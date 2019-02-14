Акции «Яндекса» стали массово скупать в США

Американский инвестиционный фонд Wellington Management Group приобрел 4,5% акций Yandex. Это уже второй фонд из США, с начала года скупивший крупные пакеты акций Yandex.

У Yandex новый американский акционер

Американский инвестиционный фонд Wellington Management Group консолидировал 4,5% акций компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. Рыночная стоимость данного пакета на текущий момент составляет $504 млн.

Фонд Wellington Management был основан в 1928 г. в американском штате Филадельфия. Организация стала первым в США фондом коллективного управления инвестициями. Основателем фонда был Уолтер Морган (Wailter Morgan). Под управлением фонда находятся денежные средства на сумму более $1 трлн.

Два новых акционера с начала года

В начале 2019 г. другой американский фонд — Oppenheimer — собрал 5,5% акций Yandex. Oppenheimer давно знаком с «Яндексом»: фонд скупал акции интернет-компании с момента ее выхода на IPO на американский бирже Nasdaq в 2011 г.

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К началу 2015 г. Oppenheimer владел 11% акций интернет-компании, однако затем фонд распродал данный пакет. Теперь же Oppenheimer вернулся в капитал Yandex.

Котировки акций Yandex

В начале 2018 г. акции Yandex торговались на отметке $36 за одну ценную бумагу. К весне они подорожали до $43. Затем началось падение, и в апреле 2018 г. акции подешевели до $34.

Далее начался рост и к июлю акции подорожали до $38. Затем снова началось падение и к сентябрю акции снизились до $30. К октябрю котировки выросли до $35. Однако затем на рынке появилась информация, что Сбербанк может получить контроль над Yandex.

Это спровоцировало падение котировок до $25. Основатель и крупнейший акционер Yandex Аркадий Волож опроверг слух о продаже компании, после чего котировки подросли до $30. Сейчас акции компании торгуются в районе $33,5.

Кто владеет Yandex

Акции Yandex разделены на два типа. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но не могут продаваться, а могут лишь конвертироваться в акции класса «А» из соотношения 1:1.

Аркадию Воложу принадлежат в совокупности 10% от общего числа акций, что составляет 49% от общего числа голосов. Также акции класса «В» есть у одного из старейших сотрудников «Яндекса» Владимира Иванова. Ему принадлежат 3,8% от общего числа акций, что составляет 6% от общего числа голосов.

Инвестиционные фонды скупают акции класса «А». В частности, фонд WCM Investment Management владеет 5% от общего числа акций компании, что составляет 2,5% от общего числа голосов.