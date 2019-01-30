Самой популярной электронной госуслугой в России стал контроль за пенсионным счетом

В 2018 г. количество пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 млн человек. Количество посещений портала выросло на 30%, а количество заявок на получение госуслуг — на 55%. Объем платежей, проведенных через портал, увеличился за год с 30,3 млрд руб. до 52,6 млрд руб.

Портал госуслуг растет

Количество пользователей портала госуслуг в России выросло в 2018 г. на 21 млн и достигло 86 млн человек, сообщает Минкомсвязи. При этом пользователи за год посетили портал 582 млн раз, что на 30% больше, чем в предыдущем году. В среднем каждый день в 2018 г. на портал заходили 1,6 млн пользователей.

Количество электронных заявлений, которые пользователи заполнили и отправили через портал, выросло за год на 55% и достигло 60 млн. По словам заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина, в 2019 г. на портале ожидается продолжение прироста новых пользователей, посещений и оказанных услуг.

Самые популярные госуслуги

Самой популярной электронной госуслугой в 2018 г. было получение из Пенсионного фонда информации о состоянии счета — этой возможностью россияне воспользовались 16 млн раз. Вторая по популярности услуга на портале — регистрация транспортных средств, к ней пользователей прибегли 4,8 раз за год.

На третьем месте по востребованности находится оформление загранпаспорта нового поколения и регистрация права собственности — на эти услуги поступило около 3 млн заявок. Следующей в списке идет услуга по замене водительского удостоверения — ею россияне воспользовались 2,6 млн раз.

За 2018 г. на портале госуслуг прибавилось 21 млн пользователей

Отметим, что по данным «Ростелекома», в список самых популярных электронных госуслуг также входит подача заявки на прохождение экзамена в ГИБДД, подача заявлений на оформление паспорта гражданина России и оформление регистрации по месту пребывания или жительства.

Денежный поток

В 2018 г. через портал госуслуг были проведены платежи на общую сумму 52,6 млрд руб. На протяжении последних двух лет объем платежей растет: в 2016 г. он составлял 8,1 млрд руб., а в 2017 г. — 30,3 млрд руб. В 2018 г. из всей суммы платежей 19,9 млрд руб. пришлось на налоговые задолженности, 17,5 млрд руб. — на государственные пошлины, 9,8 млрд руб. — на штрафы, и 4,3 млрд руб. — на судебные задолженности.

Количество электронных госуслуг, оказанных за год, выросло в 2018 г. на 55%

Кроме того, растет популярность сервиса «Мультиоплата», который появился на портале в декабре 2017 г. В 2018 г. через данный сервис были проведены платежи на сумму более 11 млрд руб. — это порядка 20% от общего объема платежей. Около 4,5 млн раз пользователи погасили одним платежом несколько автоштрафов, а также налоговых или судебных задолженностей.

Ситуация в предыдущие годы

Электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в многофункциональные центры (МФЦ) или госорганы, набирают популярность в России. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме. Как отмечает Росстат, это выше планового показателя.

Объем платежей на портале госуслуг достиг 52,6 млрд рублей

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн.

В августе 2018 г. правительство разрешило гражданам обращаться за электронными госуслугами, используя простую электронную подпись, которую можно получить бесплатно. Раньше для этого требовалась усиленная подпись на USB-носителе, которая стоит от 1,4 тыс. руб.