Apple и Google компенсировали россиянам рост НДС

Пока все крупные компании повышают цены из-за увеличения НДС, Apple и Google сохраняют стабильность расценок. Онлайн-сервисы и приложения в магазинах App Store и Play стоят так же, как и в 2018 г.

Apple и Google против НДС

Компании Apple и Google отказались повышать стоимость мобильных приложений в фирменных магазинах App Store и Play соответственно для российских потребителей. Цены должны были вырасти на фоне увеличения НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 г., но пока этого не произошло.

Между тем, новый налог все-таки уже входит в стоимость программных продуктов Apple, о чем свидетельствуют квитанции, получаемые пользователями после покупки. В них цены приведены как с учетом налога на добавленную стоимость, так и без него, и размер НДС указывается актуальный – 20%.

Примером может служить размер ежемесячной абонентской платы за подписку на стриминговый сервис Apple Music: и в декабре 2018 г., и сейчас он стоит 169 руб. с учетом налогов, Однако стоимость услуги без НДС снизилась со 143,22 до 140,83 руб. Тем самым, Apple взяла дополнительные расходы, которые могли лечь на плечи пользователей, на себя. Аналогично поступила и корпорация Google, снизив стоимость приложений и сервисов без НДС, чтобы оставить итоговую цену на прежнем уровне.

Планы на будущее и примеры прошлого

Причины решения, принятого американскими корпорациями, пока остаются неизвестными. На соответствующий запрос CNews пресс-службы Apple и Google не ответили. Также не сообщается, планируют ли корпорации в дальнейшем повышать цены в App Store и Play.

Магазин приложений Google Play

Напомним, что 1 января 2017 г., непосредственно в день вступления в силу «налога на Google», облагающего все цифровые услуги, предлагаемые иностранными корпорациями, на тот момент 18-процентным налогом, Google повысила цены в своем интернет-магазине. На этапе выбора приложений и сервисов пользователь мог видеть прежние цены, но в окне оформления заказа они неожиданно повышались как раз на 18%. Другими словами, существует отличная от нуля вероятность повтора ситуации.

Apple же, в свою очередь, решила не повышать цены и оплачивать НДС самостоятельно, и лишь в квитанциях появилась графа с упоминанием о 18-процентном налоге, вошедшем в стоимость.

Никакого альтруизма

И все же, политика Apple относительно цен в App Store не имеет ничего общего со стремлением компании пойти навстречу пользователям. Да, покупатели приложений и подписок на сервисы могут сэкономить несколько рублей, но им придется потратить существенно больше денег на аппаратную продукцию компании.

За последние три месяца Apple уже неоднократно повышала цены на свои гаджеты – к примеру, в конце октября 2018 г. настольный ПК iMac Pro в одночасье подорожал на 43 тыс. руб. На тот момент рост цен был официально обусловлен падением курса рубля и не был связан с НДС. Что же до январских накруток, то тут все более чем очевидно – налог вырос, и выросли цены. Более того, в декабре Apple закрыла в России сервис Search Ads, позволявший российским разработчикам продвигать свои приложения в App Store. Убытки для компании оказались небольшими, а вот девелоперы столкнулись с серьезными финансовыми затруднениями.

Что же до Google, то пока неизвестно, во что в итоге выльется рост НДС относительно ее продукции. С одной стороны, она официально не продает свои смартфоны, ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты в России, так что в цене они вырасти точно не могут. С другой стороны, в нашей стране доступны платные сервисы компании, включая подписку на YouTube Red – премиальную версию видеосервиса, в которой нет рекламы. Не исключено, что в дальнейшем платить за все это россиянам придется больше, уже хотя бы потому, что другие крупные компании, в особенности американские, уже подняли цены на свою продукцию.

НДС и крупные корпорации

Молниеносную реакцию на повышение НДС продемонстрировали сразу несколько крупных компаний. Некоторые из них даже нанесли удар первыми: в ноябре 2018 г. корпорация Facebook подняла россиянам цены на рекламу в одноименной социальной сети, а перед самым новым годом, 27 декабря 2018 г., о росте цен на свою программную продукции сообщил софтверный гигант Microsoft. Гаджеты этой марки в России не продаются, поэтому НДС затронул исключительно программные разработки Microsoft.

А корейская компания Samsung решила не огорчать россиян перед новогодними праздниками удорожанием своей техники – все каникулы ее смартфоны и другие устройства продавались по старым ценам. Но 9 января 2019 г. рост цен все же произошел, хотя и очень избирательный – дороже стали стоить лишь некоторые смартфоны, а остальная техника сохранила прежние ценники. Но, судя по всему, это лишь вопрос времени.

Однако не все крупные компании, работающие на российском рынке, поспешили поднять цены в первые дни нового года. Так, китайский производитель мобильной электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei до сих пор этого не сделал – наоборот, некоторые ее смартфоны даже подешевели. К слову, компания стала лидером на мобильном рынке России по итогам третьего квартала 2018 г., обогнав Apple и Samsung.