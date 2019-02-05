Экс-издатель «Медузы» назначен менеджером международных проектов «Яндекса»

Илья Красильщик объявил о своем переходе в «Яндекс». Контракт с бывшим издателем «Медузы» рассчитан на три месяца.

Пополнение в составе «Яндекса»

Бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик назначен на должность менеджера международных проектов «Яндекса». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Красильщик рассказал о своей недавней встрече с генеральным директором «Яндекса» Аркадием Воложем, по итогам которой сторонам удалось достигнуть договоренности о сотрудничестве в течение следующих трех месяцев.

«Никто из нас до конца не знает, во что это выльется, но нет ничего интереснее экспериментов... У "Яндекса", как вы знаете, вагон и маленькая тележка технологий, которые могут и должны работать не только в России», – отметил Красильщик, не уточнив, о каких именно технологиях идет речь.

Зарубежные проекты «Яндекса»

Осенью 2017 г. Turkcell, турецкая телекоммуникационная компания, объявила о запуске поисковика и браузера Yaani (yaani.com.tr). Известно, что разрабатывать систему помогал «Яндекс», и Yandex также упоминается в коде страницы поисковика, однако официально факт сотрудничества не признавался.

Turkcell не упоминал сторонние движки при описании своей системы, преподнося ее как национальный поисковик, хотя в турецких блогах были предположения, что Yaani использует API разных поисковиков. Заявленная цель Yaani — 25% рынка. В декабре 2018 г. CNews рассказывал о деталях финансирования и работы турецкого подразделения «Яндекса».

В октябре 2018 г. «Яндекс» запустил новый сервис Yango (сокращение от Yandex Go), который оказывает услуги по организации поездок в ряде стран, первой из которых стал Код’д’Ивуар. В ноябре 2018 г. сервис под этим брендом заработал в Финляндии и Израиле.

Помимо сервисов для организации поездок за границей, «Яндекс» также занимается разработкой технологий беспилотного транспорта. Так, беспилотный автомобиль компании был продемонстрирован в ходе выставки потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе.

Краткая биография Ильи Красильщика

Илья Красильщик родился 10 апреля 1987 г. в Москве. Учился на историко-филологическом факультете Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Илью Красильщика трудоустроили в «Яндексе»

В 2004 г. начал работать в «Яндексе» на руководящей должности. В 2005 г. Красильщик стал обозревателем журнала «Афиша», а в 2008 г. занял должность главного редактора издания.

Покинув «Афишу» в 2013 г., он перебрался в Ригу, где и стал издателем интернет-издания «Медуза».

В декабре 2018 г. Красильщик сообщил о своем уходе из «Медузы». По сведениям РБК, покинуть должность Красильщика вынудили разногласия с гендиректором и учредителем издания Галиной Тимченко.