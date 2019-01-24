Google запретит блокировщики рекламы в браузере Chrome

Разработчики Google готовят новую версию манифеста Chrome Extensions, в котором будет ограничено функционирование webRequest API. Это может вызвать серьезные проблемы в работе решений для блокировки рекламы, родительского контроля и защиты от некоторых киберугроз.

Новый манифест Chrome усложнит борьбу с нежелательным контентом

Системы блокирования нежелательного содержимого могут утратить работоспособность в популярном браузере Chrome в случае утверждения Google третьей версии манифеста дополнений. Такое мнение выразил разработчик блокировщика рекламы uBlock Origin и фильтра запросов uMatrix Рэймонд Хилл (Raymond Hill), опубликовав соответствующий комментарий в багтрекере проекта Chromium.

Манифест определяет возможности и ресурсы, доступные дополнениям в Chrome. Третья версия манифеста, в настоящее время находящаяся на этапе разработки, предполагает наложение ограничений на использование webRequest API. Вместо него разработчикам расширений предлагается применять declarativeNetRequest API.

Программный интерфейс webRequest позволяет браузерным дополнениям перехватывать сетевые запросы, благодаря чему можно добиться их блокировки, модификации или перенаправления. Подобный подход может вызывать задержки при загрузке веб-страниц, поскольку браузер вынужден дожидаться завершения работы дополнения. Именно webRequest API применяется в большинстве известных блокировщиков, в том числе uBlock и uMatrix.

Google может «сломать» большинство блокировщиков рекламы в Chrome

Интерфейс declarativeNetRequest, в отличие от webRequest, возлагает задачу по обработке сетевых запросов непосредственно на Chrome, что позволяет минимизировать возможные задержки при загрузке страницы, а также не допустить выполнения расширениями нежелательных действий от имени пользователя. Известный блокировщик Adblock Plus построен на базе данного API, поэтому с принятием новой версии манифеста он сохранит свою работоспособность, но не в полном объеме.

Среди недостатков declarativeNetRequest Хилл особо отметил ограничение максимального числа подключаемых фильтров 30 тыс. записей, что негативно скажется на эффективности Adblock Plus, поскольку даже базовый перечень правил блокировки под названием Easylist содержит свыше 70 тыс. записей. Кроме того, этот API не позволяет разработчику использовать собственные алгоритмы фильтрации, а также организовать блокировку больших мультимедийных элементов или остановить выполнение JavaScript через подстановку директив Content-Security-Policy (CSP).

Позднее свою обеспокоенность планами разработчиков Chrome выразили автор проекта Noscript, реализующего блокировку исполнения Javascript, апплетов Java, Flash и прочих потенциально опасных компонентов веб-страниц, а также представители компаний Blockade.io, F-secure и Ermes Cyber Security, занимающиеся разработкой решений для родительского контроля и в сфере защиты от киберугроз.

Google и блокировщики рекламы

Блокировщики рекламы лишают веб-сайты части дохода, поэтому данную категорию программ недолюбливают многие компании, в том числе и Google, которой собственный сервис контекстной рекламы Google Ads приносит львиную долю доходов.

В 2013 г. из Google Play корпорацией было удалено приложения Adblock Plus и некоторые другие блокировщики как нарушающие правила магазина.

В феврале 2015 г. газета Financial Times рассказала о том, что интернет-гиганты в лице Google, Amazon и Microsoft якобы платили компании Eyeo, владельцу Adblock Plus, за отказ от блокирования их рекламы. «Сговорившиеся» стороны отказались комментировать данную информацию.

В сентябре 2015 г. из-за неправильной работы Chrome пользователи браузера с установленным плагином Adblock Plus лишились возможности «вырезать» рекламу в Youtube. Наблюдатели поначалу решили, что Google наконец нашла эффективный способ борьбы с блокировщиками рекламы.



В декабре 2018 г. Google выпустила Chrome версии 71, в которую была добавлена система блокировки агрессивной или вводящей пользователей в заблуждение рекламы. Также в новой версии браузера ужесточили систему установки дополнений. Теперь их стало возможно ставить только из официального магазина Chrome Web Store. Кроме того, была доработана система блокировки звука на страницах с рекламными роликами.