Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация
В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.
CNews начинает подготовку крупнейшего мероприятия 2019 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».
CNews FORUM Кейсы состоится 11 июня 2019 г. Мероприятие примет более 500 гостей, на нем будут прочитаны более 80 докладов.
Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.
На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.
В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.