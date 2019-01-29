Пользователи Microsoft 365 два дня не могли получить доступ к своей почте

Серьезный сбой в инфраструктуре платформы Microsoft 365 привёл к потере сообщений, многочасовым задержкам в доставке и прочим неприятностям. Как оказалось, проблема заключалась в серверах аутентификации Exchange.

Электронная почта, доставка всего за три часа

Крупномасштабный сбой накрыл инфраструктуру Microsoft 365 в конце прошлой недели. Пользователи по всему миру не могли получить доступ к своим почтовым ящикам в Outlook и Exchange, а если и получали, то сталкивались с тем, что почтовые сообщения не отправлялись более трёх часов или исчезали вовсе.

Microsoft 365 - это программный комплект, включающий SaaS-платформу Office 365, ОС Windows 10 и корпоративный пакет EMS (Enterprise Mobility + Security), - всё это в виде облачной платформы.

Проблемы начались 24 января 2019 г.: официальный аккаунт Microsoft в Twitter сообщил, что пользователи массово жалуются на отсутствие доступа к почтовым ящикам через множественные протоколы, и что администраторы Microsoft «изучают вопрос».

Карта сбоя Microsoft 365 по данным Downdetector

Спустя несколько часов специалисты Microsoft сообщили через тот же аккаунт, что часть инфраструктуры доменного контроллера не функционирует, в результате чего соединения не устанавливаются. На следующий день администраторы Microsoft, ссылаясь на результаты телеметрии, сообщили, что выявлена проблема в инфраструктуре аутентификации Exchange, что и привело к проблемам.

28 января в твиттере Microsoft 365 Status появилось сообщение о том, что программные исправления и новые настройки обеспечили нормальную работу сервиса.

Сбои зачастили

Аналогичные сбои наблюдались как минимум дважды во второй половине ноября 2018 г., хотя и были вызваны несколько иными причинами.

«Скорее всего, в данном случае проблемы были связаны с программными или аппаратными сбоями и некорректными настройками сетевых соединений, а не вредоносным ПО или кибератаками, - полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Впрочем, учитывая популярность Microsoft 365, последствия подобных сбоев могут наносить корпоративным пользователям ущерб, вполне сопоставимый с целевыми кибератаками. И в случае, если кто-то из пострадавших подаст судебный иск против Microsoft, у него будут неплохие перспективы его выиграть».

От последнего сбоя более всего пострадали пользователи в Западной Европе и США. Европейским корпоративным пользователям пришлось ждать разрешения их проблем дольше других.