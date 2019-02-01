Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация

В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: « CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров ». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

CNews начинает подготовку крупнейшего мероприятия 2019 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

CNews FORUM Кейсы состоится 11 июня 2019 г. Мероприятие примет более 500 гостей, на нем будут прочитаны более 80 докладов.

CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Глава Аналитического центра при Правительстве Владислав Онищенко (слева) на открытом интервью с руководителем CNews Analytics Максимом Казаком

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Вице-президент IBM в Европе Яссер Эйсса на CNews FORUM

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.