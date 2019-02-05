Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом

Россия второй год подряд занимает 19 место по индексу цифровой культуры Microsoft DCI. Уровень онлайн-рисков практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 74%, при этом риск пострадать от посторонних в Рунете оказался почти в два раза выше, чем в мире: 60% против 36%.

«Это Рунет, детка»

В России риск пострадать от посторонних людей практически в два раза выше, чем в мире (60% против 36%), гласят выводы исследования «Индекс цифровой культуры» (DCI, Digital Civility Index), ежегодно составляемого Microsoft на основе данных о культуре общения и личной безопасности в сети, и традиционно приуроченного ко Дню безопасного интернета.



В этом году, согласно выводам Microsoft DCI 2018, Россия вновь заняла 19 место среди 22 стран-участниц (19 место из 23 в 2017 году и 12 место среди 14 стран в 2016 году).

Количество российских респондентов, сталкивавшихся с интернет-рисками составило 74% – это по-прежнему выше общемирового показателя, который в 2018 году оценен на уровне 66%.

Больше других жителей планеты россияне также рискуют стать жертвой людей, с которыми они знакомы только онлайн – 33%, против мирового показателя в 26%. Несмотря на это, риск пострадать от друзей в России оказался значительно ниже, чем в других странах: всего 8% против общемировых 28%.

«С каждым годом границы между физическим и цифровым миром все больше размываются, поэтому так важно соблюдать единые правила общения как в онлайн, так и в офлайн-среде, – прокомментировала Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. – В этом году исследование DCI выявило новые проблемы в сфере культуры общения в сети: в частности, количество опрошенных россиян, готовых относиться к другим пользователям с уважением и достоинством, составило всего 8%. Мы призываем людей с пониманием относиться к чужой точке зрения и уважать различные мнения».

Не грози незнакомцам, попивая сок у себя в интернете

Согласно выводам Microsoft DCI 2018, россиянам чаще, чем представителям других стран, приходилось сталкиваться в Сети с так называемым буллингом (англ. bullying – агрессивное преследование, травля, издевательства или унижения). О случаях оскорбления в интернете заявил 71% опрошенных россиян, в то время как общемировой показатель буллинга значительно ниже –51%).

Для сравнения: в 2017 году на «плохое обращение» в Сети жаловалось 35% российских пользователей, в 2016 году этот показатель составлял 47%.

В прошлом году 40% опрошенных россиян также признались, что их пытались целенаправленно скомпрометировать. Жертвами публикации ложной или вводящей в заблуждение информации объявили себя 18% респондентов из России.

«Данные исследования подтверждают тот факт, что определенной частью российских пользователей онлайн-пространство все еще воспринимается как нечто, не влияющее на повседневную жизнь. Тогда как очень важно понимать, что поведение в сети может привести к последствиям в той же мере, что и в реальной жизни, – отметил Урван Парфентьев, координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик «РОЦИТ». – Повышение осведомленности пользователей о важности уважительного общения в интернете и возможных последствиях онлайн-рисков за счет усиления информационно-просветительских инициатив в этой сфере может способствовать росту уровня цифровой культуры в России».

От онлайн-угроз чаще страдают подростки, особенно девушки

Результаты исследования также подтвердили, для россиян далеко не в диковинку риски сексуального характера: 65% подтвердили получение нежелательного контента подобного рода, практически половина (45%) сталкивалась с неуместными романтическими предложениями. Просьбы прислать интимные фотографии получали 31% россиян.

Молодежи достается больше других

По данным Microsoft DCI 2018, чаще других возрастных групп интернет-рискам подвергались миллениалы, то есть, молодежь в возрасте 18-34 года – до 81%. Лишь ненамного отстали от них представители поколения X (35-49 лет) – 78%. В прошлом году о наличии опыта столкновения с интернет-рисками призналось 75% россиян-миллениалов, в то время как для поколения Х показатель составлял 70%.

Сильнее остальных по-прежнему страдают от онлайн-угроз подростки, а именно – девушки (54%).

По сравнению с ситуацией в мире, подростки в России менее склонны обращаться за помощью к родителям при столкновении с рисками в сети (29% против 42%).

Исследование российской аудитории интернета также выявило любопытную статистическую аномалию: несмотря на высокую частоту интернет-рисков, столкнувшиеся с ними россияне меньше подвержены серьезным эмоциональным переживаниям: 46% против 55% в мире.

К сожалению, результаты Microsoft DCI 2018 также показали низкий процент позитивных реакций на действия других пользователей в сети. Например, только 27% опрошенных россиян берут паузу, чтобы обдумать ответ собеседнику, с которым они не согласны.

Об исследовании Microsoft DCI

В исследовании Microsoft DCI по итогам 2018 года приняли участие 11 157 человек из 23 стран. В опросе участвовали взрослые (18-74 года) и подростки (13-17 лет), фокус группа по каждой стране – 500 человек.

В список опрошенных стран вошли: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Франция, Германия, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Малайзия, Мексика, Перу, Россия, Сингапур, Южная Африка, Турция, Вьетнам, Великобритания и США.