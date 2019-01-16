В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube

Суд по интеллектуальным правам не стал обязывать ВГТРК выплатить 1 млн руб. создателям ролика с YouTube, который компания использовала в своих передачах. Суд мотивировал решение тем, что правила YouTube позволяют использовать выложенные на сервисе материалы для создания других произведений.

Решение суда

Суд по интеллектуальным правам вынес постановление по делу об использовании видеоролика с YouTube в телепередачах Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Как и суды других инстанций, ранее рассматривавшие дело, суд по интеллектуальным правам постановил, что ВГТРК ничего не должна создателям ролика.

Контент, размещенный на YouTube может быть использован для создания других произведений согласно пользовательскому соглашению сервиса. То есть, приняв правила YouTube, правообладатели ролика автоматически дали ВГТРК право использовать его в своих передачах. Постановление суда можно найти на ресурсе garant.ru.

Суть конфликта

Истцом по делу выступает ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», которое занимается производством специализированных жиров. По заказу ООО сторонним индивидуальным предпринимателем был создан видеоролик о работе компании под названием «Производство специализированных жиров ЭФКО «Энергия жизни». У истца есть исключительная лицензия на использование этого произведения. При этом компания сама выложила его на YouTube.

Фрагменты этого ролика были использованы ВГТРК при создании телепередачи «BecTH.doc. Пальмовые берега», двух частей передачи «Авторская программа Аркадия Мамонтова. Пальмовые берега» и передачи «Специальный корреспондент. Пальмовые берега 2. Аркадий Мамонтов». Первая передача была размещена в интернет-газете «Вести», вторая — на государственном интернет-канале «Россия», третья — на обоих этих ресурсах и на YouTube. Кроме того, передачи транслировались на телеканале «Россия 1» в июне 2016 г. и мае 2017 г.

Истец потребовал через суд удалить из всех передач фрагменты созданного по его заказу ролика. Кроме того, он настаивает на взыскании компенсации в размере 1 млн руб. с ВГТРК, общества «Центральная студия» и общества «М-Продакшн групп» за нарушение исключительных прав на произведение.

Ролики, выложенные на YouTube, можно использовать для создания других произведений, не спрашивая автора

В июле 2018 г. Арбитражный суд Москвы отказал истцу в удовлетворении его требований. Это решение в августе подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд, после чего «ЭФКО-Каскад», не согласный с постановлением, обратился в Суд по интеллектуальным правам. Однако Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решения судов других инстанций и отказал истцу в третий раз.

Аргументы сторон

Суд по интеллектуальным правам свое решение аргументировал тем, что компания сама выложила фильм на YouTube, сделав его таким образом общедоступным — то есть, просмотреть ролик и без ВГТРК может любой человек из любого места по собственному желанию. Кроме того, пользовательское соглашение YouTube подразумевает, что авторы, публикующие материалы на сервисе, дают тем самым другим пользователям право использовать эти материалы на условиях неисключительной безвозмездной лицензии. Об этом говорится в пункте 8.1 Условий использования веб-сайта YouTube.

Таким образом, с юридической точки зрения фрагменты ролика использовались с разрешения истца — это разрешение было дано в тот момент, когда он согласился с условиями пользовательского соглашения YouTube.

«ЭФКО-Каскад» на это возражает, что в правилах YouTube не прописан такой способ использования контента, как сообщение его в эфир, а значит действия ВГТРК под пользовательское соглашение сервиса не подпадают. Этот аргумент был изложен в кассационной жалобе, направленный в Суд по интеллектуальным правам. Однако в правилах YouTube перечислены права на воспроизведение, распространение, переработку произведения и создание из него производных произведений, публичный показ, доведение до всеобщего сведения и публичное исполнение контента, отметили в суде.

Суд первой инстанции отказал истцу в том числе на том основании, что кадры из его ролика были использованы в передачах ВГТРК в объеме, который может быть оправдан целью цитирования. При этом не были указаны автор и источник, что является обязательным при цитировании, однако согласие истца с пользовательским соглашением YouTube делает такое указание необязательным.