МТС продала своим хозяевам долю в «Озоне»

МТС продала принадлежавшие ей 18,7% акций интернет-магазина «Озон» за 7,9 млрд руб. Покупателем выступила АФК «Система». Сделка стала редким случаем, когда МТС продает актив АФК «Система», а не наоборот.

МТС продала АФК «Система» долю в «Озоне»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) продала принадлежащие ей 18,7% акций интернет-магазин сторон. Покупателем выступил контролирующий акционер МТС – АФК «Система». Сумма сделки составила 7,9 млрд руб., говорится в сообщениях обоих компаний.

Сделка была осуществлена через «дочку» МТС – оффшор Dera Retail Holding. Оплата будет осуществлена тремя траншами, последний из которых должен состояться в июле 2021 г.

После сделки АФК «Система» будет владеть напрямую 19,3% акций «Озон». Еще 16,3% акций принадлежат венчурному фонду Sistema_VC, подконтрольному АФК «Система». Таким образом, корпорация контролирует 35,6% акций интернет-магазина.

Как МТС и АФК «Система» вложились в «Озон»

МТС и АФК «Система» стали акционерами «Озона» в 2014 г. Тогда компании на паритетных основах выкупили 21,6% акций интернет-магазина за $150 млн (5,4 млрд руб по курсу на тот момент).

МТС после той сделки получила 10,8% акций «Озона», заплатив за эту долю 2,7 млрд руб. Впоследствии МТС увеличила свою долю до 18,7%. В том числе в 2018 г. МТС вложила в «Озон» 1,115 млрд руб.

Продажа МТС принадлежавших ей 18,7% акций «Озона»

стала редким случаем, когда МТС продает актив АФК «Система», а не наоборот

Всего МТС вложила в «Озон» 5,9 млрд руб. По словам вице-президента МТС по стратегии и развитию Александра Горбунова, компания довольна сотрудничеством с «Озон», но нынешняя акционерная структура интернет-магазина не позволяет МТС нарастить свою долю до контрольной в ближайшей перспективе.

В результате осложняется возможность значимой интеграции сервисов «Озон» в экосистему МТС, поясняет Горбунов. Но само направление электронной коммерции в МТС считает приоритетным. Компания с 2018 г. владеет билетными операторами Ticketland.ru и «Пономиналу.ру». А в 2018 г. МТС стала владельцем 13,7% сервиса по описку исполнителей YouDo.

Паритет между АФК «Система» и Baring Vostok

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее говорил о намерении корпорации увеличить долю в «Озоне» до 40%. При этом корпорация достигла соглашения с крупнейшим владельцем «Озона» фондом Baring Vostok, согласно которому ни у одной из сторон доля в интернет-магазине не вырастет больше 43%.

Продажа МТС какого-либо актива АФК «Система» - скорее исключение из правил. До сих пор обычно МТС покупала у АФК «Система» различные активы. Например, в 2010 г. МТС выкупила у своего акционера оператора фиксированной связи «Комстар-ОТС». А недавно МТС завершила выкуп у АФК «Система» МТС Банка.