.

Другие тематические функции

В поисковой системе Google есть и другие функции, которые помогают рассортировать материалы в интернете по темам. Например, в июле 2017 г. в поисковике заработала умная новостная лента Google Feed, ориентированная на круг тем, интересующих данного пользователя. При наполнении Google Feed поисковик анализирует запросы из поисковой истории, но также учитывает важные события в мире или в регионе, где находится пользователь.

Google начнет создавать для пользователей тематические карточки активности

В Google Feed можно подписаться на определенную тему, чтобы постоянно видеть в ленте соответствующие новости. Благодаря этой функции можно отслеживать, например, ход политического скандала, следить за успехами конкретной футбольной команды, получать новости со съемок любимого сериала и т. д. При запуске Google Feed компания обещала освещать различные темы, в том числе и резонансные события, с разных точек зрения, а также отмечать проверенные источники. В дальнейшем Google Feed планируется переименовать в Discover и расширить ее функционал, также по случаю 20-летия компании.

Персонализация поиска

Как и многие сервисы, Google использует персонализацию поиска, в том числе для показа релевантной рекламы. Защитники приватности указывают на опасность такого подхода — персонализация результатов поиска приводит к необъективному и однобокому освещению различных тем и событий в мире, ориентированному на интересы конкретного пользователя.

Выход из аккаунта Google не помогает отключить персонализацию. Раньше считалось, что провести деперсонализированный поиск можно с помощью режима приватного просмотра, то есть режима инкогнито. Однако в декабре 2018 г. компания DuckDuckGo, которая развивает собственную поисковую систему с акцентом на конфиденциальности, показала, что режим инкогнито не спасает от персонализации в Google.

DuckDuckGo попросила пользователей, участвовавших в эксперименте, осуществить в Google поиск по запросам «контроль оборота оружия», «иммиграция» и «вакцинация». Поиск проводился в режиме инкогнито, поэтому авторы эксперимента ожидали увидеть идентичные выдачи. Вместо этого они получили различные результаты для каждого пользователя, что доказало неэффективность приватного режима для деперсонализации Google.