Совладельцы Mail.ru из Африки почти целиком овладели Avito

Южноафриканский холдинг Naspers увеличил до 99,6% свою долю в Avito, приобретя 29,2% акций сервиса за $1,16 млрд. Вся Avito в ходе сделки была оценена в $3,85 млрд.

Naspers увечил долю в Avito за $1,16 млрд

Южноафриканский холдинг Naspers увеличил свою долю в российском сервисе онлайн-объявлений Avito. Согласно сообщению холдинга, размер принадлежащего ему пакета вырос с 70,4% до 99,6% акций.

Приобретенные 29,2% акций Avito обошлись Naspers в $1,16 млрд. Таким образом, стоимость всего Avito была оценена в $3,85 млрд. Сделка была осуществлена через принадлежащую Naspers компанию OLX Group.

Naspers также является вторым по величине после структур «Мегафона» и Алишера Усманова акционером Mail.ru Group.

Кто продал акции Avito

Известно, что среди продавцов акций Avito был шведский фонд Vostok New Ventures. Согласно сообщению фонда, он продал принадлежащие ему 13,3% акций за $540 млн.

Южноафриканский холдинг Naspers приобрел 29,2% акций Avito, увеличив свою долю до 99,6%

Также известно, что ранее в число акционеров Avito входили фонд Baring Vostok, основатели сервиса - шведы Филип Энгельберт (Filip Engуlbert) и Йонас Нордландер (Jonas Nordlander) - и менеджмент компании. У менеджмента компании остается 0,4% ее акций.

Как Avito привлекал инвестиции и рос в цене

Avito был создан в 2007 г. Помимо основателей сервиса тогда в него вложились шведские фонды Kinnevik (также является крупнейшим акционером шведского сотового оператора Tele2) и Northzone.

В 2010 г. фонды Northzone и Kinnevik вложили в проект $25 млн, его стоимость тогда составила $66 млн. В 2011 г. сервис привлек новые инвестиции на сумму $16 млн, его стоимость повысилась до $159 млн. В 2012 г. фонды Baring Vostok и Accel Partners вложили в сервис $75 млн, стоимость ресурса тогда достигла $300 млн.

Как Naspers заинтересовался онлайн-объявлениями

Со своей стороны, Naspers заинтересовался сервисами онлайн-объявлений в 2010 г. Тогда холдинг приобрел международную площадку OLX, работавшую в России, Португалии, Испании, Индии, Мексике и Южной Америке.

В 2011 г. Naspers приобрел другую площадку – Slando, - работавшую в России, на Украине, в Португалии, Греции, Бразилии и ряде других стран. Сумма той сделки составила $29 млн.

В 2013 г. Naspers договорился с акционерами Avito об объединении сервиса с российскими площадками OLX и Slando. Тогда же южноафриканский холдинг инвестировал в Avito $50 млн, получив долю в сервисе в размере 17,4%.

Стоимость всего Avito продолжала расти. В 2013 г. она составляла $500 – 700 млн, в 2014 г. - $1,8 млрд.

В 2015 г. Naspers стал контролирующим акционером Avito, приобретя 50,5% акций площадки. Сумvа той сделки составила $1,2 млрд, после нее доля Naspers увеличилась до 67,9% акций. Стоимость всего Avito была оценена в $2,8 млрд.

В ходе той сделки свою доли в Avito полностью продали фонды Kinnevik, Northzone и Accel. Части акций Avito продали Baring Vostok, Филип Энгельберт и Йонас Нордланд. Vostok Nafta в той сделке не участвовал.

Финансовые показатели Avito

Выручка Avito за 2018 финансовый год (закончился 31 марта 2018 г.) составила $285,5 млн. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил $127,6 млн. В первой половине 2019 финансового года выручка сервиса выросла на 31% до $162 млн. Количество уникальных посетителей Avito составляет 10,3 млн ежедневно.